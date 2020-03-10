Озил – болельщику: «Хочу увидеть сертификат о рождении твоего ребенка с моим именем»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил ответил болельщику, который пообещал назвать сына в его честь.
«С женой ждем пополнение в июле. Она сказала, если ты мне ответишь, то ребенка можем назвать Озилом, не подведи», – обратился к Мезуту болельщик «Арсенала».
«Сделано, дружище. Я тебя не подвел. Теперь твой ход. Хочу увидеть сертификат о рождении твоего ребенка в июле», – ответил немецкий футболист.
- Озил выступает за «Арсенал» с 2013 года.
- В этом сезоне АПЛ немец сыграл в 18 матчах, забил один мяч и сделал две голевые передачи.
Источник: Твиттер Месута Озила