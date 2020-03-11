Депутат Лебедев – о запрете массовых мероприятий в Москве: «Мэрия часто принимает решения, не подумав»

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев прокомментировал решение мэра Москвы Сергея Собянина запретить в городе массовые мероприятия с числом участников больше 5 тысяч человек. Запрет будет действовать до апреля.

«Чем больше мы обсуждаем эту тему, тем больше паники и раздражения вызываем в обществе. Коронавирус на сегодняшний день не более опасен, чем другие заболевания из этой серии.

Мэр Москвы принимает адекватные меры, они приняты уже практически во всех европейских странах – это борьба с распространением болезни. Если мэрия столицы опасается за рост числа заболеваний и считает, что таким образом они предотвратят распространение данного вируса, видимо, все правильно.

Если честно, я этого не понимаю, потому что достаточно спуститься в метро в час-пик и увидеть там скопление большего количества людей. Давайте тогда остановим метро, закроем общественный транспорт, остановим заводы, фабрики, школы, университеты. Скажем всем людям сидеть дома, пока весь мир не вылечится. Я не совсем понимаю, при чем тут именно футбол? На футболе-то меньше всего шансов чем-то заразиться, потому что он на открытом воздухе.

Не совсем понятно, как будут регулировать пять тысяч человек на футбол? Первые пять тысяч прошли, а остальные нет? Почему тогда именно пять тысяч? Достаточно одного человека, чихнувшего в переполненном вагоне в час-пик, и заболеет весь вагон. Мэр Собянин нас успокаивает уже несколько недель, что в Москве заболевших нету, что город борется и все под контролем. Слушай, мэр, если у тебя все под контролем, чего ты тогда опасаешься и запрещаешь спортивные мероприятия? В Германии, если я не ошибаюсь, до сих пор не запретили.

Китайцы, корейцы и иранцы на футбол не ходят, туда ходят москвичи. Мы русские, мы не болеем! Логики нету. Либо мэр скрывает данные о том, сколько действительно заболевших, тогда надо принимать меры, либо просто пытается идти в ногу со временем, что получается не очень. Сейчас речь не о том, кто больше всего пострадает, потому что пострадают все московские клубы и болельщики.

У нас, к сожалению, мэрия Москвы часто принимает решения, не подумав. Надо либо запрещать вообще, либо не трогать эту тему и не сеять панику среди жителей Москвы. Хотите сберечь нас от коронавируса? Перестаньте летать в Китай и Корею. А «Аэрофлот» до сих пор летает и каждый день привозит новых людей. В тех условиях, в которых медики вынуждены работать в терминале F в день тысячи пассажиров, пропустить одного заболевшего не составит труда», – сказал Лебедев.