Капитан «Аталанты» Гомес – журналистам: «Что вы творите, клоуны?»

Форвард «Аталанты» Алехандро Гомес оскорбил испанских журналистов, пытавшихся взять у него интервью в аэропорту Валенсии.

«Вы не можете брать интервью сейчас. Что вы творите, клоуны?» – накричал Гомес на журналистов.

Сегодня состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Валенсией» и «Аталантой».

Начало в 23:00 по московскому времени.

В Италии из-за вспышки коронавируса отменили матчи чемпионата Италии до апреля.

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