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    Ахметов: «Я очень расстроен новостями о переносе чемпионата Европы»

    Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов прокомментировал решение УЕФА перенести Евро-2020 на следующий год.

    «Я очень расстроен в связи с последними новостями о переносе чемпионата Европы. Мы с болельщиками долго шли к этой цели, живя мечтой о финальной части турнира. Обидно, что это лето пройдет без главного праздника года.

    Но в то же время мы должны понимать всю важность этой ситуации и заботиться о своих родных и о болельщиках, потому что здоровье превыше всего. Во всем нужно находить плюсы, и все делается по воле Всевышнего», – сказал Ахметов.

    • Евро должен пройти с 12 июня по 12 июля 2021 года.
    • Континентальное первенство пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.
    • По этой же причине российская Премьер-лига приостановлена до 10 апреля.

    Источник: «Матч ТВ»

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