ЦСКА отменил пресс-конференцию после матча с «Уфой» из-за коронавируса

После матча 22-го тура РПЛ между ЦСКА и «Уфой» не состоится никаких мероприятий для прессы. Причина – угроза распространения коронавируса.

«С учетом эпидемиологической ситуации по согласованию с Премьер-лигой послематчевые мероприятия для прессы отменены. Благодарим за понимание», – информирует пресс-служба ЦСКА.