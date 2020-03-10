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  • Уткин: «Хочу извиниться перед настоящими болельщиками «Зенита»

Уткин: «Хочу извиниться перед настоящими болельщиками «Зенита»

10 марта 2020, 12:44
31

Блогер Василий Уткин выступил с обращением к болельщикам «Зенита».

«Я хочу исправить одну очень существенную ошибку, которую множил довольно долгое время. Я вдруг понял, что, когда эксплуатирую образ империи зла применительно к «Зениту», совершенно не настроен об этом сожалеть и раскаиваться. Но я должен отдавать отчет в том, что есть огромное количество людей, которые очень давно и искренне любят эту команду, это название и эти символы.

Друзья, я хочу перед вами извиниться. Мне жаль, что я все это вам говорю. Но, к сожалению, я ничего в этом изменить не могу, ни одного слова. Мне жаль, что вы находитесь в этом положении. Мне кажется, что вы отчасти находитесь в положении людей, чья мечта оккупирована. Оккупирована безразличием, много чем. Понимаете, когда в интересующее вас дело приходят большие деньги, сперва радуешься. Потому что большие деньги – это большие возможности. Но так бывает, только если это касается людей с воображением, с амбициями и очень требовательных к себе. А когда деньги это просто деньги, они просто упиваются собой. Это тоже составная часть тьмы и зла.

Я уверен в своей правоте, и я могу заблуждаться. В обоих случаях мне жаль, что я вам это говорю, уважаемые настоящие, подлинные, старые, любимые мной болельщики «Зенита», – сказал Уткин в ролике на своем канале в ютубе.

Уткин: «Что может помешать «Зениту» стать чемпионом? Отчаянное сопротивление «Сочи» и «Оренбурга» в личных встречах. То есть ничего»

Источник: Ютуб-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Зенит Уткин Василий
Комментарии (31)
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acor94
1583836025
Святая троица тут как тут))
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bset
1583838537
Настоящие болельщики все понимают и им самим стыдно за то, что рукодство их клуба делает.
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alp
1583840900
я чота не догоняю, а в спартаке, или в локомотиве, ну даже в цска - чо, денег нету или чем там деньги добрее, чем в Зените?
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valkam72
1583842373
Настоящие болельщики это аларм, борат, литейный? Как же стыдно за бомжей. Капец
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mamba9090909
1583845550
Это называется, крокодиловы слёзы - "Друзья, я хочу перед вами извиниться. Мне жаль, что я поливаю вас дерьмом. Но, к сожалению, я ничего в этом изменить не могу. Мне жаль, что вы находитесь в этом положении. Но я буду продолжать вас поливать......"
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Олег1204
1583847247
Кстати, как поживает иск Егорова по защите чести и достоинства к Гинеру?
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APchelov
1583847914
Живём и не знаем. Оказывается, мы глубоко несчастные
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Plyash
1583848665
Вася,ты высказался похлеще двух наших величайших словоблудов,Горбачёва и Черномырдина.Главное,что бы ты сам понял,что хотел сказать. А получилось - " хотел как лучше,а получилось,как всегда."
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Taps
1583852414
Жирного п и з добола не извиняем. Сгинь навеки ...
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vikrub
1583863308
Это примерно также как Ахеджакова извинялась перед Украиной за Россию. Страшнейшая нелепость ради желания высказаться.
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