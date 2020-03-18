Ахметов: «Я очень расстроен новостями о переносе чемпионата Европы»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов прокомментировал решение УЕФА перенести Евро-2020 на следующий год.
«Я очень расстроен в связи с последними новостями о переносе чемпионата Европы. Мы с болельщиками долго шли к этой цели, живя мечтой о финальной части турнира. Обидно, что это лето пройдет без главного праздника года.
Но в то же время мы должны понимать всю важность этой ситуации и заботиться о своих родных и о болельщиках, потому что здоровье превыше всего. Во всем нужно находить плюсы, и все делается по воле Всевышнего», – сказал Ахметов.
- Евро должен пройти с 12 июня по 12 июля 2021 года.
- Континентальное первенство пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.
- По этой же причине российская Премьер-лига приостановлена до 10 апреля.
Источник: «Матч ТВ»