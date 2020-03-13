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  • Матч «Гремио» – «Интернасьональ» закончился дракой. Арбитр показал восемь красных карточек

Матч «Гремио» – «Интернасьональ» закончился дракой. Арбитр показал восемь красных карточек

13 марта 2020, 09:48
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«Гремио» на своем поле сыграл вничью с клубом «Интернасьональ» в матче группового этапа Кубка Либертадорес.

Противостояние этих команд считается дерби города Порту-Алегри.

Перед финальным свистком у игроков двух команд случился конфликт с применением физической силы. В драке приняли участие запасные и представители тренерских штабов.

Арбитр встречи показал восемь красных карточек.

  • «Гремио» и «Интернасьональ» набрали по четыре очка и делят 1-2 места в своей группе.
  • Встреча завершилась со счетом 0:0.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Бразилия Интернасьонал Гремио
Комментарии (2)
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кто там
1584091444
Не понятно по видео из-за чего, да и просто потолкались.
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Mister_Tomsk
1584095296
а как играют? а моменты какие? а болел сколько там? любо дорого смотреть! Не то что у нас...
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