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  • Вице-премьер Чернышенко: «Россия готова обеспечить все необходимые меры для безопасности проведения Евро-2020»

Вице-премьер Чернышенко: «Россия готова обеспечить все необходимые меры для безопасности проведения Евро-2020»

13 марта 2020, 16:47
9

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил о готовности страны принять матчи чемпионата Европы 2020 года, несмотря на эпидемию коронавируса.

«Есть очень много спекуляций, особенно по непростой ситуации с распространением коронавируса. Наш подход такой – мы будем ориентироваться на УЕФА, но Россия готова обеспечить все необходимые меры для безопасности проведения этого мероприятия.

Россия обладает большим опытом проведения соревнований, нет никаких сомнений в том, что с этим большим турниром наша страна справится. Утверждены уже 15 из 17 актов, которые нужны для подготовки, комплексная программа обеспечения безопасности уже находится на подписи у президента», – сказал Чернышенко.

  • По информации L'Equipe, УЕФА собирается перенести Евро-2020 на следующий год.
  • Турнир должен пройти в 12 разных городах.
  • Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и один из четвертьфиналов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига
Комментарии (9)
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portero
1584110204
Пистабол, как и все чиновники...
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sobaka120982
1584113635
Ушлепок! А с эпидемией опыт есть. Справиться?
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zaichkin777@gmail.com
1584115147
Самоуверенность- это порок.
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ВетеR
1584119388
Каким методы и меры есть у России((Очередные бредовые идеи
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Владислав Vlad
1584122504
Чернышенко, не пались. А то все подумают, что ограничения по числу болельщиков на стадионах действительно делается из-за коронавируса.)))
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Рубинище
1584128674
Дебил какой-то. толпы сифиликов приедут, какая тут безопасность.
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zigbert
1584129592
Надо прежде всего подумать о последствиях и не делать таких заявлений.
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Hektor 84
1584197183
Ну да вас чинушей ни что не берет. Для вас лучшие клиники и врачи. А народ лечат криворукие бараны понакупившие дипломов. А в деревнях и в мелких городках вообще караул.
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