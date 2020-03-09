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    Агент Трабукки: «Почему бы не провести Евро-2020 в России без иностранных болельщиков?»

    Футбольный агент Марко Трабукки выразил мнение, что все матчи Евро-2020 можно провести в России, если другие страны из-за коронавируса откажутся принимать игры турнира.

    «Сезон-19/20 в Серии А и в чемпионате Швейцарии приостановили и, скорее всего, отменят. Думаю, многие страны ЕС запретят УЕФА проводить матчи Евро-2020 на их территории.

    Если в России не запретят спортивных соревнований со зрителями, почему бы не провести Евро-2020 в России? Без иностранных болельщиков», – написал Трабукки в твиттере.

    • В России в 2018 году проходил чемпионат мира.
    • Санкт-Петербург должен принять четыре матча континентального первенства.
    • Планируется, что Евро-2020 пройдет в 11 странах.

    Источник: Твиттер Марко Трабукки

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    09.03.2020 22:48
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 марта 2020, 12:37

      Лучше Евро-2020 провести в Китае, а сборной России туда не ездить.
      Для изучения игр, послать туда правительство РФ, Совет Федерации
      и Государственную думу в полном составе во главе с Путиным. Заодно
      проверить, как действует коронавирус.

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 марта 2020, 10:09

      Ой да херня это ваш короновирус, вон CNN сами сказали, что в одном США от обычного гриппа умерло больше 8 тыс. людей, столько сколько от короновируса во всем мире. Даже если округлить то во всем мире каждый год пол ляма дохнет от обычного гриппа и ничего, никаких ПАНИК не происходит и ничего не отменяется.

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 10 марта 2020, 09:29

      А Россия,значит, не боится вспышки коронавируса на своей территории? Российская медицина настолько развита, что у нас ни один больной не останется не замеченным.
      Ну-ну...

      0
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      Рейтинг: +3439

      FRZZ 10 марта 2020, 09:11

      Марко Трабукки нужно лечить голову.

      0
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      Рейтинг: +882

      kliker 10 марта 2020, 05:24

      Наши собраться на стадионах на ЧЕ конечно можно, но без иностранных футболистов и болельщиков.

      0
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      Рейтинг: +14466

      playsh 10 марта 2020, 00:51

      Похоже,этому Марко Трабукки в клинику им.Кащенко недельки на две прилечь надо.

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 9 марта 2020, 23:50

      Почему бы не выслать из страны таких идиотов?

      2
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      Рейтинг: +679

      Октавиус 9 марта 2020, 23:10

      можно ещё другие сборные не приглашать и впервые в современной истории выиграть Евро)

      9
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      Рейтинг: +1722

      GermanVo 9 марта 2020, 23:10

      Зачем это России? Такие соревнования проводят, чтоб бабло казённое распилить, которое выделили на строительство объектов и организацию всего-всего. А сейчас уже всё построено. И забугорные болельщики бабок не привезут. Так что будут только убытки.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 9 марта 2020, 23:04

      Хорошо, что Путин запретил в России коронавирус.

      13
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football > bset 10 марта 2020, 09:29

      Ага, в Конституции прописал)

      2
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