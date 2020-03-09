Евсеев: «Зенит» нам за две игры ни одного мяча не забил. Чем можно быть недовольным?»

Я большой заслуги в этом одном очке со стороны Уфы не увидел. Просто Зенит играл в атаке бездарно. Такой автобус, какой мы вчера увидели не имеет никаких шансов. Просто Зенит по воротам толком ни разу не пробил.
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился эмоциями после матча 21-го тура РПЛ против «Зенита».
– Насколько вы сегодня довольны тем, что показала команда?
– Очко набрали, значит, я доволен. «Зенит» нам за две игры ни одного мяча не забил. Чем можно быть недовольным? Я доволен футболистами, самоотдачей. Мы говорили до начала матча, что хорошо играть – это не значит, что очень хорошо. Видите, еще одну фразу дал вам, будете долго думать. Мы с «Краснодаром» играли до 70-й минуты неплохо, но я ребятам сказал, что надо терпеть, нам нужны любые набранные очки.
– Насколько было тяжело? Было ощущение, что команда вот-вот прогнется и пропустит...
– А мы могли забить, нет? Нет? Если бы мы забили, это был бы другой вопрос. Мы понимаем силу «Зенита». Во втором тайме, когда вышел Ерохин, а Малкома перевели направо, чтобы он подавал, мы тоже перестроились. Опять же, терпение. Это футбол. Сегодня где-то, может, помогло желание футболистов.
- Матч завершился нулевой ничьей.
- В первом круге «Уфа» дома обыграла «Зенит» со счетом 1:0.
РПЛ. «Зенит» потерял очки во втором матче подряд, сыграв вничью с «Уфой»