Чемпионат Казахстана приостановлен из-за коронавируса

В Казахстане приняли решение приостановить все футбольные турниры из-за коронавируса.

«Проведение матчей OLIMPBET-Чемпионата Казахстана по футболу, Кубка Казахстана, Первой лиги и Второй лиги отложено на время действия в стране режима чрезвычайного положения, который был введен сроком с 16 марта до 15 апреля в целях обеспечения безопасности населения.

Здоровье и благополучие людей, а также недопущение распространения вируса – это главные приоритеты в свете текущей эпидемиологической обстановки. Призываем всех сохранять спокойствие и принимать все соответствующие меры профилактики. Решение о новых датах матчей будет принято позже», – говорится в заявлении Профессиональной футбольной лиги Казахстана.