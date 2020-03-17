Семин: «У «Локомотива» мало шансов на чемпионство. «Зенит» хорош»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался, нужно ли досрочно завершить сезон из-за эпидемии коронавируса.
– Вы бы согласились, если бы чемпионат завершили уже завтра? Тогда «Локо» станет вторым.
– Я люблю, когда «Локомотив» в упорной, тяжелейшей борьбе завоевывает свои места. Вторые, третьи, четвертые, первые. Мне бы хотелось еще повоевать.
– «Локомотив» в чемпионской гонке?
– Думаю, у нас чересчур мало шансов. «Зенит» хорош.
- «Зенит» – лидер РПЛ с 50 очками.
- У «Локомотива» – 41 балл.
Источник: «Спорт-Экспресс»