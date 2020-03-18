Marca: «Реал» готов отпустить Бэйла бесплатно

«Реал» хочет летом избавиться от вингера Гарета Бэйла, утверждает Marca.

В мадридском клубе считают, что 30-летний футболист получил достаточно шансов в этом сезоне, чтобы проявить себя, но не воспользовался ими.

Продать валлийца, вероятно, не получится, учитывая его высокие требования по зарплате (сейчас он зарабатывает 17 миллионов евро в год). В связи с этим «Реал» готов отпустить игрока бесплатно.

Еще один аргумент в пользу ухода Бэйла – его британское гражданство. В январе 2021 года вступит в силу Brexit и фланговый форвард будет претендовать на дефицитную квоту для футболистов без гражданства ЕС (три места в общей заявке).