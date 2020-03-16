Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Чемпионат Казахстана приостановлен из-за коронавируса

16 марта 2020, 09:31

В Казахстане приняли решение приостановить все футбольные турниры из-за коронавируса.

«Проведение матчей OLIMPBET-Чемпионата Казахстана по футболу, Кубка Казахстана, Первой лиги и Второй лиги отложено на время действия в стране режима чрезвычайного положения, который был введен сроком с 16 марта до 15 апреля в целях обеспечения безопасности населения.

Здоровье и благополучие людей, а также недопущение распространения вируса – это главные приоритеты в свете текущей эпидемиологической обстановки. Призываем всех сохранять спокойствие и принимать все соответствующие меры профилактики. Решение о новых датах матчей будет принято позже», – говорится в заявлении Профессиональной футбольной лиги Казахстана.

  • В новом сезоне казахстанского чемпионата было проведено только три неполных тура.
  • По состоянию на вечер воскресенья в стране зарегистрировано девять случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Источник: Официальный сайт Профессиональной футбольной лиги Казахстана
Казахстан. Премьер-лига
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+