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  • Семин: «У «Локомотива» мало шансов на чемпионство. «Зенит» хорош»

Семин: «У «Локомотива» мало шансов на чемпионство. «Зенит» хорош»

17 марта 2020, 07:24
5

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался, нужно ли досрочно завершить сезон из-за эпидемии коронавируса.

– Вы бы согласились, если бы чемпионат завершили уже завтра? Тогда «Локо» станет вторым.

– Я люблю, когда «Локомотив» в упорной, тяжелейшей борьбе завоевывает свои места. Вторые, третьи, четвертые, первые. Мне бы хотелось еще повоевать.

– «Локомотив» в чемпионской гонке?

– Думаю, у нас чересчур мало шансов. «Зенит» хорош.

  • «Зенит» – лидер РПЛ с 50 очками.
  • У «Локомотива» – 41 балл.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Семин Юрий
Комментарии (5)
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Давид59
1584430621
Палыч - хитрая лиса. Специально такие речи ведёт, Зенит расслабляет
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ZENIT***
1584443764
Палыч ещё тот жук!
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