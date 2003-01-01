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    Вице-премьер Чернышенко: «Россия готова обеспечить все необходимые меры для безопасности проведения Евро-2020»

    Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил о готовности страны принять матчи чемпионата Европы 2020 года, несмотря на эпидемию коронавируса.

    «Есть очень много спекуляций, особенно по непростой ситуации с распространением коронавируса. Наш подход такой – мы будем ориентироваться на УЕФА, но Россия готова обеспечить все необходимые меры для безопасности проведения этого мероприятия.

    Россия обладает большим опытом проведения соревнований, нет никаких сомнений в том, что с этим большим турниром наша страна справится. Утверждены уже 15 из 17 актов, которые нужны для подготовки, комплексная программа обеспечения безопасности уже находится на подписи у президента», – сказал Чернышенко.

    • По информации L'Equipe, УЕФА собирается перенести Евро-2020 на следующий год.
    • Турнир должен пройти в 12 разных городах.
    • Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и один из четвертьфиналов.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 16:47
    Комментарии8
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      Рейтинг: +11582

      ВетеR 3 минуты назад

      Каким методы и меры есть у России((Очередные бредовые идеи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +140

      zaichkin777@gmail.com 1 час назад

      Самоуверенность- это порок.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2886

      Alekxei Z. 1 час назад

      Проведение в стране всяких международных мероприятий даёт возможность нашим чинушам спиз...ть немало денег. Для них это главное.
      Здоровье людей ??? А кто в России о народе вообще думает ???
      Вспомните Чернобыль !!! Ничего не меняется.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1545

      sobaka120982 1 час назад

      Ушлепок! А с эпидемией опыт есть. Справиться?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +38267

      portero 2 часа назад

      Пистабол, как и все чиновники...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +50

      БеZуМныЙ 2 часа назад

      Как скажет УЕФА, так и будет. Скорее всего отменят.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2690

      TOMSON 3 часа назад

      Ну конечно.. В случае чего сразу «элита» в кусты, а народ сам по себе выживать будет. Хватит проходили уже.
      Если вирус на столько заразен, то и нефиг выпендриваться. А то сейчас весь мир в гости уже позвать хотят...

      2
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      Рейтинг: +48

      kl0d > TOMSON 1 час назад

      Не заразен он. От пневмонии каждый год гибнет 1500000 человек. А болеют 197 млн.
      А этого чиновника отметим за здравый смысл.

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