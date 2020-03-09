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  • Шапи: «Зенит» ещe не выиграл чемпионат. Пока есть шансы, будем бороться»

Шапи: «Зенит» ещe не выиграл чемпионат. Пока есть шансы, будем бороться»

9 марта 2020, 23:46
5

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов пообещал навязать борьбу «Зениту» в чемпионской гонке.

«Бороться за чемпионство будем до конца. «Зенит» ещe не выиграл чемпионат. Пока есть шансы, будем бороться. Думаю, всe впереди», – сказал Шапи.

  • «Краснодар» за два тура после зимнего перерыва сократил отставание от «Зенита» с 10 до шести очков.
  • В апреле команды проведут очный матч на поле южан.
  • Петербуржцы – действующие чемпионы России.

Шапи: «В «Краснодаре» знают, что меня не устраивает роль джокера»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Сулейманов Магомед-Шапи
Комментарии (5)
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Волька
1583813517
Команда неудачников
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Серёга Краснодарский
1583816448
это понятно. вопрос кто Краснодар или Ростов? зенит в тройке удержаться трудно будет. за евро зацепит судьи.
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Garrincha58
1583817649
думаю 22 марта Краснодар уже догонит Семака и его колхозную команду миллионеров с капитаном мистер дерево Д
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vladimir-7
1583832196
Действительно Зенит ещё не выиграл чемпионат и сам он не выиграет его, а чемпионом РПЛ Зенит сделают.
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