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    Мейвейзер заинтересован в покупке «Ньюкасла»

    Американский боксер Флойд Мейвейзер-младший может стать владельцем «Ньюкасла».

    Чемпион мира в пяти весовых категориях поучаствовал во встрече с болельщиками английского клуба, а также ответил на их вопросы.

    «Тот спорт, который в Европе называется футболом, мы в США называем соккером. «Ньюкасл» – фантастический клуб. Если хотите, чтобы я его купил, дайте знать», – заявил Мейвейзер.

    Вскоре представители боксера заявили, что Мейвезер действительно заинтересовался покупкой клуба.

    • Нынешний владелец «Ньюкасла» – английский миллиардер Майк Эшли.
    • Он владеет полным пакетом акций клуба с 2007 года.

    Источник: TMZ

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    10.03.2020 07:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: -126

      BARCLAYS_APL 10 марта, 21:06

      Лучше М Ю воспитаешь распустившийся гавриков

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