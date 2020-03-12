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  • Бруну Фернандеш совершил 7 голевых действий в первых 9 матчах за «Манчестер Юнайтед»

Бруну Фернандеш совершил 7 голевых действий в первых 9 матчах за «Манчестер Юнайтед»

12 марта 2020, 22:14

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отличился очередным голевым действием в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против ЛАСКа.

Португалец сделал ассист, который стал для него четвертым в составе английской команды. Кроме того, в его активе три забитых мяча.

Таким образом, 25-летний хавбек поучаствовал в семи голах в первых девяти играх за новый клуб.

  • «МЮ» купил Фернандеша в конце января у «Спортинга» за 55 миллионов евро плюс бонусы.
  • Контракт между сторонами рассчитан до июня 2025 года.

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну
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