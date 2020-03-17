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    Marca: «Реал» готов отпустить Бэйла бесплатно

    «Реал» хочет летом избавиться от вингера Гарета Бэйла, утверждает Marca.

    В мадридском клубе считают, что 30-летний футболист получил достаточно шансов в этом сезоне, чтобы проявить себя, но не воспользовался ими.

    Продать валлийца, вероятно, не получится, учитывая его высокие требования по зарплате (сейчас он зарабатывает 17 миллионов евро в год). В связи с этим «Реал» готов отпустить игрока бесплатно.

    Еще один аргумент в пользу ухода Бэйла – его британское гражданство. В январе 2021 года вступит в силу Brexit и фланговый форвард будет претендовать на дефицитную квоту для футболистов без гражданства ЕС (три места в общей заявке).

    • Прошлым летом игрок мог уехать в Китай, но тогда «Реал» заблокировал сделку.
    • В текущем сезоне Бэйл забил три гола и сделал два ассиста в 18 матчах.

    Источник: Marca

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    17.03.2020 22:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: -56

      Фанат Рубина 35 минут назад

      зенит выходи"!!!!

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      Рейтинг: +1864

      solodealer 56 минут назад

      "За бесплатно" тоже ни получится!
      Придётся "получателю звязды" доплачивать на содержание футболиста))))
      Во, горе-деляги в Реале-то!)))

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