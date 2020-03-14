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  • «Они остались дома, чтобы помочь обществу». «Леганес» опубликовал состав на матч с «Вальядолидом», который не состоялся

«Они остались дома, чтобы помочь обществу». «Леганес» опубликовал состав на матч с «Вальядолидом», который не состоялся

14 марта 2020, 22:59

«Леганес» опубликовал стартовый состав и список запасных на матч чемпионата Испании против «Вальядолида», который должен был состояться в эти выходные. Игру отменили из-за пандемии коронавируса.

«Событие! Это отважные ребята, которые остались дома, чтобы помочь обществу и системе здравоохранения», – написала пресс-служба «Леганеса».

  • «Леганес» вел текстовую онлайн-трансляцию матча с «Вальядолидом» (которого не было).
  • В Испании с понедельника, 16 марта, вводится запрет на выход из дома без крайней необходимости.
  • По всему миру от коронавируса умерло более 5000 человек.

Источник: твиттер «Леганеса»
Испания. Примера Леганес Вальядолид
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