Газзаев: «Как это мы можем признать «Зенит» чемпионом за восемь игр до конца? Этого нельзя допустить»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказал мнение о приостановлении в Москве всех спортивных мероприятий.

Запрет подписал мэр Сергей Собянин. Он будет действовать как минимум до 10 апреля.

«Чемпионат надо остановить. Проводить матчи при пустых трибунах не стоит. Для любого человека и спортсмена здоровье дороже всего. Зачем рисковать? Но доиграть чемпионат нужно. Может, до конца апреля все уже и закончится. В том же Китае уже все идет на спад. На сегодня надо все мероприятия остановить, а люди пусть дисциплинированно выполняют требования врачей.

Как это мы можем признать «Зенит» чемпионом за восемь игр до конца сезона? Этого нельзя допустить! Препятствий, чтобы не доиграть чемпионат позже, нет. Все должно быть по спортивному принципу», — сказал Газзаев.