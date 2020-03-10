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  • Егоров: «С технической составляющей VAR в РПЛ есть серьезные проблемы»

Егоров: «С технической составляющей VAR в РПЛ есть серьезные проблемы»

10 марта 2020, 23:12
4

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, что система VAR в РПЛ с технической точки зрения работает не всегда корректно. В последнем туре, в частности, судья Владимир Москалев не смог посмотреть по монитору повтор эпизода.

«VAR приводит к тому, что судьи теряют навык принятия решений, они постоянно слушают, что им говорят в наушник. Со связью этой есть проблемы, об этом говорят в футбольных кругах. С технической составляющей VAR есть серьезные проблемы», – сообщил Егоров.

  • Подрядчик системы VAR в РПЛ – «Матч ТВ».
  • На всех матчах тура система начала работать с текущего года.
  • Следующий тур РПЛ стартует 13 марта.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (4)
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VVM1964
1583873796
Теперь понятно почему некоторые даже и смотреть не стали - видимо что бы навык не терять .
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Антибиотик
1583902396
У всех ВАР работает, только не у нас.
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nemolod
1583910853
Проблемы прежде всего в мозгах арбитров,а насчет потери навыков-это уровень их квалификации! (Потому и тренеры команд матерятся - на их неквалифицированные действия просто не хватает нормальных слов!)
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