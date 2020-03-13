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    Матч «Гремио» – «Интернасьональ» закончился дракой. Арбитр показал восемь красных карточек

    «Гремио» на своем поле сыграл вничью с клубом «Интернасьональ» в матче группового этапа Кубка Либертадорес.

    Противостояние этих команд считается дерби города Порту-Алегри.

    Перед финальным свистком у игроков двух команд случился конфликт с применением физической силы. В драке приняли участие запасные и представители тренерских штабов.

    Арбитр встречи показал восемь красных карточек.

    • «Гремио» и «Интернасьональ» набрали по четыре очка и делят 1-2 места в своей группе.
    • Встреча завершилась со счетом 0:0.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1313

      Mister_Tomsk 6 часов назад

      а как играют? а моменты какие? а болел сколько там? любо дорого смотреть! Не то что у нас...

      0
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      Рейтинг: +250

      кто там 7 часов назад

      Не понятно по видео из-за чего, да и просто потолкались.

      0
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