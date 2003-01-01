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    Тедеско: «Карпов – очень умный мальчишка для своего возраста, но контакта с Понсе, чтобы так упасть, не было»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказал мнение о судействе в матче Кубка России с ЦСКА.

    «У меня есть определенный заряд энергии. И для себя я решил, что тратить ее я буду на те вещи, которые могу изменить. Судейство я не могу изменить. Я понимаю, что у судей непростая работа, как и у нас. Мне хочется верить, что все люди, просыпаясь утром, говорят себе: «Сегодня я постараюсь не совершить никаких ошибок». Это утопия, почти невозможно это выполнить, но я в это верю. И я верю, что судьи просыпаются и говорят: «Сегодня я буду судить честно».

    Важно ли мне, что клуб подал протест на судейство в матче с ЦСКА? Не знаю, отвечали ли на это клубу. У меня вопросы были по карточкам Понсе. Обе карточки были неоправданны – жесткого контакта с вратарем не было, а во втором случае Карпов упал на поле: он молодой игрок, очень умный мальчишка для своего возраста, но такого контакта, чтобы так упасть, не было. Если бы можно было пересмотреть это решение, то мы были бы рады, ведь пока Понсе пропускает матч с «Зенитом», — сказал Тедеско.

    • «Спартак» победил ЦСКА со счетом 3:2.
    • Команда Тедеско заканчивала встречу в меньшинстве из-за удаления Эсекьеля Понсе.
    • Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:44
    Комментарии25
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      Рейтинг: +7

      borat-chmo 5 часов назад

      Если бы Тед мог управлять судьями,то это точно не в Спартаке

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1540

      rash1959 > borat-chmo 2 часа назад

      Чтобы управлять судьями надо быть тренером другой команды, типа "синит"

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5217

      paracetamol 5 часов назад

      Контакта с Понсе, чтобы так упасть, не было... Все видели, что был, одна Тадеска не видела!

      0
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      Рейтинг: +636

      "supermax" > paracetamol 4 часа назад

      все литейные и бораты...стыдно за них!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12314

      vka1970 6 часов назад

      Карпов очень умный симулянт.Пересмотрите момент ради интереса.Касание было в районе груди, а Карпов схватился за лицо.Сорри, но других комментариев для вас у меня нет.

      9
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    • ...
      Рейтинг: +2885

      Alekxei Z. 6 часов назад

      В футболе всему есть место , печально но и симуляции тоже. Есть арбитр , который должен в этом разбираться.
      Иванов очень предвзято судил этот матч. Тот же Карпов в первом тайме просто косил Зобу и Понсе и всё безнаказанно.
      Обе жк Понсе высосаны из пальца.
      Карпов ? Очень слабый игрок , пусть даже и всего 17 лет. Проигрывает всё !!!
      Борьбу, позицию, уступает в скорости, как он вообще в состав попадает ???
      Свою гениальность он и с Ростовом показал. Безобразная игра и как вишенка пенальти в свои ворота !!!

      8
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    • ...
      Рейтинг: +23229

      gol_kak_sokol 7 часов назад

      Тед, тебе не довелось увидить еще одного умника - Паредеса, если к этой девушке подойти ближе 20 см, она сразу за лицо хватается и корчится от боли.

      9
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    • ...
      Рейтинг: +3302

      momwig_ 7 часов назад

      Карпов очень гнилой для своего возраста, а это значит, что со временем он будет только портиться... Процесс пошел, однако.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +1557

      neim 7 часов назад

      Понсе априори грубый футболист. Достаточно вспомнить, как он Шунину ногой в грудь заехал едва ли не в первом же своем матче за Спартак (или в первом матче сезона, точно уже и не вспомню). Поделом ему. Да и не остановится он на этом. Девушка может уехать из деревни, а деревня из девушки - никогда !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5213

      Persona_non_Grata > neim 7 часов назад

      " Поделом ему " ??? Он за свое предыдущее нарушение - " отсидел " , а сейчас разговор про другое нарушение , которок НИКАК не тянет на желтую - поэтому , какое " ПОДЕЛОМ " ???

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1557

      neim > Persona_non_Grata 7 часов назад

      Вернблум в ЦСКА тоже все "отбывал". Но симпатиями у многих болельщиков, а тем более у футболистов, не пользовался, поскольку был очень жЕсток в игре, а порою и жестОк.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2439

      Томик > neim 7 часов назад

      У Динамо некий Рыков есть - вот это грубая бестолковая деревенщина, если уж пользоваться вашими образами. А Понсе - совершенно не грубый игрок. Априори - Вы просто либо слепой, либо тупой.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5213

      Persona_non_Grata > neim 7 часов назад

      И что ? Это не значит , что его надо было удалять в каждом матче , а только по факту нарушения , заслуживающего подобного наказания .

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2285

      Борат > Persona_non_Grata 7 часов назад

      заднеприводный петя, ты чё тут раскукарекался ?
      иди готовь свой рваный пукан !
      гыгы

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23229

      gol_kak_sokol > neim 7 часов назад

      Если не знаешь значения слова "априори", либо учи латынь, либо не пиши иностранными словами.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +930

      Klaido > Борат 5 часов назад

      так это же ты - заднеприводный тридварас... не обзывай хороших людей своей сучностью ))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2285

      Борат > Klaido 5 часов назад

      дырявый, хорош уже заигрывать со мной,
      иди во фратрии цепани себе ё-баря на ночь !
      гыгы

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1557

      neim > Томик 53 минуты назад

      А разве тема о Рыкове и зачем ты его сюда приплел ? Или больше аргументов нет ? Я понимаю, так бывает, когда оппонент либо слепой, либо тупой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2983

      Литейный4 7 часов назад

      Тедеска - не совсем умный мальчишка. Я бы сказал совсем как физрук. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2285

      Борат 8 часов назад

      что несёт эта рыла ? неужели тарасовского духа нанюхался ???
      гыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +636

      "supermax" > Борат 8 часов назад

      интересно чьего душка ты нюхнул

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5213

      Persona_non_Grata > Борат 7 часов назад

      Поздравляю , дырявый , - ты в очередной раз первый в комментарии новости про Спартак , жди следующую , ведь это смысл твоей никчемной жизни )))

      7
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      ...
      Рейтинг: +636

      "supermax" > Persona_non_Grata 7 часов назад

      мне тем временем стыдно за литейного! гыгыгы

      4
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      ...
      Рейтинг: +930

      Klaido > Борат 5 часов назад

      п.дарасик)))) опять раскукарекался))) бараны члены вынули на время из твоего вонючего помойного ротика?

      1
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      Рейтинг: +2285

      Борат > Klaido 5 часов назад

      я тут лепёху в твою дырявую миску отложил, кушай пока не остыла !
      гыгы

      6
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