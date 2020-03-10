Капитан «Аталанты» Гомес – журналистам: «Что вы творите, клоуны?»

А в Италии я смотрю "клоун" популярный персонаж, что за итальянская дискриминация клоунов ? )))
Люди с детьми работают, стараются, а тут такое неуважение к ним. Почему нет правозащитников обиженных клоунов?
Форвард «Аталанты» Алехандро Гомес оскорбил испанских журналистов, пытавшихся взять у него интервью в аэропорту Валенсии.
«Вы не можете брать интервью сейчас. Что вы творите, клоуны?» – накричал Гомес на журналистов.
- Сегодня состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Валенсией» и «Аталантой».
- Начало в 23:00 по московскому времени.
- В Италии из-за вспышки коронавируса отменили матчи чемпионата Италии до апреля.
«Вы не чувствуете себя дерьмом?» Маркизио обратился к игнорирующим карантин