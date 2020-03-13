Тедеско: «Карпов – очень умный мальчишка для своего возраста, но контакта с Понсе, чтобы так упасть, не было»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказал мнение о судействе в матче Кубка России с ЦСКА.

«У меня есть определенный заряд энергии. И для себя я решил, что тратить ее я буду на те вещи, которые могу изменить. Судейство я не могу изменить. Я понимаю, что у судей непростая работа, как и у нас. Мне хочется верить, что все люди, просыпаясь утром, говорят себе: «Сегодня я постараюсь не совершить никаких ошибок». Это утопия, почти невозможно это выполнить, но я в это верю. И я верю, что судьи просыпаются и говорят: «Сегодня я буду судить честно».

Важно ли мне, что клуб подал протест на судейство в матче с ЦСКА? Не знаю, отвечали ли на это клубу. У меня вопросы были по карточкам Понсе. Обе карточки были неоправданны – жесткого контакта с вратарем не было, а во втором случае Карпов упал на поле: он молодой игрок, очень умный мальчишка для своего возраста, но такого контакта, чтобы так упасть, не было. Если бы можно было пересмотреть это решение, то мы были бы рады, ведь пока Понсе пропускает матч с «Зенитом», — сказал Тедеско.