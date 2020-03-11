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    Витсель: «Нет никаких сожалений, что уехал из «Зенита» в Китай»

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель заверил, что не жалеет о трансфере из «Зенита». Он покинул россиян в 2017 году, перейдя в китайский «Тяньцзинь Тяньхай».

    «Нет никаких сожалений о том трансфере. Если вернуть время назад, я бы поступил так же. В Бельгии мой переход в Китай восприняли как бомбу. Меня критиковали», – цитирует Витселя South China Morning Post.

    • За «Боруссию» Витсель выступает с 2018 года.
    • В текущем сезоне Бундеслиги игрок провел 21 матч, забил четыре гола, сделал столько же результативных передач.
    • В России игрок брал РПЛ.

    Источник: South China Morning Post

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    11.03.2020 10:22
    Комментарии41
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      Рейтинг: +476

      NEONFOL 1 час назад

      игроки не жалеют об уходе, мило так, зенит отстой и это признаю бывшие игроки, позор бомжам, о других клубах пишут что будут вспоминать с хорошим чувством а не так, позорища бомжам

      0
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      Рейтинг: +1529

      alarm 7 часов назад

      зенит должен быть благодарен неведомому тяньцзину, который выложил 20 лямов за полгода контракта, иначе летом ушёл бы бесплатно. так что всё ок) и да: ПОЗОР ХРЯКАМ! в первой же игре спартаг-зенит Витсель сделал дубль, отчего в тарасовке горело так, что зарево было видно в ленинградской области!

      1
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      Рейтинг: +8376

      ufos73 11 часов назад

      Бомжи такие бомжи... Плачут что в Китай ушел за бабками. Типа в болото он приехал в футбол играть? ))))))

      7
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    • ...
      Рейтинг: +2318

      raritet 11 часов назад

      Халк и Витцель -это отдельная песня. Прекрасно, что они поработали в России. Витцелю , как легионеру все равно где играть, главное это хорошо заработать. Наверное, в Зените, никогда не было игрока с таким стилем игры и все наверное рады за него что у него все складывается прекрасно.Такого уровня игрок еще не скоро появится в Зените, а может и никогда...

      8
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      Рейтинг: +971

      CSKA471 > raritet 1 час назад

      Согласен, Витсель хорош, но вот что обидно, исключительно за бабки играют не только леги, но и все с паспортом

      0
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      Рейтинг: +1261

      altezzik 12 часов назад

      Хорошо заработал в Китае, вернулся в Европу и сейчас играет ни где-нибудь, а в Боруссии. Почему он должен жалеть? Всё сложилось удачно.

      7
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      Рейтинг: +1526

      Hektor 84 12 часов назад

      Стыдно ему за синит

      7
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      Рейтинг: +5172

      Persona_non_Grata 12 часов назад

      Какие могут быть сожаления - все кто сбежал из этой помойки рады радешеньки , что покинули этот бомжеклуб )))

      10
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      ...
      Рейтинг: +371

      _Marqella_ > Persona_non_Grata 8 часов назад

      Всё юморишь?? У тебя не Петросян случайно фамилия???

      -1
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      ...
      Рейтинг: +5172

      Persona_non_Grata > _Marqella_ 5 часов назад

      Нет , чужая слава мне не нужна , да и юмора тут не много - сплошь горькая правда )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +371

      _Marqella_ > Persona_non_Grata 4 часа назад

      сколько тебе лет???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5172

      Persona_non_Grata > _Marqella_ 3 часа назад

      Много - тебе в папки гожусь )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +371

      _Marqella_ > Persona_non_Grata 3 часа назад

      Не ври,судя по комментам, сопливый школьник....))

      2
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      ...
      Рейтинг: +5172

      Persona_non_Grata > _Marqella_ 3 часа назад

      Я женщин не обманываю )))))))

      0
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      ...
      Рейтинг: +971

      CSKA471 > _Marqella_ 1 час назад

      Это его брат

      0
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      Рейтинг: +1165

      anjaneri 13 часов назад

      Фитсел конечно сильный футболье, ему у китае платят огроменные деньжища, что он и заслужил...

      1
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      ...
      Рейтинг: +476

      NEONFOL > anjaneri 1 час назад

      ты идиот питерский, он уже в боруссии играет и давно, какие вы там в питере тупые

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2852

      Alekxei Z. 13 часов назад

      Человек поехал за деньгами, заработал и вернулся в Европу, в Дортмунд.
      Супер . Вот Халк, далеко не бедный , сидит в Китае уже около 5 лет для меня загадка . Может бабу нашёл ?

      2
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      Рейтинг: +6657

      ilichkadr > Alekxei Z. 11 часов назад

      На фига Халку узкоглазая сяу мяу? У него сейчас на уме племянница бывшей жены.

      0
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      Рейтинг: +13747

      bset 13 часов назад

      Ладно в Китай. Могли и в Сочи отправить. Стыдно за Зенит.

      11
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      Рейтинг: +5172

      Persona_non_Grata > bset 12 часов назад

      А мне как стыдно , просто ужас как стыдно )))))))

      5
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      Рейтинг: +547

      Valeron2790 > Persona_non_Grata 1 час назад

      Так ты потому что свинка глупая, даже понять не можешь, что стыдно тебе и пукан бомбит, потому как сраптак не может выползти из подвала таблицы. А за сраптак уже и не стыдно, его жалко!

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