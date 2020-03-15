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    Гончаренко – о ничьей с «Уфой»: «Самое главное, что в защите сыграли просто великолепно»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился наблюдениями после матча 22-го тура чемпионата России с «Уфой» (0:0).

    – Нам не хватило только одного – забитого гола. Моменты у нас были, но мы их не реализовали. «Уфа» очень плотно и компактно обороняется. Здесь вопрос того, вскроешь ты эту оборону или нет. Самое главное, что в защите мы сегодня сыграли, на мой взгляд, просто великолепно.

    – Можно ли назвать футбол «Уфы» антифутболом?

    – Нет. Скорее, это следствие всего нашего чемпионата. Много команд, которые умеют глубоко обороняться, отказываются от прессинга и ждут ошибки соперника.

    • ЦСКА не выигрывает в РПЛ на протяжении пяти матчей подряд.
    • Команда занимает пятое место в турнирной таблице.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.03.2020 22:00
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2045

      Ubuntu 3 часа назад

      Пожалуй Михалычу пора подыскать себе новую команду

      0
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      Рейтинг: +1869

      general.lizyukov 3 часа назад

      п....й домой, колхозник

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4644

      Lester84 5 часов назад

      Уфа, да, великолепно сыграла в защите

      1
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      Рейтинг: +2268

      Давид59 5 часов назад

      Хм, говорить о великолепной защите в матче против "автобуса"?

      0
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      Рейтинг: +7455

      BRO_football 5 часов назад

      А всё потому, что Карпова на лавку усадили. Ну и во многом благодаря уровню игры Уфы, которая не предполагает каких-либо больших атакующих действий.

      0
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      Рейтинг: +13845

      bset 5 часов назад

      Не видно никакого прогресса. Смотрел наш матч - катаем мяч, через защиту передачи, Уфа уже перестроиться успевает. Следом шел матч Ростов - Локомотив: пару передач и нападающий уже перед воротами. Причем играли в обе стороны так. Почему у нас самые длительные атаки в лиге? Это же не шахматы - тут чем больше с мячом возишься, чем меньше движения, тем более предсказуемые наши действия и довольно легко против нас обороняться. Надеюсь, Михалыч над этим думает и ищет, что можно сделать. Если же нет, то видимо пора расставаться.

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      Рейтинг: +22219

      VVM1964 5 часов назад

      И это правильно - главное не унывать , " правильной дорогой идете , товарищи " ))))

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      Рейтинг: +1172

      CSKA57 5 часов назад

      Виктор Михайлович, защиту отработали, теперь давайте делайте что-нибудь с нападением!

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