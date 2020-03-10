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    Капитан «Аталанты» Гомес – журналистам: «Что вы творите, клоуны?»

    Форвард «Аталанты» Алехандро Гомес оскорбил испанских журналистов, пытавшихся взять у него интервью в аэропорту Валенсии.

    «Вы не можете брать интервью сейчас. Что вы творите, клоуны?» – накричал Гомес на журналистов.

    • Сегодня состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Валенсией» и «Аталантой».
    • Начало в 23:00 по московскому времени.
    • В Италии из-за вспышки коронавируса отменили матчи чемпионата Италии до апреля.

    «Вы не чувствуете себя дерьмом?» Маркизио обратился к игнорирующим карантин

    Источник: TyC Sports

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    10.03.2020 11:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6282

      FanatSerj 10 марта, 16:04

      А в Италии я смотрю "клоун" популярный персонаж, что за итальянская дискриминация клоунов ? )))
      Люди с детьми работают, стараются, а тут такое неуважение к ним. Почему нет правозащитников обиженных клоунов?

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      Рейтинг: +9445

      Cules2013 10 марта, 15:32

      как официальное лицо должен был сказать помягче, но он прав, многим дай волю они и в сортире или на похоронах будут тыкать микрофоном в лицо.

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