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  • Капитан «Аталанты» Гомес – журналистам: «Что вы творите, клоуны?»

Капитан «Аталанты» Гомес – журналистам: «Что вы творите, клоуны?»

10 марта 2020, 11:46
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Форвард «Аталанты» Алехандро Гомес оскорбил испанских журналистов, пытавшихся взять у него интервью в аэропорту Валенсии.

«Вы не можете брать интервью сейчас. Что вы творите, клоуны?» – накричал Гомес на журналистов.

  • Сегодня состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Валенсией» и «Аталантой».
  • Начало в 23:00 по московскому времени.
  • В Италии из-за вспышки коронавируса отменили матчи чемпионата Италии до апреля.

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Источник: TyC Sports
Лига чемпионов Аталанта Валенсия Гомес Алехандро
Комментарии (2)
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Cules2013
1583843578
как официальное лицо должен был сказать помягче, но он прав, многим дай волю они и в сортире или на похоронах будут тыкать микрофоном в лицо.
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FanatSerj
1583845477
А в Италии я смотрю "клоун" популярный персонаж, что за итальянская дискриминация клоунов ? ))) Люди с детьми работают, стараются, а тут такое неуважение к ним. Почему нет правозащитников обиженных клоунов?
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