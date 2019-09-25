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    ⚡ Официально: Евро-2020 перенесен на следующий год

    УЕФА на внеочередной конференции принял решение перенести чемпионат Европы на лето 2021 года.

    «Официально – чемпионат Европы перенесен на лето 2021 года. Он пройдет с 11 июня по 11 июля», – сообщает твиттер Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

    • По изначальному графику Евро-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля.
    • Все топ-пять лиг Европы и еврокубки сейчас приостановлены из-за пандемии коронавируса.

    Источник: твиттер Евро-2020

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    Сегодня, 15:49
    Комментарии29
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      Рейтинг: +582

      NEONFOL 21 секунду назад

      мда, долбаные китайцы, заразили весь мир, теперь все болеют, умирают, а те кто не болеет в панике раскупают продукты, молчу уж про футбол

      0
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      Рейтинг: +28

      1-3-5-2 17 минут назад

      вот удача, Черчесову еще год зарплату ни за что получать!!! А в составе сборной все равно изменений не предвидится, все супер, все здорово!!!

      1
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      Рейтинг: +3221

      AtticusFinch 21 минуту назад

      ****.ц подкрался незаметно, хотя видно его было издалека!

      1
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      Рейтинг: +73

      faten 25 минут назад

      Евро это дерьмо по сравнению с национальными чемпионатами топ5 поэтому выбор между евро и к примеру английской премьер лигой даже не стоял! Поэтому нац чемпионаты доиграют в любом случае хоть в июле!

      0
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      Рейтинг: +3221

      AtticusFinch 36 минут назад

      Вот и ЕВРО обнулили...

      2
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      Рейтинг: +7473

      BRO_football 46 минут назад

      Вот и всё. И никаких 275 миллионов евро за перенос на следующий год не нужны.

      1
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      Рейтинг: +140

      Spirit_78 46 минут назад

      Билеты и fan-id, надеюсь, не сгорят?

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      Рейтинг: +53377

      Chernyi Lis 59 минут назад

      все за кулисами догадываются кто виновник всего этого...да х...скажут вслух..вдруг и их отравят..

      0
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      Рейтинг: +103

      Ник Уволен 1 час назад

      Что делать без футбола??????

      2
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      Рейтинг: +1227

      Из Твери Леха > Ник Уволен 42 минуты назад

      Смотреть первый и второй кАналы.

      1
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      Рейтинг: +2230

      Иван_Невский > Из Твери Леха 19 минут назад

      это хуже вируса мозг убивает .

      1
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      Рейтинг: +2329

      playsh > Из Твери Леха 17 минут назад

      И слушать очередной бред "экспертов" от футбола канала МАТЧ ТВ Широкова,Быстрова и иже с ними.

      0
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      Рейтинг: +2329

      playsh > Ник Уволен 13 минут назад

      ...что делать?...снять штаны и бегать.Так говорила бабушка в детстве.
      А нам с Вами играть в футбол на игровой приставке.

      0
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      Рейтинг: +468

      FROL001 1 час назад

      Неприятность эту, мы переживем. (С)

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