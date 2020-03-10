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    Уткин: «Хочу извиниться перед настоящими болельщиками «Зенита»

    Блогер Василий Уткин выступил с обращением к болельщикам «Зенита».

    «Я хочу исправить одну очень существенную ошибку, которую множил довольно долгое время. Я вдруг понял, что, когда эксплуатирую образ империи зла применительно к «Зениту», совершенно не настроен об этом сожалеть и раскаиваться. Но я должен отдавать отчет в том, что есть огромное количество людей, которые очень давно и искренне любят эту команду, это название и эти символы.

    Друзья, я хочу перед вами извиниться. Мне жаль, что я все это вам говорю. Но, к сожалению, я ничего в этом изменить не могу, ни одного слова. Мне жаль, что вы находитесь в этом положении. Мне кажется, что вы отчасти находитесь в положении людей, чья мечта оккупирована. Оккупирована безразличием, много чем. Понимаете, когда в интересующее вас дело приходят большие деньги, сперва радуешься. Потому что большие деньги – это большие возможности. Но так бывает, только если это касается людей с воображением, с амбициями и очень требовательных к себе. А когда деньги это просто деньги, они просто упиваются собой. Это тоже составная часть тьмы и зла.

    Я уверен в своей правоте, и я могу заблуждаться. В обоих случаях мне жаль, что я вам это говорю, уважаемые настоящие, подлинные, старые, любимые мной болельщики «Зенита», – сказал Уткин в ролике на своем канале в ютубе.

    Уткин: «Что может помешать «Зениту» стать чемпионом? Отчаянное сопротивление «Сочи» и «Оренбурга» в личных встречах. То есть ничего»

    Источник: Ютуб-канал Василия Уткина

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    10.03.2020 12:44
    Комментарии47
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      Рейтинг: +3737

      ЮНик 17 часов назад

      Василий! Тебя могут понять только те болелы "Зенита", чьи мозги не измучены "Балтикой №9". Таких мало, к сожалению. про "Спартак" нынешний тоже можно сказать, что бабло победило всё. Это уже не футбольный клуб времен Старостиных и Нетто, даже не Романцева и Черенкова. Это просто бизнес-проект. А ромбик, как брендовый знак просто для продвижения на рынке рекламы и продаж телетрансляций, атрибутики, игроков...

      0
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      Рейтинг: +3916

      JTherry 10 марта, 23:37

      Я уверен в своей правоте, и я могу заблуждаться...
      Вася, не путаешься в показаниях?)) и все-то тебе "жаль"... весь такой непостоянный((

      0
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      Рейтинг: +171

      vikrub 10 марта, 21:01

      Это примерно также как Ахеджакова извинялась перед Украиной за Россию. Страшнейшая нелепость ради желания высказаться.

      0
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      Рейтинг: +405

      Spinorr > vikrub 15 часов назад

      Совсем разные вещи.
      Уткин извинился за себя, и только за себя. Имеет право.

      0
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      Рейтинг: +1562

      ZENIT****** 10 марта, 20:45

      Не верю тебе! Ни одному твоему слову ее верю!

      2
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      Рейтинг: +1472

      Ганнибал Лектор 10 марта, 19:59

      Во многом он прав - я бы лучше смотрел на воспитанников в составе команды, зрелищный футбол и отсутствие коррумпированных упырей в руководстве клуба.

      0
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      Рейтинг: +5172

      Persona_non_Grata 10 марта, 19:53

      Зря здесь это напечатали - на сайте практически не осталось настоящих и адекватных болельщиков Зенита - сплошь одни бораты и алармы (((((

      1
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      Рейтинг: +18568

      пьяныйхоровод > Persona_non_Grata 10 марта, 23:46

      Где же real болелы Спартака ? Одни "слайды" , "хекторы" и уфосы (((((((((((((((

      0
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      Рейтинг: +5172

      Persona_non_Grata > пьяныйхоровод 11 марта, 00:38

      Это ваши супостаты породили зло - вот оно к вам и возвращается переродившись (((

      0
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      Рейтинг: +18568

      пьяныйхоровод > Persona_non_Grata 16 часов назад

      Спасибо - посмеялся от души ! Шутка старая , но добротная .

      0
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      Рейтинг: +5172

      Persona_non_Grata > пьяныйхоровод 15 часов назад

      В каждой шутке есть только доля шутки .

      0
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      Рейтинг: +625

      Semenycch 10 марта, 19:24

      Да пошел бы ты на ........!

      4
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      Рейтинг: +529

      Taps 10 марта, 18:00

      Жирного п и з добола не извиняем. Сгинь навеки ...

      3
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      Рейтинг: +2280

      playsh 10 марта, 16:57

      Вася,ты высказался похлеще двух наших величайших словоблудов,Горбачёва и Черномырдина.Главное,что бы ты сам понял,что хотел сказать.
      А получилось - " хотел как лучше,а получилось,как всегда."

      2
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      Рейтинг: +3364

      APchelov 10 марта, 16:45

      Живём и не знаем. Оказывается, мы глубоко несчастные

      4
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