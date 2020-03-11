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  • Депутат Лебедев – о запрете массовых мероприятий в Москве: «Мэрия часто принимает решения, не подумав»

Депутат Лебедев – о запрете массовых мероприятий в Москве: «Мэрия часто принимает решения, не подумав»

11 марта 2020, 09:11
13

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев прокомментировал решение мэра Москвы Сергея Собянина запретить в городе массовые мероприятия с числом участников больше 5 тысяч человек. Запрет будет действовать до апреля.

«Чем больше мы обсуждаем эту тему, тем больше паники и раздражения вызываем в обществе. Коронавирус на сегодняшний день не более опасен, чем другие заболевания из этой серии.

Мэр Москвы принимает адекватные меры, они приняты уже практически во всех европейских странах – это борьба с распространением болезни. Если мэрия столицы опасается за рост числа заболеваний и считает, что таким образом они предотвратят распространение данного вируса, видимо, все правильно.

Если честно, я этого не понимаю, потому что достаточно спуститься в метро в час-пик и увидеть там скопление большего количества людей. Давайте тогда остановим метро, закроем общественный транспорт, остановим заводы, фабрики, школы, университеты. Скажем всем людям сидеть дома, пока весь мир не вылечится. Я не совсем понимаю, при чем тут именно футбол? На футболе-то меньше всего шансов чем-то заразиться, потому что он на открытом воздухе.

Не совсем понятно, как будут регулировать пять тысяч человек на футбол? Первые пять тысяч прошли, а остальные нет? Почему тогда именно пять тысяч? Достаточно одного человека, чихнувшего в переполненном вагоне в час-пик, и заболеет весь вагон. Мэр Собянин нас успокаивает уже несколько недель, что в Москве заболевших нету, что город борется и все под контролем. Слушай, мэр, если у тебя все под контролем, чего ты тогда опасаешься и запрещаешь спортивные мероприятия? В Германии, если я не ошибаюсь, до сих пор не запретили.

Китайцы, корейцы и иранцы на футбол не ходят, туда ходят москвичи. Мы русские, мы не болеем! Логики нету. Либо мэр скрывает данные о том, сколько действительно заболевших, тогда надо принимать меры, либо просто пытается идти в ногу со временем, что получается не очень. Сейчас речь не о том, кто больше всего пострадает, потому что пострадают все московские клубы и болельщики.

У нас, к сожалению, мэрия Москвы часто принимает решения, не подумав. Надо либо запрещать вообще, либо не трогать эту тему и не сеять панику среди жителей Москвы. Хотите сберечь нас от коронавируса? Перестаньте летать в Китай и Корею. А «Аэрофлот» до сих пор летает и каждый день привозит новых людей. В тех условиях, в которых медики вынуждены работать в терминале F в день тысячи пассажиров, пропустить одного заболевшего не составит труда», – сказал Лебедев.

  • В Италии до апреля приостановлены все внутренние турниры.
  • Часть ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет без зрителей.
  • По всему миру от коронавируса умерло более 3000 человек.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Лебедев Игорь
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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bset
1583907646
"Мы русские, мы не болеем". Осталось добавить "С нами Бог"))))
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portero
1583910355
Тоже не понимаю бреда, вчера ехал в метро это жесть на переходах станций стеной идут... Опять же в Мадриде и школы все позакрывали, а метро нет, дети так же в футбол на площадках гоняют...
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Garrincha58
1583911762
Давайте тогда остановим метро, закроем общественный транспорт, остановим заводы,а давайте больше не будем публиковать всякие бредни всяких депутатов
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Давид59
1583912242
Давненько Жирика-младшего не слышно было. Пытался въехать в его "умные мысли", но как только дошёл до места, где он тыкает мэру, стало неинтересно
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Рубинище
1583913638
Боятся протестов, а не вирусов.
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prtcs
1583915683
Лебедев, а вы хоть что-нибудь полезное сделали?!?!?! От вас слышны только вопли! Как и от вашего папы. Слуга народа...
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vladimir-7
1583915727
Мэр Москвы С.Собянин выпустил указ не для борьбы с вирусом, а для борьбы с шествиями, митингами и протестами людей против поправок к Конституции РФ.
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portero
1583923823
пишет человек типо заболел , а у него тест на корона вирус не берутся делать, парацетамол прописали, так в Барселоне тоже самое, вы что думаете там всем тесты делают? два дня назад внук заболел, назначили парацетамол и не волнуйтесь сидите дома выздоравливайте.. но зачем футбол без зрителей ? метро, торговые центры, школы ведь не закрывают.
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