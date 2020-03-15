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  • ЦСКА отменил пресс-конференцию после матча с «Уфой» из-за коронавируса

ЦСКА отменил пресс-конференцию после матча с «Уфой» из-за коронавируса

15 марта 2020, 13:23
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После матча 22-го тура РПЛ между ЦСКА и «Уфой» не состоится никаких мероприятий для прессы. Причина – угроза распространения коронавируса.

«С учетом эпидемиологической ситуации по согласованию с Премьер-лигой послематчевые мероприятия для прессы отменены. Благодарим за понимание», – информирует пресс-служба ЦСКА.

  • Матч начнется в 16:30 по Москве.
  • На следующей неделе РПЛ могут приостановить из-за пандемии коронавируса.
  • По всему миру от инфекции умерло более 5000 человек.

Источник: твиттер ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Уфа
Комментарии (3)
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paracetamol
1584268735
Знают, что очков не досчитаются.
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Граф2019
1584281413
короновирус обидиться...
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Hektor 84
1584291876
Гончаренко опять обиделся?
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