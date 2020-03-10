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    Егоров: «С технической составляющей VAR в РПЛ есть серьезные проблемы»

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, что система VAR в РПЛ с технической точки зрения работает не всегда корректно. В последнем туре, в частности, судья Владимир Москалев не смог посмотреть по монитору повтор эпизода.

    «VAR приводит к тому, что судьи теряют навык принятия решений, они постоянно слушают, что им говорят в наушник. Со связью этой есть проблемы, об этом говорят в футбольных кругах. С технической составляющей VAR есть серьезные проблемы», – сообщил Егоров.

    • Подрядчик системы VAR в РПЛ – «Матч ТВ».
    • На всех матчах тура система начала работать с текущего года.
    • Следующий тур РПЛ стартует 13 марта.

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    10.03.2020 23:12
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2168

      nemolod 14 часов назад

      Проблемы прежде всего в мозгах арбитров,а насчет потери навыков-это уровень их квалификации! (Потому и тренеры команд матерятся - на их неквалифицированные действия просто не хватает нормальных слов!)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5467

      Антибиотик 16 часов назад

      У всех ВАР работает, только не у нас.

      0
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      Рейтинг: +22098

      VVM1964 10 марта, 23:56

      Теперь понятно почему некоторые даже и смотреть не стали - видимо что бы навык не терять .

      2
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      ...
      Рейтинг: +3721

      vladik12 > VVM1964 11 марта, 00:25

      Смотреть не стали, потому что знали, что нихрена не работает.

      2
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