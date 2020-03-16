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  • Газзаев: «Как это мы можем признать «Зенит» чемпионом за восемь игр до конца? Этого нельзя допустить»

Газзаев: «Как это мы можем признать «Зенит» чемпионом за восемь игр до конца? Этого нельзя допустить»

16 марта 2020, 18:43
18

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказал мнение о приостановлении в Москве всех спортивных мероприятий.

  • Запрет подписал мэр Сергей Собянин. Он будет действовать как минимум до 10 апреля.

«Чемпионат надо остановить. Проводить матчи при пустых трибунах не стоит. Для любого человека и спортсмена здоровье дороже всего. Зачем рисковать? Но доиграть чемпионат нужно. Может, до конца апреля все уже и закончится. В том же Китае уже все идет на спад. На сегодня надо все мероприятия остановить, а люди пусть дисциплинированно выполняют требования врачей.

Как это мы можем признать «Зенит» чемпионом за восемь игр до конца сезона? Этого нельзя допустить! Препятствий, чтобы не доиграть чемпионат позже, нет. Все должно быть по спортивному принципу», — сказал Газзаев.

  • «Зенит» на данный момент уверенно лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая ближайшего преследователя на девять очков.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Газзаев Валерий
Комментарии (18)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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кто там
1584373741
Вот именно. Там Онопко с ЦСКА чемпионами собрались стать.
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порт
1584374472
А я лично думаю что Газзаев как был псом, таким и остался,
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Давид59
1584374491
Классно сказал! "Признать Зенит чемпионом? Этого нельзя допустить!" Что-то мне подсказывает, что Зенит Вас огорчит Валерий Георгиевич
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Правдоруб100
1584375560
Чемпионат надо доигрывать!!! Когда? Это другой вопрос, но ДОИГРАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! В любые последующие месяцы....
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valkam72
1584375675
Даже если синит займет первое место - не признавать его чемпиёном. Ибо чемпиён липовый. Четверть команд - фармклубы синита.
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Mister_Tomsk
1584378011
Вот тут я согласен с ним! 9 очков от локо! 8 туров до конца!!! Это будет не справедливо
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mihail200606
1584379018
При пустых трибунах пусть играют..
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NEONFOL
1584381731
непонятно как это спасёт, если миллион людей пересекаются в метро? Они хотят чтоб футболисты кривоногие не заболели, ахаха))) да похрен на них, люди ходят на работу, ездят на метро, работают в коллективах, и ничего страшного, идиотизм солидарности с гейропой зашкаливает
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Lilipyt
1584392065
Единственная причина по которой не хотят играть при пустых трибунах это не отсутствия атмосферы, а от непроданных билетов и продажи фастфудов с неплохой накруткой. Нажиться не на ком, смысл тогда вставать. Ради вас? Да кому вы нужны!
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paracetamol
1584392294
Ну разделает Зенит кляч твоих любимых по орех, тебе легче будет, усатый?
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