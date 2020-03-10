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  • Озил – болельщику: «Хочу увидеть сертификат о рождении твоего ребенка с моим именем»

Озил – болельщику: «Хочу увидеть сертификат о рождении твоего ребенка с моим именем»

10 марта 2020, 08:44
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Полузащитник «Арсенала» Месут Озил ответил болельщику, который пообещал назвать сына в его честь.

«С женой ждем пополнение в июле. Она сказала, если ты мне ответишь, то ребенка можем назвать Озилом, не подведи», – обратился к Мезуту болельщик «Арсенала».

«Сделано, дружище. Я тебя не подвел. Теперь твой ход. Хочу увидеть сертификат о рождении твоего ребенка в июле», – ответил немецкий футболист.

  • Озил выступает за «Арсенал» с 2013 года.
  • В этом сезоне АПЛ немец сыграл в 18 матчах, забил один мяч и сделал две голевые передачи.

Источник: Твиттер Месута Озила
Англия. Премьер-лига Арсенал Озил Месут
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