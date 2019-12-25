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    Чемпионат Казахстана приостановлен из-за коронавируса

    В Казахстане приняли решение приостановить все футбольные турниры из-за коронавируса.

    «Проведение матчей OLIMPBET-Чемпионата Казахстана по футболу, Кубка Казахстана, Первой лиги и Второй лиги отложено на время действия в стране режима чрезвычайного положения, который был введен сроком с 16 марта до 15 апреля в целях обеспечения безопасности населения.

    Здоровье и благополучие людей, а также недопущение распространения вируса – это главные приоритеты в свете текущей эпидемиологической обстановки. Призываем всех сохранять спокойствие и принимать все соответствующие меры профилактики. Решение о новых датах матчей будет принято позже», – говорится в заявлении Профессиональной футбольной лиги Казахстана.

    • В новом сезоне казахстанского чемпионата было проведено только три неполных тура.
    • По состоянию на вечер воскресенья в стране зарегистрировано девять случаев заражения коронавирусной инфекцией.

    Источник: Официальный сайт Профессиональной футбольной лиги Казахстана

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