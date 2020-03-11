Витсель: «Нет никаких сожалений, что уехал из «Зенита» в Китай»

игроки не жалеют об уходе, мило так, зенит отстой и это признаю бывшие игроки, позор бомжам, о других клубах пишут что будут вспоминать с хорошим чувством а не так, позорища бомжам
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель заверил, что не жалеет о трансфере из «Зенита». Он покинул россиян в 2017 году, перейдя в китайский «Тяньцзинь Тяньхай».
«Нет никаких сожалений о том трансфере. Если вернуть время назад, я бы поступил так же. В Бельгии мой переход в Китай восприняли как бомбу. Меня критиковали», – цитирует Витселя South China Morning Post.
- За «Боруссию» Витсель выступает с 2018 года.
- В текущем сезоне Бундеслиги игрок провел 21 матч, забил четыре гола, сделал столько же результативных передач.
- В России игрок брал РПЛ.