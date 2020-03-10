Уткин: «Хочу извиниться перед настоящими болельщиками «Зенита»

Василий! Тебя могут понять только те болелы "Зенита", чьи мозги не измучены "Балтикой №9". Таких мало, к сожалению. про "Спартак" нынешний тоже можно сказать, что бабло победило всё. Это уже не футбольный клуб времен Старостиных и Нетто, даже не Романцева и Черенкова. Это просто бизнес-проект. А ромбик, как брендовый знак просто для продвижения на рынке рекламы и продаж телетрансляций, атрибутики, игроков...
Блогер Василий Уткин выступил с обращением к болельщикам «Зенита».
«Я хочу исправить одну очень существенную ошибку, которую множил довольно долгое время. Я вдруг понял, что, когда эксплуатирую образ империи зла применительно к «Зениту», совершенно не настроен об этом сожалеть и раскаиваться. Но я должен отдавать отчет в том, что есть огромное количество людей, которые очень давно и искренне любят эту команду, это название и эти символы.
Друзья, я хочу перед вами извиниться. Мне жаль, что я все это вам говорю. Но, к сожалению, я ничего в этом изменить не могу, ни одного слова. Мне жаль, что вы находитесь в этом положении. Мне кажется, что вы отчасти находитесь в положении людей, чья мечта оккупирована. Оккупирована безразличием, много чем. Понимаете, когда в интересующее вас дело приходят большие деньги, сперва радуешься. Потому что большие деньги – это большие возможности. Но так бывает, только если это касается людей с воображением, с амбициями и очень требовательных к себе. А когда деньги это просто деньги, они просто упиваются собой. Это тоже составная часть тьмы и зла.
Я уверен в своей правоте, и я могу заблуждаться. В обоих случаях мне жаль, что я вам это говорю, уважаемые настоящие, подлинные, старые, любимые мной болельщики «Зенита», – сказал Уткин в ролике на своем канале в ютубе.
Уткин: «Что может помешать «Зениту» стать чемпионом? Отчаянное сопротивление «Сочи» и «Оренбурга» в личных встречах. То есть ничего»