Витсель: «Нет никаких сожалений, что уехал из «Зенита» в Китай»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель заверил, что не жалеет о трансфере из «Зенита». Он покинул россиян в 2017 году, перейдя в китайский «Тяньцзинь Тяньхай».

«Нет никаких сожалений о том трансфере. Если вернуть время назад, я бы поступил так же. В Бельгии мой переход в Китай восприняли как бомбу. Меня критиковали», – цитирует Витселя South China Morning Post.