Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    3 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе

    ЦСКА отменил пресс-конференцию после матча с «Уфой» из-за коронавируса

    После матча 22-го тура РПЛ между ЦСКА и «Уфой» не состоится никаких мероприятий для прессы. Причина – угроза распространения коронавируса.

    «С учетом эпидемиологической ситуации по согласованию с Премьер-лигой послематчевые мероприятия для прессы отменены. Благодарим за понимание», – информирует пресс-служба ЦСКА.

    • Матч начнется в 16:30 по Москве.
    • На следующей неделе РПЛ могут приостановить из-за пандемии коронавируса.
    • По всему миру от инфекции умерло более 5000 человек.

    Источник: твиттер ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:23
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1556

      Hektor 84 42 минуты назад

      Гончаренко опять обиделся?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      Граф2019 3 часа назад

      короновирус обидиться...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5245

      paracetamol 7 часов назад

      Знают, что очков не досчитаются.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75335
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru