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  • Журналист Городницкий: «Почему Уткин постоянно критикует Семина? Василий был «прикормлен» Смородской, все не просто так»

Журналист Городницкий: «Почему Уткин постоянно критикует Семина? Василий был «прикормлен» Смородской, все не просто так»

15 марта 2020, 00:36
16

Спортивный журналист, блогер Павел Городницкий рассказал, почему бывший комментатор Василий Уткин выступает с критикой главного тренера «Локомотива» Юрия Семина. По словам Городницкого, за этим стоит Ольга Смородская, бывший президент московского клуба.

«2012 год. Я только начал работать в журнале «Еврофутбол». Мне сказали сделать с кем-нибудь интервью, прямую речь, эксклюзив. Я такой: «Давайте с Василием Уткиным. Добуду номер, позвоню». И мне бывший пресс-атташе «Локомотива» Станислав Пахомов говорит: «С Уткиным не надо, потому что он «прикормлен» Ольгой Смородской». Это сказал человек, который за два-четыре месяца до этого работал в «Локо». Поэтому он явно знает, что Смородская «прикормила» Уткина.

Я думаю, с тех пор Уткин топит против Семина. Не знаю, насколько это искренне. Сейчас Уткин троллит слегка Семина исключительно по инерции, но в 2012 году все было не просто так», – рассказал Городницкий.

  • Смородская возглавляла «Локомотив» с 2010 по 2016 год.
  • Семин говорил про Смородскую: «У нее не со мной конфликт, а с футболом».
  • Семин после ухода Смородской из «Локомотива» сделал команду чемпионом.

Источник: ютуб-канал Павла Городницкого

Журналист сайта «Евроспорт», основатель сайта «Палач». Ранее работал в «Спорт-Экспрессе». Аудитория Городницкого в ютубе - более семи тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Смородская Ольга Уткин Василий
Комментарии (16)
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Markelov373
1584234765
Смородскую никогда уважать не буду это я тебе говорю Василий уткин задумайся на этим хотя я понимаю что этого никогда не увижу но если про клуб что плохое написано будет я лично в инсту жаловаться буду хватит наш клуб трогать)))
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Волховский
1584244126
У нас любителей футбола много. У каждого свое мнение. Василий Уткин один из них. Не обращайте на него внимание. Собака лает, а караван футбольный идет, не замечая ее.
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portero
1584249203
Оля раскормила Васю , а не прикормила...
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ЮНик
1584249581
Любимое занятие латентных. Обсуждать толстую попу Уткина)))
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моэм
1584255398
Ага , а тебя значит никто не прикармливает...молчал бы уж...все журналисты - журнашлюшки!!!
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житель СПб
1584258129
Юрий Павлович Семин - один из наиболее уважаемых и заслуженных в российском футболе людей. Воспитанный и культурный человек это должен учитывать - не говоря уже о возрасте. Уткин неправ.
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paracetamol
1584266612
Конечно утка прикормлена, иначе с чего она была бы такая жирная?
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Антибиотик
1584268523
Есть (было) много достойных журналистов. Это военные журналисты, выполняющие свою работу в горячих точках и не только. Уткин лишь то и делает, что оскорбляет разного рода людей, что бы про него самого не забывали. Он прекрасно понимает, что большая половина считает его неадекватным хамовитым существом, но деньги для него дороже всего на свете.
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Hektor 84
1584289266
Короче из этого один вывод следует. Уткин и смородская чпокались в тихую.
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zigbert
1584374124
Надо спросить самого Уткина :"Так ли было на самом деле?"
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