Бруну Фернандеш совершил 7 голевых действий в первых 9 матчах за «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отличился очередным голевым действием в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против ЛАСКа.
Португалец сделал ассист, который стал для него четвертым в составе английской команды. Кроме того, в его активе три забитых мяча.
Таким образом, 25-летний хавбек поучаствовал в семи голах в первых девяти играх за новый клуб.
- «МЮ» купил Фернандеша в конце января у «Спортинга» за 55 миллионов евро плюс бонусы.
- Контракт между сторонами рассчитан до июня 2025 года.
Источник: «Бомбардир»