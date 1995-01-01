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    Семин: «У «Локомотива» мало шансов на чемпионство. «Зенит» хорош»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался, нужно ли досрочно завершить сезон из-за эпидемии коронавируса.

    – Вы бы согласились, если бы чемпионат завершили уже завтра? Тогда «Локо» станет вторым.

    – Я люблю, когда «Локомотив» в упорной, тяжелейшей борьбе завоевывает свои места. Вторые, третьи, четвертые, первые. Мне бы хотелось еще повоевать.

    – «Локомотив» в чемпионской гонке?

    – Думаю, у нас чересчур мало шансов. «Зенит» хорош.

    • «Зенит» – лидер РПЛ с 50 очками.
    • У «Локомотива» – 41 балл.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +2293

      Давид59 33 минуты назад

      Палыч - хитрая лиса. Специально такие речи ведёт, Зенит расслабляет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2366

      Борат 1 час назад

      Палыч трезво мыслит - молодец !
      Гыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +125

      AleSan4es > Борат 1 час назад

      Причем тут трезво, уровень сенита, это рпл. В ЛЧ ничего не помогает, ни топовый состав, ни бюджет страны, ни судейский корпус...

      0
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      Рейтинг: +1480

      KPCCSPB > AleSan4es 1 час назад

      Так и про Ювентус и ПСЖ можно сказать. Это по меркам РПЛ Зенит мощный, а в Европе состав Зенита почти самым бедным, на уровне с лохомотами. Так что ты хочешь тогда? Финалов?

      1
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      ...
      Рейтинг: +2366

      Борат > AleSan4es 30 минут назад

      чучело, ты может бюджет коней и лудогорца сравнишь ?
      гыгы

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