Егоров: «С технической составляющей VAR в РПЛ есть серьезные проблемы»

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, что система VAR в РПЛ с технической точки зрения работает не всегда корректно. В последнем туре, в частности, судья Владимир Москалев не смог посмотреть по монитору повтор эпизода.

«VAR приводит к тому, что судьи теряют навык принятия решений, они постоянно слушают, что им говорят в наушник. Со связью этой есть проблемы, об этом говорят в футбольных кругах. С технической составляющей VAR есть серьезные проблемы», – сообщил Егоров.