Семин: «У «Локомотива» мало шансов на чемпионство. «Зенит» хорош»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался, нужно ли досрочно завершить сезон из-за эпидемии коронавируса.

– Вы бы согласились, если бы чемпионат завершили уже завтра? Тогда «Локо» станет вторым.

– Я люблю, когда «Локомотив» в упорной, тяжелейшей борьбе завоевывает свои места. Вторые, третьи, четвертые, первые. Мне бы хотелось еще повоевать.

– «Локомотив» в чемпионской гонке?

– Думаю, у нас чересчур мало шансов. «Зенит» хорош.