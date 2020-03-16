AS: УЕФА признает чемпионами стран текущих лидеров таблицы, если сезон не доиграют

УЕФА готов признать чемпионами текущего сезона те клубы, которые сейчас лидируют в турнирных таблицах. Это вариант на случай, если евросезон не удастся доиграть из-за пандемии коронавируса. По такому же принципу определят команды, которые выступят в следующем сезоне в еврокубках.
Конкретные решения должны последовать завтра, 17 марта. Известно, что вопросы, связанные с повышением-понижением клубов в классе, УЕФА заниматься не будет.
- По всему миру от коронавируса умерло более 5000 человек.
- Количество заболевших растет и в России.
- РПЛ завтра, 17 марта, могут приостановить.
Источник: AS