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Marca: «Реал» готов отпустить Бэйла бесплатно

18 марта 2020, 09:37
12

«Реал» хочет летом избавиться от вингера Гарета Бэйла, утверждает Marca.

В мадридском клубе считают, что 30-летний футболист получил достаточно шансов в этом сезоне, чтобы проявить себя, но не воспользовался ими.

Продать валлийца, вероятно, не получится, учитывая его высокие требования по зарплате (сейчас он зарабатывает 17 миллионов евро в год). В связи с этим «Реал» готов отпустить игрока бесплатно.

Еще один аргумент в пользу ухода Бэйла – его британское гражданство. В январе 2021 года вступит в силу Brexit и фланговый форвард будет претендовать на дефицитную квоту для футболистов без гражданства ЕС (три места в общей заявке).

  • Прошлым летом игрок мог уехать в Китай, но тогда «Реал» заблокировал сделку.
  • В текущем сезоне Бэйл забил три гола и сделал два ассиста в 18 матчах.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Бэйл Гарет
Комментарии (12)
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portero
1584505614
Кто же ему 17 лямов платить готов? Желающих не видно.
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Proker
1584506026
Как жестокий этот мир)))
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кто там
1584510591
до лета далеко ещё, перес с лысым ещё раз 100 передумают. в Китай зимой не отпустили, а сейчас хоят. Как на ромашке: продам не продам.
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serppion
1584522582
Бэйла, лидера Уэльса, который на ЧЕ-2016 порвал 0:3 нашу сборную, Реал отдает даром! Выходит, теперь за наших футболеров-сборников при переходе в приличный клуб приплачивать придется?
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paracetamol
1584522667
Надо срочно в Зенит брать, а Зюбу - продать!
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DeStar
1584524449
и куда его? видимо еще придется доплачивать реалу ему зп, ему и 10 вряд ли дадут.
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Cules2013
1584534725
Стоп, что значит "бесплатно"? Если Бэйл сказал, что не хочет уходить, то при чём тут цена трансфера? Это не бесплатно, придётся расторгнуть контракт в одностороннем порядке и выплатить оставшуюся сумму денег по з/п. Или Перес считает, что если сказать, что Реал готов его отпустить даром, то он сам решит покинуть клуб? Сомнительно.
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zigbert
1584556633
Была возможность продать,продавали бы. Теперь возникнет форс-мажорная ситуация.
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