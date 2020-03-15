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  • Гончаренко – о ничьей с «Уфой»: «Самое главное, что в защите сыграли просто великолепно»

Гончаренко – о ничьей с «Уфой»: «Самое главное, что в защите сыграли просто великолепно»

15 марта 2020, 22:00
14

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился наблюдениями после матча 22-го тура чемпионата России с «Уфой» (0:0).

– Нам не хватило только одного – забитого гола. Моменты у нас были, но мы их не реализовали. «Уфа» очень плотно и компактно обороняется. Здесь вопрос того, вскроешь ты эту оборону или нет. Самое главное, что в защите мы сегодня сыграли, на мой взгляд, просто великолепно.

– Можно ли назвать футбол «Уфы» антифутболом?

– Нет. Скорее, это следствие всего нашего чемпионата. Много команд, которые умеют глубоко обороняться, отказываются от прессинга и ждут ошибки соперника.

  • ЦСКА не выигрывает в РПЛ на протяжении пяти матчей подряд.
  • Команда занимает пятое место в турнирной таблице.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (14)
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CSKA57
1584299813
Виктор Михайлович, защиту отработали, теперь давайте делайте что-нибудь с нападением!
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bset
1584300761
Не видно никакого прогресса. Смотрел наш матч - катаем мяч, через защиту передачи, Уфа уже перестроиться успевает. Следом шел матч Ростов - Локомотив: пару передач и нападающий уже перед воротами. Причем играли в обе стороны так. Почему у нас самые длительные атаки в лиге? Это же не шахматы - тут чем больше с мячом возишься, чем меньше движения, тем более предсказуемые наши действия и довольно легко против нас обороняться. Надеюсь, Михалыч над этим думает и ищет, что можно сделать. Если же нет, то видимо пора расставаться.
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BRO_football
1584301066
А всё потому, что Карпова на лавку усадили. Ну и во многом благодаря уровню игры Уфы, которая не предполагает каких-либо больших атакующих действий.
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Lester84
1584301568
Уфа, да, великолепно сыграла в защите
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general.lizyukov
1584307494
п....й домой, колхозник
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Ubuntu
1584309030
Пожалуй Михалычу пора подыскать себе новую команду
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омск55
1584330569
Вите надо выйти
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sobaka120982
1584337900
Фу плять уже противен гончаренко... это позор для цска играть с Уфой на ноль... чем ты доволен???? Через пару туров будешь оправдываться играя в зоне стыков. Какая на хир Европа не фиг нам там делать и занимать чужое место
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каа
1584340929
К сожалению, Витя, не там ты видишь ГЛАВНОЕ... не там. По мне так главное - потеряли 7..?! очень важных очков ...в 3-х играх.. необязательные потери ... с не самыми сильными соперниками (простят меня болельщики этих команд)... и практически потеряли шансы на ЛЧ.. Это главное...
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кто там
1584346402
Ой позорник картофельный. Сейчас зенит размажет ЦСКА, а там ещё и спартак. Онопко всё бредит ещё о чемпионстве? Как бы в ЛЕ попали бы, хотя искренне надеюсь, что в след году ЦСКА еврокубков не видать, что бы гнидер и другое правление зашевелилось и поняли, что те брёвна которые бегают по полю(кроме Влашича, Марио, Акинфеева, возможно Сигурдсонна) - это не уровень такого клуба как ЦСКА, а гончар - не тренер и начнут шевелиться. Но это всё мечты, которым навряд ли суждено сбыться и этот сброд попадёт в ЛЕ.. и займёт там своё 4 место.. всё как любят. Тьфу.
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