Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семак – о ничьей с «Уфой»: «На протяжении всего матча пытались взломать оборону, но, к сожалению, не получилось»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 21-го тура РПЛ против «Уфы».

    • Игра завершилась нулевой ничьей.
    • Идущий вторым «Краснодар» сократил отставание от петербуржцев до шести очков.

    – Понятно, что результатом мы не удовлетворены. Что касается самой игры, то в первом тайме действовали ненадежно в обороне, было несколько опасных контратак в наши ворота. Во втором тайме в этом компоненте играли лучше, в принципе, и в атаке были моменты. Но, к сожалению, самое важное – забить, мы не смогли.

    Понятно, когда одна команда забивает, то второй приходится раскрываться и игра немножко меняется. Сегодня, естественно, на протяжении всего матча пытались взломать оборону, но, к сожалению, не получилось.

    – Впервые при вас «Зенит» не забил в двух домашних матчах подряд в Тинькофф РПЛ. С чем вы это связываете?

    – Сложно это с чем-то связать. «Локомотив» хорошо обороняется, не так много моментов у нас было, но они появлялись. Сегодня – гораздо больше, имели и хорошие моменты, когда должны были забивать. Разные причины – кто-то не в оптимальной форме, где-то не хватило мастерства, везения. Не смогли забить. Думаю, любая серия рано или поздно заканчивается.

    – Отрыв от второго места сократился до шести очков. Нет опасения упустить чемпионство?

    – Нужно играть, а не думать об отрыве. Хорошо, что он вообще есть. В каждом матче будет играть на победу, а уже в конце сезона смотреть, кто и сколько очков набрал. У каждой команды бывают удачные серии, бывают неудачные. А кто будет чемпионом – узнаем после тридцатого или какого-то там тура. Сейчас все мысли о следующей игре. Будем разбирать, анализировать и готовиться к следующему матчу.

    Евсеев: «Зенит» нам за две игры ни одного мяча не забил. Чем можно быть недовольным?»

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.03.2020 22:23
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2338

      Иван_Невский 10 марта 2020, 16:44

      лучше скажи почему в створ ворот попасть не могут, психолога возьми нах тебе столько бывших футболистов-тренеров, от них толку мало.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 10 марта 2020, 10:45

      как взломать оборону Уфы ленинградской Уфой-это не воз мож но!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6255

      Давид59 10 марта 2020, 10:44

      Ерохин вчера, конечно выдал! Так бить по воротам и я умею. А вот Дзюбу вчера я бы вообще не выпускал. Простоял пол-игры. Азмун - не лучше

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1294

      SPbZenit12 10 марта 2020, 09:34

      Можно сколько угодно гнать на Семака, но я понять не могу, если ты профессиональный футболист, который получает огромнейшие деньги, то какого хрена ты в штрафной не можешь попасть по мячу, отдать пасс на 2 метра, забить в пустые ворота и попробовать сыграть на опережение, а не ждать мяч в голову или в ногу (Дзюба)???

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > SPbZenit12 10 марта 2020, 11:41

      Весь "профессионализм" сосредоточен исключительно на зарабатывании бабла. Настоящий профессионал всегда готовит себя к предстоящей игре (схватке, поединку) с целью добиться положительного для себя результата. Здесь же ребята вышли попинать мячик, отработать передачи поперек поля и назад, переодически задействуя и вратаря, чтобы тот не уснул. Победа любой ценой изначально не нужна, поскольку для её достижения нужно много работать не только на тренировках, но и помимо них.
      P.S. Из Семака мотиватор никакущий. Владение мячом в 1-м тайме 80 %, могли пропустить 2 гола. Результат работы тренера в перерыве: владение мячом во 2-м - 86%. Где голы?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2338

      Иван_Невский > ilichkadr 10 марта 2020, 16:46

      Семак днищеее, которое думает о заплате и о том как ответственность снять с себя.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > Иван_Невский 10 марта 2020, 18:27

      Семью надо кормить, а там и Африка не за горами.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11283

      "supermax" 10 марта 2020, 09:22

      стыдно за синит! подпись: борат, литейный и прочие личности того же подвида

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17874

      ilichkadr 10 марта 2020, 08:59

      Вчера играло 2 Уфы. Одна боялась проиграть, а другая не собиралась выигрывать. Серёга конечно мужик не плохой, но тренер с него никакой.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4848

      neveldomha 10 марта 2020, 08:41

      Не забили в результате безалаберности и разгильдяйства. Ну посмотрите, что вчера творил Азмун. Он что бухал накануне вместе с Ерохиным???

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 марта 2020, 08:23

      господин Семак не можешь будь мужиком уйди в отставку хватит уже лапшу вешать никогда вы не станете тренером с большой буквы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 10 марта 2020, 03:47

      Один только Ерохин должен был пару голов забить, только по воротам никак попадать не научится.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 10 марта 2020, 02:24

      Впервые при нём Зенит сыграл два матча подряд в Тинькофф РПЛ

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11