Агент Трабукки: «Почему бы не провести Евро-2020 в России без иностранных болельщиков?»

Футбольный агент Марко Трабукки выразил мнение, что все матчи Евро-2020 можно провести в России, если другие страны из-за коронавируса откажутся принимать игры турнира.

«Сезон-19/20 в Серии А и в чемпионате Швейцарии приостановили и, скорее всего, отменят. Думаю, многие страны ЕС запретят УЕФА проводить матчи Евро-2020 на их территории.

Если в России не запретят спортивных соревнований со зрителями, почему бы не провести Евро-2020 в России? Без иностранных болельщиков», – написал Трабукки в твиттере.