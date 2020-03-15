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  • Карпин – об игре «Ростова» в матче с «Локо»: «Очень доволен»

Карпин – об игре «Ростова» в матче с «Локо»: «Очень доволен»

15 марта 2020, 21:31
7

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после матча 22-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:3).

– В первом тайме вы создавали моменты, но пропустили три мяча за десять минут. Что это было?

– Это было очевидное – невероятное. Одна команда играла, создавала моменты – а другая забивала. А та, команда, которая создавала моменты, не забивала. Вот и все.

– Что в таких ситуациях можно поделать, когда залетает с 35 метров?

– Ничего не поделаешь. Бывает. Команду, которая все делала и создавала моменты, подводила реализация, а другая команда один раз ударила – забила.

– С точки зрения сценария, рисунка игры вы командой довольны?

– Сегодня очень доволен. Не был доволен, например, последними минутами с ЦСКА, а сегодня очень доволен. Наша команда делала все для победы, но когда реализация подводит – такое бывает.

– С точки зрения борьбы за 2-3 место в таблице что-нибудь изменилось?

– Ничего не изменилось.

  • «Ростов» опустился на четвертое место в турнирной таблице.
  • Следующий матч команда проведет 20 марта с «Сочи».

Источник: Телеканал «Матч Премьер»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (7)
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nominum
1584297498
Валерий Георгиевич, Вы довольны защитой и вратарём? Или Песьякову после отбитого пенальти с ЦСКА теперь можно с 30 метров пропускать?
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житель СПб
1584300113
Молодец, Валера. Так держать! Удачи Вам!
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maygli
1584300932
Из трёх голов - первые два на совести Песьякова.
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maygli
1584301044
По игре - смотрелись очень хорошо. Реализация... не везло, бывает.
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sobaka120982
1584338927
Георгич не оправдывайся, твой ростов и так много сделал в этом сезоне. В любом случае вся думаю Ростовская область верит в тебя!!!!
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