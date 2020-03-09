Агент Трабукки: «Почему бы не провести Евро-2020 в России без иностранных болельщиков?»

Лучше Евро-2020 провести в Китае, а сборной России туда не ездить.
Для изучения игр, послать туда правительство РФ, Совет Федерации
и Государственную думу в полном составе во главе с Путиным. Заодно
проверить, как действует коронавирус.
Футбольный агент Марко Трабукки выразил мнение, что все матчи Евро-2020 можно провести в России, если другие страны из-за коронавируса откажутся принимать игры турнира.
«Сезон-19/20 в Серии А и в чемпионате Швейцарии приостановили и, скорее всего, отменят. Думаю, многие страны ЕС запретят УЕФА проводить матчи Евро-2020 на их территории.
Если в России не запретят спортивных соревнований со зрителями, почему бы не провести Евро-2020 в России? Без иностранных болельщиков», – написал Трабукки в твиттере.
- В России в 2018 году проходил чемпионат мира.
- Санкт-Петербург должен принять четыре матча континентального первенства.
- Планируется, что Евро-2020 пройдет в 11 странах.