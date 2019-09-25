⚡ Официально: Евро-2020 перенесен на следующий год

УЕФА на внеочередной конференции принял решение перенести чемпионат Европы на лето 2021 года.

«Официально – чемпионат Европы перенесен на лето 2021 года. Он пройдет с 11 июня по 11 июля», – сообщает твиттер Евро-2020 в Санкт-Петербурге.