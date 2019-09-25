⚡ Официально: Евро-2020 перенесен на следующий год

мда, долбаные китайцы, заразили весь мир, теперь все болеют, умирают, а те кто не болеет в панике раскупают продукты, молчу уж про футбол
УЕФА на внеочередной конференции принял решение перенести чемпионат Европы на лето 2021 года.
«Официально – чемпионат Европы перенесен на лето 2021 года. Он пройдет с 11 июня по 11 июля», – сообщает твиттер Евро-2020 в Санкт-Петербурге.
- По изначальному графику Евро-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля.
- Все топ-пять лиг Европы и еврокубки сейчас приостановлены из-за пандемии коронавируса.