Карпин – об игре «Ростова» в матче с «Локо»: «Очень доволен»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после матча 22-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:3).

– В первом тайме вы создавали моменты, но пропустили три мяча за десять минут. Что это было?

– Это было очевидное – невероятное. Одна команда играла, создавала моменты – а другая забивала. А та, команда, которая создавала моменты, не забивала. Вот и все.

– Что в таких ситуациях можно поделать, когда залетает с 35 метров?

– Ничего не поделаешь. Бывает. Команду, которая все делала и создавала моменты, подводила реализация, а другая команда один раз ударила – забила.

– С точки зрения сценария, рисунка игры вы командой довольны?

– Сегодня очень доволен. Не был доволен, например, последними минутами с ЦСКА, а сегодня очень доволен. Наша команда делала все для победы, но когда реализация подводит – такое бывает.

– С точки зрения борьбы за 2-3 место в таблице что-нибудь изменилось?

– Ничего не изменилось.