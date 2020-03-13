Матч «Гремио» – «Интернасьональ» закончился дракой. Арбитр показал восемь красных карточек

«Гремио» на своем поле сыграл вничью с клубом «Интернасьональ» в матче группового этапа Кубка Либертадорес.
Противостояние этих команд считается дерби города Порту-Алегри.
Перед финальным свистком у игроков двух команд случился конфликт с применением физической силы. В драке приняли участие запасные и представители тренерских штабов.
Арбитр встречи показал восемь красных карточек.
- «Гремио» и «Интернасьональ» набрали по четыре очка и делят 1-2 места в своей группе.
- Встреча завершилась со счетом 0:0.
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Источник: Бомбардир.ру