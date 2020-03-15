ЦСКА отменил пресс-конференцию после матча с «Уфой» из-за коронавируса

После матча 22-го тура РПЛ между ЦСКА и «Уфой» не состоится никаких мероприятий для прессы. Причина – угроза распространения коронавируса.
«С учетом эпидемиологической ситуации по согласованию с Премьер-лигой послематчевые мероприятия для прессы отменены. Благодарим за понимание», – информирует пресс-служба ЦСКА.
- Матч начнется в 16:30 по Москве.
- На следующей неделе РПЛ могут приостановить из-за пандемии коронавируса.
- По всему миру от инфекции умерло более 5000 человек.
Источник: твиттер ЦСКА