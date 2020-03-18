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  • Ахметов: «Я очень расстроен новостями о переносе чемпионата Европы»

Ахметов: «Я очень расстроен новостями о переносе чемпионата Европы»

18 марта 2020, 01:51
10

Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов прокомментировал решение УЕФА перенести Евро-2020 на следующий год.

«Я очень расстроен в связи с последними новостями о переносе чемпионата Европы. Мы с болельщиками долго шли к этой цели, живя мечтой о финальной части турнира. Обидно, что это лето пройдет без главного праздника года.

Но в то же время мы должны понимать всю важность этой ситуации и заботиться о своих родных и о болельщиках, потому что здоровье превыше всего. Во всем нужно находить плюсы, и все делается по воле Всевышнего», – сказал Ахметов.

  • Евро должен пройти с 12 июня по 12 июля 2021 года.
  • Континентальное первенство пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.
  • По этой же причине российская Премьер-лига приостановлена до 10 апреля.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Ахметов Ильзат
Комментарии (10)
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Томик
1584495187
Ахметов, тебе то какая разница? Посмотреть хотел? Мультики посмотри.
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Черкизовский Кот
1584497423
Зобнин, Оздоев, Баринов, Газинский. Опорников у нас хватает. Думаю, при нынешней форме Ахметов и Кузяев в сборную не попали бы.
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evgevg13
1584504146
поплачь бедный...
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Garrincha58
1584509726
рано тебе ещё про Евро думать
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Соня Мармеладова
1584511368
Спасибо вам, китайцы
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BRO_football
1584518830
А Ахметов вообще рассчитывал попасть на Евро? Не расстраивайся, посмотреть футбол по телевизору ты всегда успеешь
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zigbert
1584554412
В состав сборной он может и попадет но только запасным игроком.
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Plyash
1584621066
Эх,сорвался 90%-й шанс нашей сборной стать сильнейшей на континенте или как минимум,влезть в призёры и тем самым перестать краснеть за звания ЗМС. То WADA нам мешает,теперь УЕФА препятствует.
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