Гончаренко – о ничьей с «Уфой»: «Самое главное, что в защите сыграли просто великолепно»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился наблюдениями после матча 22-го тура чемпионата России с «Уфой» (0:0).

– Нам не хватило только одного – забитого гола. Моменты у нас были, но мы их не реализовали. «Уфа» очень плотно и компактно обороняется. Здесь вопрос того, вскроешь ты эту оборону или нет. Самое главное, что в защите мы сегодня сыграли, на мой взгляд, просто великолепно.

– Можно ли назвать футбол «Уфы» антифутболом?

– Нет. Скорее, это следствие всего нашего чемпионата. Много команд, которые умеют глубоко обороняться, отказываются от прессинга и ждут ошибки соперника.