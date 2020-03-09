Евсеев: «Зенит» нам за две игры ни одного мяча не забил. Чем можно быть недовольным?»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился эмоциями после матча 21-го тура РПЛ против «Зенита».

– Насколько вы сегодня довольны тем, что показала команда?

– Очко набрали, значит, я доволен. «Зенит» нам за две игры ни одного мяча не забил. Чем можно быть недовольным? Я доволен футболистами, самоотдачей. Мы говорили до начала матча, что хорошо играть – это не значит, что очень хорошо. Видите, еще одну фразу дал вам, будете долго думать. Мы с «Краснодаром» играли до 70-й минуты неплохо, но я ребятам сказал, что надо терпеть, нам нужны любые набранные очки.

– Насколько было тяжело? Было ощущение, что команда вот-вот прогнется и пропустит...

– А мы могли забить, нет? Нет? Если бы мы забили, это был бы другой вопрос. Мы понимаем силу «Зенита». Во втором тайме, когда вышел Ерохин, а Малкома перевели направо, чтобы он подавал, мы тоже перестроились. Опять же, терпение. Это футбол. Сегодня где-то, может, помогло желание футболистов.

Матч завершился нулевой ничьей.

В первом круге «Уфа» дома обыграла «Зенит» со счетом 1:0.

РПЛ. «Зенит» потерял очки во втором матче подряд, сыграв вничью с «Уфой»