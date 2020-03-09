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  • Агент Трабукки: «Почему бы не провести Евро-2020 в России без иностранных болельщиков?»

Агент Трабукки: «Почему бы не провести Евро-2020 в России без иностранных болельщиков?»

9 марта 2020, 22:48
11

Футбольный агент Марко Трабукки выразил мнение, что все матчи Евро-2020 можно провести в России, если другие страны из-за коронавируса откажутся принимать игры турнира.

«Сезон-19/20 в Серии А и в чемпионате Швейцарии приостановили и, скорее всего, отменят. Думаю, многие страны ЕС запретят УЕФА проводить матчи Евро-2020 на их территории.

Если в России не запретят спортивных соревнований со зрителями, почему бы не провести Евро-2020 в России? Без иностранных болельщиков», – написал Трабукки в твиттере.

  • В России в 2018 году проходил чемпионат мира.
  • Санкт-Петербург должен принять четыре матча континентального первенства.
  • Планируется, что Евро-2020 пройдет в 11 странах.

Источник: Твиттер Марко Трабукки
Европа
Комментарии (11)
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bset
1583784274
Хорошо, что Путин запретил в России коронавирус.
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GermanVo
1583784609
Зачем это России? Такие соревнования проводят, чтоб бабло казённое распилить, которое выделили на строительство объектов и организацию всего-всего. А сейчас уже всё построено. И забугорные болельщики бабок не привезут. Так что будут только убытки.
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Октавиус
1583784620
можно ещё другие сборные не приглашать и впервые в современной истории выиграть Евро)
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ufos73
1583787019
Почему бы не выслать из страны таких идиотов?
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Plyash
1583790691
Похоже,этому Марко Трабукки в клинику им.Кащенко недельки на две прилечь надо.
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kliker
1583807083
Наши собраться на стадионах на ЧЕ конечно можно, но без иностранных футболистов и болельщиков.
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BRO_football
1583821749
А Россия,значит, не боится вспышки коронавируса на своей территории? Российская медицина настолько развита, что у нас ни один больной не останется не замеченным. Ну-ну...
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FanatSerj
1583824146
Ой да херня это ваш короновирус, вон CNN сами сказали, что в одном США от обычного гриппа умерло больше 8 тыс. людей, столько сколько от короновируса во всем мире. Даже если округлить то во всем мире каждый год пол ляма дохнет от обычного гриппа и ничего, никаких ПАНИК не происходит и ничего не отменяется.
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vladimir-7
1583833076
Лучше Евро-2020 провести в Китае, а сборной России туда не ездить. Для изучения игр, послать туда правительство РФ, Совет Федерации и Государственную думу в полном составе во главе с Путиным. Заодно проверить, как действует коронавирус.
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