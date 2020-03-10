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    Озил – болельщику: «Хочу увидеть сертификат о рождении твоего ребенка с моим именем»

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил ответил болельщику, который пообещал назвать сына в его честь.

    «С женой ждем пополнение в июле. Она сказала, если ты мне ответишь, то ребенка можем назвать Озилом, не подведи», – обратился к Мезуту болельщик «Арсенала».

    «Сделано, дружище. Я тебя не подвел. Теперь твой ход. Хочу увидеть сертификат о рождении твоего ребенка в июле», – ответил немецкий футболист.

    • Озил выступает за «Арсенал» с 2013 года.
    • В этом сезоне АПЛ немец сыграл в 18 матчах, забил один мяч и сделал две голевые передачи.

    Источник: Твиттер Месута Озила

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    10.03.2020 08:44
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +318

      dragoon000320 10 марта, 10:13

      так назовут Месутом или Озилом?))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2240

      Давид59 > dragoon000320 10 марта, 10:34

      Действительно, непонятно! Кроме того, переводчики опять чудят - сертификат о рождении ребёнка? Это что? По-русски это всё же свидетельство о рождении. "Бомбардир", переводчика смените!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1529

      alarm > dragoon000320 10 марта, 11:57

      Мазилой назовут)

      2
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