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    Карпин – об игре «Ростова» в матче с «Локо»: «Очень доволен»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после матча 22-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:3).

    – В первом тайме вы создавали моменты, но пропустили три мяча за десять минут. Что это было?

    – Это было очевидное – невероятное. Одна команда играла, создавала моменты – а другая забивала. А та, команда, которая создавала моменты, не забивала. Вот и все.

    – Что в таких ситуациях можно поделать, когда залетает с 35 метров?

    – Ничего не поделаешь. Бывает. Команду, которая все делала и создавала моменты, подводила реализация, а другая команда один раз ударила – забила.

    – С точки зрения сценария, рисунка игры вы командой довольны?

    – Сегодня очень доволен. Не был доволен, например, последними минутами с ЦСКА, а сегодня очень доволен. Наша команда делала все для победы, но когда реализация подводит – такое бывает.

    – С точки зрения борьбы за 2-3 место в таблице что-нибудь изменилось?

    – Ничего не изменилось.

    • «Ростов» опустился на четвертое место в турнирной таблице.
    • Следующий матч команда проведет 20 марта с «Сочи».

    Источник: Телеканал «Матч Премьер»

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    15.03.2020 21:31
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2542

      maygli 5 часов назад

      По игре - смотрелись очень хорошо.
      Реализация... не везло, бывает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2542

      maygli 5 часов назад

      Из трёх голов - первые два на совести Песьякова.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +854

      житель СПб 5 часов назад

      Молодец, Валера. Так держать! Удачи Вам!

      1
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      Рейтинг: +553

      nominum 6 часов назад

      Валерий Георгиевич, Вы довольны защитой и вратарём? Или Песьякову после отбитого пенальти с ЦСКА теперь можно с 30 метров пропускать?

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      Рейтинг: +667

      Sky Spartak > nominum 5 часов назад

      О чём вы !!! Крыховяк сумашедший гол забил...При чём здесь Песьяк ? Локо вообще фартануло так фартанула...Палыч шаман)...Ростов здорово играл и не заслужил поражения...

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