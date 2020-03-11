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  • Витсель: «Нет никаких сожалений, что уехал из «Зенита» в Китай»

Витсель: «Нет никаких сожалений, что уехал из «Зенита» в Китай»

11 марта 2020, 10:22
25

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель заверил, что не жалеет о трансфере из «Зенита». Он покинул россиян в 2017 году, перейдя в китайский «Тяньцзинь Тяньхай».

«Нет никаких сожалений о том трансфере. Если вернуть время назад, я бы поступил так же. В Бельгии мой переход в Китай восприняли как бомбу. Меня критиковали», – цитирует Витселя South China Morning Post.

  • За «Боруссию» Витсель выступает с 2018 года.
  • В текущем сезоне Бундеслиги игрок провел 21 матч, забил четыре гола, сделал столько же результативных передач.
  • В России игрок брал РПЛ.

Источник: South China Morning Post
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Боруссия Д Зенит Витсель Аксель
Комментарии (25)
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vmonomah17
1583912180
Что зенит, что китай - уровень один и тот же. Где больше заплатят, туда и едут. Просто Витсель захотел еще поиграть в топ чемпионате, перейдя в Боруссию, а Халк и дальше сидит на зарплате.
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Давид59
1583912613
Витсель - типичный легионер, охотник за баблом. Ничего нового не услышал
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Nekit92
1583912940
Да за такой лавандос и обезьяна в китай поедет... еще б он подругому поступил ага
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bset
1583913542
Ладно в Китай. Могли и в Сочи отправить. Стыдно за Зенит.
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anjaneri
1583916121
Фитсел конечно сильный футболье, ему у китае платят огроменные деньжища, что он и заслужил...
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Hektor 84
1583919164
Стыдно ему за синит
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altezzik
1583919310
Хорошо заработал в Китае, вернулся в Европу и сейчас играет ни где-нибудь, а в Боруссии. Почему он должен жалеть? Всё сложилось удачно.
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raritet
1583921303
Халк и Витцель -это отдельная песня. Прекрасно, что они поработали в России. Витцелю , как легионеру все равно где играть, главное это хорошо заработать. Наверное, в Зените, никогда не было игрока с таким стилем игры и все наверное рады за него что у него все складывается прекрасно.Такого уровня игрок еще не скоро появится в Зените, а может и никогда...
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ufos73
1583922180
Бомжи такие бомжи... Плачут что в Китай ушел за бабками. Типа в болото он приехал в футбол играть? ))))))
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NEONFOL
1583957275
игроки не жалеют об уходе, мило так, зенит отстой и это признаю бывшие игроки, позор бомжам, о других клубах пишут что будут вспоминать с хорошим чувством а не так, позорища бомжам
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