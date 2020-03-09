Семак – о ничьей с «Уфой»: «На протяжении всего матча пытались взломать оборону, но, к сожалению, не получилось»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 21-го тура РПЛ против «Уфы».

Игра завершилась нулевой ничьей.

Идущий вторым «Краснодар» сократил отставание от петербуржцев до шести очков.

– Понятно, что результатом мы не удовлетворены. Что касается самой игры, то в первом тайме действовали ненадежно в обороне, было несколько опасных контратак в наши ворота. Во втором тайме в этом компоненте играли лучше, в принципе, и в атаке были моменты. Но, к сожалению, самое важное – забить, мы не смогли.

Понятно, когда одна команда забивает, то второй приходится раскрываться и игра немножко меняется. Сегодня, естественно, на протяжении всего матча пытались взломать оборону, но, к сожалению, не получилось.

– Впервые при вас «Зенит» не забил в двух домашних матчах подряд в Тинькофф РПЛ. С чем вы это связываете?

– Сложно это с чем-то связать. «Локомотив» хорошо обороняется, не так много моментов у нас было, но они появлялись. Сегодня – гораздо больше, имели и хорошие моменты, когда должны были забивать. Разные причины – кто-то не в оптимальной форме, где-то не хватило мастерства, везения. Не смогли забить. Думаю, любая серия рано или поздно заканчивается.

– Отрыв от второго места сократился до шести очков. Нет опасения упустить чемпионство?

– Нужно играть, а не думать об отрыве. Хорошо, что он вообще есть. В каждом матче будет играть на победу, а уже в конце сезона смотреть, кто и сколько очков набрал. У каждой команды бывают удачные серии, бывают неудачные. А кто будет чемпионом – узнаем после тридцатого или какого-то там тура. Сейчас все мысли о следующей игре. Будем разбирать, анализировать и готовиться к следующему матчу.

Евсеев: «Зенит» нам за две игры ни одного мяча не забил. Чем можно быть недовольным?»