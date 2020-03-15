Журналист Городницкий: «Почему Уткин постоянно критикует Семина? Василий был «прикормлен» Смородской, все не просто так»

Спортивный журналист, блогер Павел Городницкий рассказал, почему бывший комментатор Василий Уткин выступает с критикой главного тренера «Локомотива» Юрия Семина. По словам Городницкого, за этим стоит Ольга Смородская, бывший президент московского клуба.

«2012 год. Я только начал работать в журнале «Еврофутбол». Мне сказали сделать с кем-нибудь интервью, прямую речь, эксклюзив. Я такой: «Давайте с Василием Уткиным. Добуду номер, позвоню». И мне бывший пресс-атташе «Локомотива» Станислав Пахомов говорит: «С Уткиным не надо, потому что он «прикормлен» Ольгой Смородской». Это сказал человек, который за два-четыре месяца до этого работал в «Локо». Поэтому он явно знает, что Смородская «прикормила» Уткина.

Я думаю, с тех пор Уткин топит против Семина. Не знаю, насколько это искренне. Сейчас Уткин троллит слегка Семина исключительно по инерции, но в 2012 году все было не просто так», – рассказал Городницкий.