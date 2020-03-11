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    Депутат Лебедев – о запрете массовых мероприятий в Москве: «Мэрия часто принимает решения, не подумав»

    Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев прокомментировал решение мэра Москвы Сергея Собянина запретить в городе массовые мероприятия с числом участников больше 5 тысяч человек. Запрет будет действовать до апреля.

    «Чем больше мы обсуждаем эту тему, тем больше паники и раздражения вызываем в обществе. Коронавирус на сегодняшний день не более опасен, чем другие заболевания из этой серии.

    Мэр Москвы принимает адекватные меры, они приняты уже практически во всех европейских странах – это борьба с распространением болезни. Если мэрия столицы опасается за рост числа заболеваний и считает, что таким образом они предотвратят распространение данного вируса, видимо, все правильно.

    Если честно, я этого не понимаю, потому что достаточно спуститься в метро в час-пик и увидеть там скопление большего количества людей. Давайте тогда остановим метро, закроем общественный транспорт, остановим заводы, фабрики, школы, университеты. Скажем всем людям сидеть дома, пока весь мир не вылечится. Я не совсем понимаю, при чем тут именно футбол? На футболе-то меньше всего шансов чем-то заразиться, потому что он на открытом воздухе.

    Не совсем понятно, как будут регулировать пять тысяч человек на футбол? Первые пять тысяч прошли, а остальные нет? Почему тогда именно пять тысяч? Достаточно одного человека, чихнувшего в переполненном вагоне в час-пик, и заболеет весь вагон. Мэр Собянин нас успокаивает уже несколько недель, что в Москве заболевших нету, что город борется и все под контролем. Слушай, мэр, если у тебя все под контролем, чего ты тогда опасаешься и запрещаешь спортивные мероприятия? В Германии, если я не ошибаюсь, до сих пор не запретили.

    Китайцы, корейцы и иранцы на футбол не ходят, туда ходят москвичи. Мы русские, мы не болеем! Логики нету. Либо мэр скрывает данные о том, сколько действительно заболевших, тогда надо принимать меры, либо просто пытается идти в ногу со временем, что получается не очень. Сейчас речь не о том, кто больше всего пострадает, потому что пострадают все московские клубы и болельщики.

    У нас, к сожалению, мэрия Москвы часто принимает решения, не подумав. Надо либо запрещать вообще, либо не трогать эту тему и не сеять панику среди жителей Москвы. Хотите сберечь нас от коронавируса? Перестаньте летать в Китай и Корею. А «Аэрофлот» до сих пор летает и каждый день привозит новых людей. В тех условиях, в которых медики вынуждены работать в терминале F в день тысячи пассажиров, пропустить одного заболевшего не составит труда», – сказал Лебедев.

    • В Италии до апреля приостановлены все внутренние турниры.
    • Часть ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет без зрителей.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 3000 человек.

    Источник: «Чемпионат»

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    11.03.2020 09:11
    Комментарии29
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      Рейтинг: +38196

      portero 11 часов назад

      пишет человек типо заболел , а у него тест на корона вирус не берутся делать, парацетамол прописали, так в Барселоне тоже самое, вы что думаете там всем тесты делают? два дня назад внук заболел, назначили парацетамол и не волнуйтесь сидите дома выздоравливайте..
      но зачем футбол без зрителей ? метро, торговые центры, школы ведь не закрывают.

      4
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      Рейтинг: +28

      kl0d > portero 10 часов назад

      Вот это как раз и дико. Люди ведутся на фейковирус, который за 6-7 дней без лечения проходит, если с иммунитетом порядок.
      Так нам скоро и пришельцев в СМИ нарисуют и Зомби апокалипсис. И народ поверит...

      5
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      ...
      Рейтинг: +38196

      portero > portero 7 часов назад

      Внук в Барселоне , родился там и живет, папа каталонец.ну и он тоже.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10182

      vladimir-7 13 часов назад

      Мэр Москвы С.Собянин выпустил указ не для борьбы с вирусом, а
      для борьбы с шествиями, митингами и протестами людей против
      поправок к Конституции РФ.

