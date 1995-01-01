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    Газзаев: «Как это мы можем признать «Зенит» чемпионом за восемь игр до конца? Этого нельзя допустить»

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказал мнение о приостановлении в Москве всех спортивных мероприятий.

    • Запрет подписал мэр Сергей Собянин. Он будет действовать как минимум до 10 апреля.

    «Чемпионат надо остановить. Проводить матчи при пустых трибунах не стоит. Для любого человека и спортсмена здоровье дороже всего. Зачем рисковать? Но доиграть чемпионат нужно. Может, до конца апреля все уже и закончится. В том же Китае уже все идет на спад. На сегодня надо все мероприятия остановить, а люди пусть дисциплинированно выполняют требования врачей.

    Как это мы можем признать «Зенит» чемпионом за восемь игр до конца сезона? Этого нельзя допустить! Препятствий, чтобы не доиграть чемпионат позже, нет. Все должно быть по спортивному принципу», — сказал Газзаев.

    • «Зенит» на данный момент уверенно лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая ближайшего преследователя на девять очков.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:43
    Комментарии16
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      Рейтинг: +2352

      Борат 11 минут назад

      Как можно слушать Газзаева пока у него есть усы ??? Это просто пустой звук !!! Гыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1388

      Mister_Tomsk 14 минут назад

      Вот тут я согласен с ним! 9 очков от локо! 8 туров до конца!!! Это будет не справедливо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      Cleaner 48 минут назад

      Обнулить(слово то какое хорошее Власть наша придумала) результаты! И начать чемпионат сначала.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8699

      parevg 51 минуту назад

      Впервые с псом согласен

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +134

      valkam72 53 минуты назад

      Даже если синит займет первое место - не признавать его чемпиёном. Ибо чемпиён липовый. Четверть команд - фармклубы синита.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +198

      Узб@гоеный 54 минуты назад

      Понять и простить.

      2
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      Рейтинг: +272

      Правдоруб100 54 минуты назад

      Чемпионат надо доигрывать!!! Когда? Это другой вопрос, но ДОИГРАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! В любые последующие месяцы....

      1
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      Рейтинг: +360

      Граф2019 59 минут назад

      все строевым шагом сюда! а попирдеть... ой больше не буду!

      0
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      Рейтинг: +231

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 1 час назад

      Газзаева слушать себя не уважать. Дурик, ты когда усы сбреешь? Обещал ведь.

      3
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      Рейтинг: +23276

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Синит - признать чемпионом после утверждения конституционным судом и всенародного голосования 22 апреля.

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