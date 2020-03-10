Мейвейзер заинтересован в покупке «Ньюкасла»

Американский боксер Флойд Мейвейзер-младший может стать владельцем «Ньюкасла».
Чемпион мира в пяти весовых категориях поучаствовал во встрече с болельщиками английского клуба, а также ответил на их вопросы.
«Тот спорт, который в Европе называется футболом, мы в США называем соккером. «Ньюкасл» – фантастический клуб. Если хотите, чтобы я его купил, дайте знать», – заявил Мейвейзер.
Вскоре представители боксера заявили, что Мейвезер действительно заинтересовался покупкой клуба.
- Нынешний владелец «Ньюкасла» – английский миллиардер Майк Эшли.
- Он владеет полным пакетом акций клуба с 2007 года.
Источник: TMZ