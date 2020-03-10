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Мейвейзер заинтересован в покупке «Ньюкасла»

10 марта 2020, 07:56
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Американский боксер Флойд Мейвейзер-младший может стать владельцем «Ньюкасла».

Чемпион мира в пяти весовых категориях поучаствовал во встрече с болельщиками английского клуба, а также ответил на их вопросы.

«Тот спорт, который в Европе называется футболом, мы в США называем соккером. «Ньюкасл» – фантастический клуб. Если хотите, чтобы я его купил, дайте знать», – заявил Мейвейзер.

Вскоре представители боксера заявили, что Мейвезер действительно заинтересовался покупкой клуба.

  • Нынешний владелец «Ньюкасла» – английский миллиардер Майк Эшли.
  • Он владеет полным пакетом акций клуба с 2007 года.

Источник: TMZ
Англия. Премьер-лига Ньюкасл
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