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  • Семак – о ничьей с «Уфой»: «На протяжении всего матча пытались взломать оборону, но, к сожалению, не получилось»

Семак – о ничьей с «Уфой»: «На протяжении всего матча пытались взломать оборону, но, к сожалению, не получилось»

9 марта 2020, 22:23
18

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 21-го тура РПЛ против «Уфы».

  • Игра завершилась нулевой ничьей.
  • Идущий вторым «Краснодар» сократил отставание от петербуржцев до шести очков.

– Понятно, что результатом мы не удовлетворены. Что касается самой игры, то в первом тайме действовали ненадежно в обороне, было несколько опасных контратак в наши ворота. Во втором тайме в этом компоненте играли лучше, в принципе, и в атаке были моменты. Но, к сожалению, самое важное – забить, мы не смогли.

Понятно, когда одна команда забивает, то второй приходится раскрываться и игра немножко меняется. Сегодня, естественно, на протяжении всего матча пытались взломать оборону, но, к сожалению, не получилось.

– Впервые при вас «Зенит» не забил в двух домашних матчах подряд в Тинькофф РПЛ. С чем вы это связываете?

– Сложно это с чем-то связать. «Локомотив» хорошо обороняется, не так много моментов у нас было, но они появлялись. Сегодня – гораздо больше, имели и хорошие моменты, когда должны были забивать. Разные причины – кто-то не в оптимальной форме, где-то не хватило мастерства, везения. Не смогли забить. Думаю, любая серия рано или поздно заканчивается.

– Отрыв от второго места сократился до шести очков. Нет опасения упустить чемпионство?

– Нужно играть, а не думать об отрыве. Хорошо, что он вообще есть. В каждом матче будет играть на победу, а уже в конце сезона смотреть, кто и сколько очков набрал. У каждой команды бывают удачные серии, бывают неудачные. А кто будет чемпионом – узнаем после тридцатого или какого-то там тура. Сейчас все мысли о следующей игре. Будем разбирать, анализировать и готовиться к следующему матчу.

Евсеев: «Зенит» нам за две игры ни одного мяча не забил. Чем можно быть недовольным?»

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Уфа Семак Сергей
Комментарии (18)
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paracetamol
1583782663
Керово старались. Серега, у тебя команда никак из отпуска не выйдет!
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Бухбух
1583801229
Один только Ерохин должен был пару голов забить, только по воротам никак попадать не научится.
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Garrincha58
1583817820
господин Семак не можешь будь мужиком уйди в отставку хватит уже лапшу вешать никогда вы не станете тренером с большой буквы
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neveldomha
1583818862
Не забили в результате безалаберности и разгильдяйства. Ну посмотрите, что вчера творил Азмун. Он что бухал накануне вместе с Ерохиным???
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ilichkadr
1583819943
Вчера играло 2 Уфы. Одна боялась проиграть, а другая не собиралась выигрывать. Серёга конечно мужик не плохой, но тренер с него никакой.
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"supermax"
1583821346
стыдно за синит! подпись: борат, литейный и прочие личности того же подвида
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SPbZenit12
1583822090
Можно сколько угодно гнать на Семака, но я понять не могу, если ты профессиональный футболист, который получает огромнейшие деньги, то какого хрена ты в штрафной не можешь попасть по мячу, отдать пасс на 2 метра, забить в пустые ворота и попробовать сыграть на опережение, а не ждать мяч в голову или в ногу (Дзюба)???
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Давид59
1583826290
Ерохин вчера, конечно выдал! Так бить по воротам и я умею. А вот Дзюбу вчера я бы вообще не выпускал. Простоял пол-игры. Азмун - не лучше
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3a zenit
1583826305
как взломать оборону Уфы ленинградской Уфой-это не воз мож но!
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Иван_Невский
1583847844
лучше скажи почему в створ ворот попасть не могут, психолога возьми нах тебе столько бывших футболистов-тренеров, от них толку мало.
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