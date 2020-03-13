Матч «Гремио» – «Интернасьональ» закончился дракой. Арбитр показал восемь красных карточек

а как играют? а моменты какие? а болел сколько там? любо дорого смотреть! Не то что у нас...
«Гремио» на своем поле сыграл вничью с клубом «Интернасьональ» в матче группового этапа Кубка Либертадорес.
Противостояние этих команд считается дерби города Порту-Алегри.
Перед финальным свистком у игроков двух команд случился конфликт с применением физической силы. В драке приняли участие запасные и представители тренерских штабов.
Арбитр встречи показал восемь красных карточек.
- «Гремио» и «Интернасьональ» набрали по четыре очка и делят 1-2 места в своей группе.
- Встреча завершилась со счетом 0:0.
¡Un estreno!¡Se jugó el primer clásico en la #Libertadores entre @Gremio y @SCInternacional! ¡Lo mejor de un gran partido!@FutbolSantander pic.twitter.com/nwAgQXwgWL— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 13, 2020