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    Бруну Фернандеш совершил 7 голевых действий в первых 9 матчах за «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отличился очередным голевым действием в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против ЛАСКа.

    Португалец сделал ассист, который стал для него четвертым в составе английской команды. Кроме того, в его активе три забитых мяча.

    Таким образом, 25-летний хавбек поучаствовал в семи голах в первых девяти играх за новый клуб.

    • «МЮ» купил Фернандеша в конце января у «Спортинга» за 55 миллионов евро плюс бонусы.
    • Контракт между сторонами рассчитан до июня 2025 года.

    Источник: «Бомбардир»

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    12.03.2020 22:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2237

      Борат 1 час назад

      Хороший игрун ! Гыгы

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