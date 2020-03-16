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    AS: УЕФА признает чемпионами стран текущих лидеров таблицы, если сезон не доиграют

    УЕФА готов признать чемпионами текущего сезона те клубы, которые сейчас лидируют в турнирных таблицах. Это вариант на случай, если евросезон не удастся доиграть из-за пандемии коронавируса. По такому же принципу определят команды, которые выступят в следующем сезоне в еврокубках.

    Конкретные решения должны последовать завтра, 17 марта. Известно, что вопросы, связанные с повышением-понижением клубов в классе, УЕФА заниматься не будет.

    • По всему миру от коронавируса умерло более 5000 человек.
    • Количество заболевших растет и в России.
    • РПЛ завтра, 17 марта, могут приостановить.

    Источник: AS

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    Сегодня, 16:41
    Комментарии38
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      Рейтинг: +451

      Artemka444 36 минут назад

      подождём до завтра!!!
      Но лучше дать доиграть!!

      Тк не тока на массовых мероприятиях много народа!!!

      Почему тока мероприятия отменяют???

      закрыть всех дома и не выпускать тогда уж!!!!

      0
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      Рейтинг: +3572

      3a zenit 40 минут назад

      ЧЕМПИОНЫ,ЧЕМПИОНЫ,ОЛЕ-ОЛЕ-ОЛЕ!!!ЗЕНИТ ЧЕМПИОН УРАААА!!!Ржака

      0
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      Рейтинг: +37646

      MaxRnD 44 минуты назад

      Если действительно так будет, то большой привет мастерюге Песьякову, виртуозному продолжателю Филимоновских традиций !

      1
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      Рейтинг: +464

      Oldtrafford83 1 час назад

      Бред, нужно позже доигрывать, МЮ например всего в трёх очках от топ 4, по логике значит Ливеру можно отдавать титул, а МЮ и другие клубы которые реально претендуют на ЛЧ отправлять в ЛЕ,шляпа это, а не расклад!!!

      0
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      Рейтинг: +11

      KIENDJIN 1 час назад

      Барса чемпион!"

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +461

      Cleaner 1 час назад

      Локомотив вчера в ЛЧ запрыгнул!

      3
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      Рейтинг: -3795

      gosproektikabinet > Cleaner 1 час назад

      случайно конечно же

      -1
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      Рейтинг: +2478

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Если говорить о нашем чемпионате, то в борьбе за чемпионство и так всё ясно, а вот внизу таблицы как раз наметилась колоссальная интрига. И, если чемпионат закончится этим туром, то сегодняшний матч Тамбов - Крылья - это матч на вылет. А при ничьей 15-м окажется Рубин. Вот это интрига!

      0
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      Рейтинг: +334

      alll-1 1 час назад

      Кадыров с таким раскладом согласен?

      0
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      Рейтинг: +1486

      AZ > alll-1 1 час назад

      он зарЭжит все УЕФА...

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      Рейтинг: +360

      Граф2019 > AZ 56 минут назад

      уефисты анонииисты...

      0
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      Рейтинг: +38559

      portero 1 час назад

      ну что нас ждет завтра, объявление о приостановке чемпионата и это как минимум, а то и завершение .....
      печалька однако

      3
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      Рейтинг: +231

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 2 часа назад

      А как же битва за Пердив?

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