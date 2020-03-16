Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • AS: УЕФА признает чемпионами стран текущих лидеров таблицы, если сезон не доиграют

AS: УЕФА признает чемпионами стран текущих лидеров таблицы, если сезон не доиграют

16 марта 2020, 16:41
43

УЕФА готов признать чемпионами текущего сезона те клубы, которые сейчас лидируют в турнирных таблицах. Это вариант на случай, если евросезон не удастся доиграть из-за пандемии коронавируса. По такому же принципу определят команды, которые выступят в следующем сезоне в еврокубках.

Конкретные решения должны последовать завтра, 17 марта. Известно, что вопросы, связанные с повышением-понижением клубов в классе, УЕФА заниматься не будет.

  • По всему миру от коронавируса умерло более 5000 человек.
  • Количество заболевших растет и в России.
  • РПЛ завтра, 17 марта, могут приостановить.

Источник: AS
Европа
Комментарии (43)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ARSteven89
1584366757
А причём здесь УЕФА вообще??? Чемпионов своих стран должны определять федерации футбола этих стран, что как бы логичнее! Участие УЕФА в этой ситуации обосновано максимум вопросами по командам, которые будут представлять свою страну в еврокубках!
Ответить
NEONFOL
1584368038
ну ладно чемпионы, бог с ними, а остальные места, а как зоны уефа, чушь полнейшая, у кого то график был только с сильными командами, они внизу, а некоторые в подарок получат медали или вылетят, хотя по поводу вылета врят ли, останутся все при своих
Ответить
Из Твери Леха
1584368375
Либо доигрывать через какое-то время, либо аннулировать.
Ответить
DeStar
1584369919
сейчас реал офигел наверное, недавно выиграл у барсы и вышел вперед, а потом бетису слил и снова 2ой)))
Ответить
Football06
1584370314
Доигрывать сезоны потом делая график чуть жёстче 3 игры в неделю евро на сл год , ещё какие то вопросы каждая Лига пусть делает сама )))УЕФА не должна лесть в это дело )) доиграть сезон позже а евро перенос .. если хотят помочь пусть бабок дадут на вакцину )))
Ответить
portero
1584372394
ну что нас ждет завтра, объявление о приостановке чемпионата и это как минимум, а то и завершение ..... печалька однако
Ответить
Oldtrafford83
1584374773
Бред, нужно позже доигрывать, МЮ например всего в трёх очках от топ 4, по логике значит Ливеру можно отдавать титул, а МЮ и другие клубы которые реально претендуют на ЛЧ отправлять в ЛЕ,шляпа это, а не расклад!!!
Ответить
MaxRnD
1584376144
Если действительно так будет, то большой привет мастерюге Песьякову, виртуозному продолжателю Филимоновских традиций !
Ответить
3a zenit
1584376431
ЧЕМПИОНЫ,ЧЕМПИОНЫ,ОЛЕ-ОЛЕ-ОЛЕ!!!ЗЕНИТ ЧЕМПИОН УРАААА!!!Ржака
Ответить
zigbert
1584389770
Не все клубы будут согласны с этим решением.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+