Матч «Гремио» – «Интернасьональ» закончился дракой. Арбитр показал восемь красных карточек

«Гремио» на своем поле сыграл вничью с клубом «Интернасьональ» в матче группового этапа Кубка Либертадорес.

Противостояние этих команд считается дерби города Порту-Алегри.

Перед финальным свистком у игроков двух команд случился конфликт с применением физической силы. В драке приняли участие запасные и представители тренерских штабов.

Арбитр встречи показал восемь красных карточек.

«Гремио» и «Интернасьональ» набрали по четыре очка и делят 1-2 места в своей группе.

Встреча завершилась со счетом 0:0.