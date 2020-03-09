Шапи: «Зенит» ещe не выиграл чемпионат. Пока есть шансы, будем бороться»

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов пообещал навязать борьбу «Зениту» в чемпионской гонке.
«Бороться за чемпионство будем до конца. «Зенит» ещe не выиграл чемпионат. Пока есть шансы, будем бороться. Думаю, всe впереди», – сказал Шапи.
- «Краснодар» за два тура после зимнего перерыва сократил отставание от «Зенита» с 10 до шести очков.
- В апреле команды проведут очный матч на поле южан.
- Петербуржцы – действующие чемпионы России.
Шапи: «В «Краснодаре» знают, что меня не устраивает роль джокера»
Источник: «Чемпионат»