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    Евсеев: «Зенит» нам за две игры ни одного мяча не забил. Чем можно быть недовольным?»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился эмоциями после матча 21-го тура РПЛ против «Зенита».

    – Насколько вы сегодня довольны тем, что показала команда?

    – Очко набрали, значит, я доволен. «Зенит» нам за две игры ни одного мяча не забил. Чем можно быть недовольным? Я доволен футболистами, самоотдачей. Мы говорили до начала матча, что хорошо играть – это не значит, что очень хорошо. Видите, еще одну фразу дал вам, будете долго думать. Мы с «Краснодаром» играли до 70-й минуты неплохо, но я ребятам сказал, что надо терпеть, нам нужны любые набранные очки.

    – Насколько было тяжело? Было ощущение, что команда вот-вот прогнется и пропустит...

    – А мы могли забить, нет? Нет? Если бы мы забили, это был бы другой вопрос. Мы понимаем силу «Зенита». Во втором тайме, когда вышел Ерохин, а Малкома перевели направо, чтобы он подавал, мы тоже перестроились. Опять же, терпение. Это футбол. Сегодня где-то, может, помогло желание футболистов.

    • Матч завершился нулевой ничьей.
    • В первом круге «Уфа» дома обыграла «Зенит» со счетом 1:0.

    РПЛ. «Зенит» потерял очки во втором матче подряд, сыграв вничью с «Уфой»

    Источник: Sports.ru

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    09.03.2020 21:46
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +6255

      Давид59 10 марта 2020, 10:51

      Я большой заслуги в этом одном очке со стороны Уфы не увидел. Просто Зенит играл в атаке бездарно. Такой автобус, какой мы вчера увидели не имеет никаких шансов. Просто Зенит по воротам толком ни разу не пробил.

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 10 марта 2020, 09:35

      Евсеев, научи армейцев в обороне играть

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 марта 2020, 08:30

      вот уровень нашего ЧР если такая бездарная команда во главе таблицы ужас! мне вчера бесплатно принесли билеты на матч я просто вежливо отказался сказав а что там смотреть 0-0, но разве что может УФА на дурачка забьёт

      2
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 10 марта 2020, 08:07

      так Уфа и была фаворитом

      2
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      Рейтинг: +965

      arok 10 марта 2020, 03:50

      Всё болельщики Зенита ругают Уфу за автобус, ну это понятно, обида,досада,потеря 4 очков. Но как должна была Уфа играть на выезде с лидером? По вашему надо было бежать всей командой с шашками на голо, наполучать трёшку, проиграть, но зато очень красиво? Это чемпионат и каждая команда борется за каждое очко, на сколько ей хватает тактических, физических и финансовых ресурсов!!!!! Вспомните как Зенит смотрелся с Лейпцигом и во 2-ой игре против Бенфики, ниииииикааааак! Всем всех благ ребята, это футбол и он не всегда должен быть красивым, а иногда просто эффективным.

      2
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 10 марта 2020, 02:22

      А чем можно быть довольным, если смысл игры футбол - забить мяч?!

      -1
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > Nevsky_RU 10 марта 2020, 02:29

      серьезно? я всегда думал, что смысл - стать чемпионом, взять кубок чемпионов, стать чемпионом мира и т.п.
      оказывается - голы забивать
      в каком там чемпе бомбардир по сотке за сезон грузит - мадагаскар или мозамбик?

      1
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      Рейтинг: +1294

      SPbZenit12 > general.lizyukov 10 марта 2020, 09:39

      А ты попробуй все эти титулы без голов взять

      2
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > SPbZenit12 10 марта 2020, 15:41

      Можно взять титул без пачки голов. 1-0 - это победа. И её достаточно будет, чтобы стать чемпионом. 10 голов необязательно.
      И, да - Уфа не раскатывает губу на чемпионство. Им достаточно только представительства в РПЛ. Потом может быть вырастут.

      1
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU > general.lizyukov 14 марта 2020, 17:27

      ты вроде не самый тут тупой, но очевидного смысла в словах не видишь. Не всегда понимай буквально.
      И нет смысла объяснять нам очевидные, вещи, хотя спасибо.
      Наслаждайся дальше Уфой в частности и РПЛ в целом. Хз, может ты сам автобуса водитель.

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      Рейтинг: +14466

      playsh 9 марта 2020, 23:13

      Вадим,надо быть недовольным тем,что ребята твои не забивают.Так будет правильнее.

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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 9 марта 2020, 22:46

      Все позорники жмутся стадом у своих ворот.

      2
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > paracetamol 10 марта 2020, 02:26

      посмотрим, как зенька будет против барсы в открытый футбол играть

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      Рейтинг: +5652

      afw13 9 марта 2020, 22:12

      Евсеев вообще красавчик, и на поле в своё время отжигал) и в качестве тренера выжимает из команды максимум, одним словом молодец.

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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 9 марта 2020, 21:57

      да они ваще сасуны космические. Алярм, Борат и литейный. Чморота бомжацкая. Простите нормальные и адекватные болелы Зенита.

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