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    Шапи: «Зенит» ещe не выиграл чемпионат. Пока есть шансы, будем бороться»

    Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов пообещал навязать борьбу «Зениту» в чемпионской гонке.

    «Бороться за чемпионство будем до конца. «Зенит» ещe не выиграл чемпионат. Пока есть шансы, будем бороться. Думаю, всe впереди», – сказал Шапи.

    • «Краснодар» за два тура после зимнего перерыва сократил отставание от «Зенита» с 10 до шести очков.
    • В апреле команды проведут очный матч на поле южан.
    • Петербуржцы – действующие чемпионы России.

    Шапи: «В «Краснодаре» знают, что меня не устраивает роль джокера»

    Источник: «Чемпионат»

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    09.03.2020 23:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 марта 2020, 12:23

      Действительно Зенит ещё не выиграл чемпионат и сам он не выиграет
      его, а чемпионом РПЛ Зенит сделают.

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 марта 2020, 08:20

      думаю 22 марта Краснодар уже догонит Семака и его колхозную команду миллионеров с капитаном мистер дерево Д

      3
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 10 марта 2020, 08:00

      это понятно. вопрос кто Краснодар или Ростов? зенит в тройке удержаться трудно будет. за евро зацепит судьи.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -280

      Волька 10 марта 2020, 07:11

      Команда неудачников

      0
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