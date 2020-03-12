Бруну Фернандеш совершил 7 голевых действий в первых 9 матчах за «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отличился очередным голевым действием в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против ЛАСКа.

Португалец сделал ассист, который стал для него четвертым в составе английской команды. Кроме того, в его активе три забитых мяча.

Таким образом, 25-летний хавбек поучаствовал в семи голах в первых девяти играх за новый клуб.