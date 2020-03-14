«Они остались дома, чтобы помочь обществу». «Леганес» опубликовал состав на матч с «Вальядолидом», который не состоялся

«Леганес» опубликовал стартовый состав и список запасных на матч чемпионата Испании против «Вальядолида», который должен был состояться в эти выходные. Игру отменили из-за пандемии коронавируса.
«Событие! Это отважные ребята, которые остались дома, чтобы помочь обществу и системе здравоохранения», – написала пресс-служба «Леганеса».
- «Леганес» вел текстовую онлайн-трансляцию матча с «Вальядолидом» (которого не было).
- В Испании с понедельника, 16 марта, вводится запрет на выход из дома без крайней необходимости.
- По всему миру от коронавируса умерло более 5000 человек.
Источник: твиттер «Леганеса»