Вице-премьер Чернышенко: «Россия готова обеспечить все необходимые меры для безопасности проведения Евро-2020»

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил о готовности страны принять матчи чемпионата Европы 2020 года, несмотря на эпидемию коронавируса.
«Есть очень много спекуляций, особенно по непростой ситуации с распространением коронавируса. Наш подход такой – мы будем ориентироваться на УЕФА, но Россия готова обеспечить все необходимые меры для безопасности проведения этого мероприятия.
Россия обладает большим опытом проведения соревнований, нет никаких сомнений в том, что с этим большим турниром наша страна справится. Утверждены уже 15 из 17 актов, которые нужны для подготовки, комплексная программа обеспечения безопасности уже находится на подписи у президента», – сказал Чернышенко.
- По информации L'Equipe, УЕФА собирается перенести Евро-2020 на следующий год.
- Турнир должен пройти в 12 разных городах.
- Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и один из четвертьфиналов.
Источник: ТАСС