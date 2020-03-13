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  • Тедеско: «Карпов – очень умный мальчишка для своего возраста, но контакта с Понсе, чтобы так упасть, не было»

Тедеско: «Карпов – очень умный мальчишка для своего возраста, но контакта с Понсе, чтобы так упасть, не было»

13 марта 2020, 11:44
15

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказал мнение о судействе в матче Кубка России с ЦСКА.

«У меня есть определенный заряд энергии. И для себя я решил, что тратить ее я буду на те вещи, которые могу изменить. Судейство я не могу изменить. Я понимаю, что у судей непростая работа, как и у нас. Мне хочется верить, что все люди, просыпаясь утром, говорят себе: «Сегодня я постараюсь не совершить никаких ошибок». Это утопия, почти невозможно это выполнить, но я в это верю. И я верю, что судьи просыпаются и говорят: «Сегодня я буду судить честно».

Важно ли мне, что клуб подал протест на судейство в матче с ЦСКА? Не знаю, отвечали ли на это клубу. У меня вопросы были по карточкам Понсе. Обе карточки были неоправданны – жесткого контакта с вратарем не было, а во втором случае Карпов упал на поле: он молодой игрок, очень умный мальчишка для своего возраста, но такого контакта, чтобы так упасть, не было. Если бы можно было пересмотреть это решение, то мы были бы рады, ведь пока Понсе пропускает матч с «Зенитом», — сказал Тедеско.

  • «Спартак» победил ЦСКА со счетом 3:2.
  • Команда Тедеско заканчивала встречу в меньшинстве из-за удаления Эсекьеля Понсе.
  • Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Понсе Эсекьель Карпов Вадим Тедеско Доменико
Комментарии (15)
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momwig_
1584093164
Карпов очень гнилой для своего возраста, а это значит, что со временем он будет только портиться... Процесс пошел, однако.
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vka1970
1584097087
Карпов очень умный симулянт.Пересмотрите момент ради интереса.Касание было в районе груди, а Карпов схватился за лицо.Сорри, но других комментариев для вас у меня нет.
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paracetamol
1584099035
Контакта с Понсе, чтобы так упасть, не было... Все видели, что был, одна Тадеска не видела!
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JTherry
1584131346
Карпов упал на поле: он молодой игрок, очень умный мальчишка для своего возраста... похоже, сложности перевода с немецкого на русский... но почему-то у Карпова и Кверквелии отменили красные карточки, а у Понсе - нет...
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Диктор
1584154269
Надо бы сказать правдиво-Карпов очень хитрожопый мальчишка,но Бог ему судья.
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Каратель помойников
1584159658
Надо просто Карпову заканчивать с футболом и поступать в театральное
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vladimir63
1584168485
ребята ! а давайте честно ! футбол давно превратился в соревнование клоунов ! кто красивее упадёт ! СИМУЛИРУЮТ ВСЕ !
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NEONFOL
1584170424
если уж с таких пор начал падать, через годик ему ни один судья не поверит, зря он начал не с того, и ладно бы толк был, а так только поднасрал и вылетел, позор ему, стыдоба, ещё армеец, ладно бы зенитовец продажный, а так очень странно, поучился бы у фернандеса как надо играть и не падать и не бояться, а то пересмотрелся гей европейских чемпионатов и пошёл по их пути
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