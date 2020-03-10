Егоров: «С технической составляющей VAR в РПЛ есть серьезные проблемы»

Проблемы прежде всего в мозгах арбитров,а насчет потери навыков-это уровень их квалификации! (Потому и тренеры команд матерятся - на их неквалифицированные действия просто не хватает нормальных слов!)
Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, что система VAR в РПЛ с технической точки зрения работает не всегда корректно. В последнем туре, в частности, судья Владимир Москалев не смог посмотреть по монитору повтор эпизода.
«VAR приводит к тому, что судьи теряют навык принятия решений, они постоянно слушают, что им говорят в наушник. Со связью этой есть проблемы, об этом говорят в футбольных кругах. С технической составляющей VAR есть серьезные проблемы», – сообщил Егоров.
- Подрядчик системы VAR в РПЛ – «Матч ТВ».
- На всех матчах тура система начала работать с текущего года.
- Следующий тур РПЛ стартует 13 марта.