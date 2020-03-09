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  • Евсеев: «Зенит» нам за две игры ни одного мяча не забил. Чем можно быть недовольным?»

Евсеев: «Зенит» нам за две игры ни одного мяча не забил. Чем можно быть недовольным?»

9 марта 2020, 21:46
19

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился эмоциями после матча 21-го тура РПЛ против «Зенита».

– Насколько вы сегодня довольны тем, что показала команда?

– Очко набрали, значит, я доволен. «Зенит» нам за две игры ни одного мяча не забил. Чем можно быть недовольным? Я доволен футболистами, самоотдачей. Мы говорили до начала матча, что хорошо играть – это не значит, что очень хорошо. Видите, еще одну фразу дал вам, будете долго думать. Мы с «Краснодаром» играли до 70-й минуты неплохо, но я ребятам сказал, что надо терпеть, нам нужны любые набранные очки.

– Насколько было тяжело? Было ощущение, что команда вот-вот прогнется и пропустит...

– А мы могли забить, нет? Нет? Если бы мы забили, это был бы другой вопрос. Мы понимаем силу «Зенита». Во втором тайме, когда вышел Ерохин, а Малкома перевели направо, чтобы он подавал, мы тоже перестроились. Опять же, терпение. Это футбол. Сегодня где-то, может, помогло желание футболистов.

  • Матч завершился нулевой ничьей.
  • В первом круге «Уфа» дома обыграла «Зенит» со счетом 1:0.

РПЛ. «Зенит» потерял очки во втором матче подряд, сыграв вничью с «Уфой»

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Уфа Евсеев Вадим
Комментарии (19)
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paracetamol
1583780182
А чем быть довольным, когда наблюдаешь антифутбол?
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lordmrv
1583780234
да они ваще сасуны космические. Алярм, Борат и литейный. Чморота бомжацкая. Простите нормальные и адекватные болелы Зенита.
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Мага 13
1583781141
Евсеев вообще красавчик, и на поле в своё время отжигал) и в качестве тренера выжимает из команды максимум, одним словом молодец.
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paracetamol
1583783217
Все позорники жмутся стадом у своих ворот.
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Plyash
1583784821
Вадим,надо быть недовольным тем,что ребята твои не забивают.Так будет правильнее.
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Nevsky_RU
1583796126
А чем можно быть довольным, если смысл игры футбол - забить мяч?!
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arok
1583801447
Всё болельщики Зенита ругают Уфу за автобус, ну это понятно, обида,досада,потеря 4 очков. Но как должна была Уфа играть на выезде с лидером? По вашему надо было бежать всей командой с шашками на голо, наполучать трёшку, проиграть, но зато очень красиво? Это чемпионат и каждая команда борется за каждое очко, на сколько ей хватает тактических, физических и финансовых ресурсов!!!!! Вспомните как Зенит смотрелся с Лейпцигом и во 2-ой игре против Бенфики, ниииииикааааак! Всем всех благ ребята, это футбол и он не всегда должен быть красивым, а иногда просто эффективным.
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Серёга Краснодарский
1583816866
так Уфа и была фаворитом
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Garrincha58
1583818207
вот уровень нашего ЧР если такая бездарная команда во главе таблицы ужас! мне вчера бесплатно принесли билеты на матч я просто вежливо отказался сказав а что там смотреть 0-0, но разве что может УФА на дурачка забьёт
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Давид59
1583826679
Я большой заслуги в этом одном очке со стороны Уфы не увидел. Просто Зенит играл в атаке бездарно. Такой автобус, какой мы вчера увидели не имеет никаких шансов. Просто Зенит по воротам толком ни разу не пробил.
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