      6
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      Рейтинг: +1582

      prtcs 13 часов назад

      Лебедев, а вы хоть что-нибудь полезное сделали?!?!?! От вас слышны только вопли! Как и от вашего папы. Слуга народа...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10182

      vladimir-7 > prtcs 13 часов назад

      Они в ГД все слуги кремлежителей, а не народа РФ.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2852

      Alekxei Z. 13 часов назад

      Клоун , а как обьяснить что весь мир перешёл на футбол без зрителей ?
      Там дураки , а ты с папой самые умные.
      Германию вспомнил. Вы медицину поднимите до уровня Германии , а уж потом поминай в суе. Кстати сегодня матч в Бундеслиге играется без зрителей.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28

      kl0d > Alekxei Z. 10 часов назад

      Он не клоун. Объяснить легко. Мы наблюдаем рукотворный кризис для спуска пузыря в экономике. Коронанасморк- простотповод. А футбол - то о чем все говорят и на что реагируют. И народ думает, что раз запретили, значит опасно.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2852

      Alekxei Z. > kl0d 10 часов назад

      Ну ты опять выводишь формулу, все кругом дураки , а мы самые умные.
      По-моему в Европе с экономикой получше чем у нас.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3660

      Рубинище 13 часов назад

      Боятся протестов, а не вирусов.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2240

      Давид59 14 часов назад

      Давненько Жирика-младшего не слышно было. Пытался въехать в его "умные мысли", но как только дошёл до места, где он тыкает мэру, стало неинтересно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2816

      Литейный4 14 часов назад

      На свиней и так перестали ходить. Гыгыгы

      8
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      Рейтинг: +605

      SEREGA 64 > Литейный4 14 часов назад

      ДЕБИЛ ТУПОРЫЛЫЙ ЗАТО НА ШЛЮХ ЗЕНИТОВСКИХ МОЖНО ГЫГЫГЫ МУРЛО КОМАНДЫ ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2197

      Борат > SEREGA 64 13 часов назад

      рыла, тебе по делу есть что хрюкнуть ?
      если нет, то сунь рылу в лепёху и молчи !
      гыгы

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2816

      Литейный4 > Борат 13 часов назад

      Стыдно за свиней, болеющих за мазутный проект. Гыгыгы

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +929

      Klaido > Литейный4 10 часов назад

      стыдно за гомосеков немытых и без регистрации, которые радуются любой косточке от админресурсных вороватых чинуш...
      хотя, вам, 3.14даркам, не понять обычных нормальных людей)))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +929

      Klaido > Борат 10 часов назад

      ты 3.14дарок и тут свой грязный язык всунул))

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2197

      Борат > Klaido 10 часов назад

      кукарекай погромче, дырявый !

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +929

      Klaido > Борат 9 часов назад

      смотрю, ты и в этой ветке раскудахталась, ошибка аборта )))
      иди, дальше ласкай баранам своим))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2816

      Литейный4 > SEREGA 64 7 часов назад

      Я Вас также люблю. Гыгыгы

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -96

      Аденн > Борат 5 часов назад

      кукарекаете вы напару со своим папой. бу-га-га

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -96

      Аденн > Борат 5 часов назад

      але, рождённый овцой, сам то можешь, что по делу сказать. Или только бараньи кизяки жевать умеешь. бу-га-га

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10142

      Garrincha58 14 часов назад

      Давайте тогда остановим метро, закроем общественный транспорт, остановим заводы,а давайте больше не будем публиковать всякие бредни всяких депутатов

      2
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      ...
      Рейтинг: +2852

      Alekxei Z. > Garrincha58 13 часов назад

      Ну заводы они процентов на 80 и без коронавируса позакрывали.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8573

      parevg 14 часов назад

      Полностью согласен!!!!
      И откуда взялась эта цифра ??? 5000, почему не 4000 или не 1000

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2197

      Борат 14 часов назад

      только путин может победить коронавирус !
      для этого нужно конституцию переписать и ему пожизненный трон !
      гыгы

      3
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