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    Журналист Городницкий: «Почему Уткин постоянно критикует Семина? Василий был «прикормлен» Смородской, все не просто так»

    Спортивный журналист, блогер Павел Городницкий рассказал, почему бывший комментатор Василий Уткин выступает с критикой главного тренера «Локомотива» Юрия Семина. По словам Городницкого, за этим стоит Ольга Смородская, бывший президент московского клуба.

    «2012 год. Я только начал работать в журнале «Еврофутбол». Мне сказали сделать с кем-нибудь интервью, прямую речь, эксклюзив. Я такой: «Давайте с Василием Уткиным. Добуду номер, позвоню». И мне бывший пресс-атташе «Локомотива» Станислав Пахомов говорит: «С Уткиным не надо, потому что он «прикормлен» Ольгой Смородской». Это сказал человек, который за два-четыре месяца до этого работал в «Локо». Поэтому он явно знает, что Смородская «прикормила» Уткина.

    Я думаю, с тех пор Уткин топит против Семина. Не знаю, насколько это искренне. Сейчас Уткин троллит слегка Семина исключительно по инерции, но в 2012 году все было не просто так», – рассказал Городницкий.

    • Смородская возглавляла «Локомотив» с 2010 по 2016 год.
    • Семин говорил про Смородскую: «У нее не со мной конфликт, а с футболом».
    • Семин после ухода Смородской из «Локомотива» сделал команду чемпионом.

    Источник: ютуб-канал Павла Городницкого

    Журналист сайта «Евроспорт», основатель сайта «Палач». Ранее работал в «Спорт-Экспрессе». Аудитория Городницкого в ютубе - более семи тысяч подписчиков.

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