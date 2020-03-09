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    РПЛ. «Ростов» одержал волевую победу над ЦСКА, москвичи не выигрывают в пяти внутрироссийских матчах подряд

    В матче «Ростов»ЦСКА случились два удаления, оба в составе гостей. Москвичи сумели забить один гол вдевятером, но в итоге уступили, хотя в первом тайме открыли счет.

    Голами отметились Роман Еременко и Павел Мамаев – бывшие игроки ЦСКА. Москвичи не побеждают в пяти матчах внутрироссийских турниров подряд.

    На 86-й минуте ЦСКА вдевятером мог сравнять счет, но вышедший на замену Федор Чалов не реализовал пенальти.

    Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва) – 3:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Сигурдссон, 25; 1:1 – Еременко, 31; 2:1 – Попов, 51 (с пенальти); 3:1 – Мамаев, 63; 3:2 – Осипенко, 78 (в свои ворота).

    «Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков (Саплинов, 13), Осипенко, Байрамян, Ерeменко, И. Попов, Глебов (Мамаев, 58), Зайнутдинов, Шомуродов (Прошляков, 90+3).

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Карпов, Магнуссон, Щенников, Ахметов, Обляков (Чалов, 73), Бистрович (Кучаев, 64), Влашич (Дзагоев, 79), Сигурдссон.

    Предупреждения: Глебов, 17; Мамаев, 63; Зайнутдинов, 70; Чернов, 77; Попов, 88 – Фернандес, 52; Обляков, 57; Дивеев, 75; Щенников, 89; Сигурдссон, 90+7.

    Удаления: нет – Ахметов, 20; Карпов, 51.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.03.2020 16:05
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    Комментарии79
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 9 марта 2020, 21:46

      Все по делу, могли бы и 5 отгрузить, да почему-то играть бросили. Песьяков - супер!

      1
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      Рейтинг: +28518

      JTherry 9 марта 2020, 21:04

      очередной огневой матч! и мои поздравления Ростову... но ведь могли и пролететь мимо 3-х очков, все было на тоненького, не промахнись Чалов и - ничья при 11 на 9, так что не зря Карпин возмущался по игре...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +49

      1-3-5-2 9 марта 2020, 20:52

      супер матч!!! спасибо за игру

      1
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      Рейтинг: +108

      sable 9 марта 2020, 19:26

      Ростов с победой, но такое судейство просто в одно место, стало еще хуже чем было, так однозначно нельзя, никому это не нужно!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 марта 2020, 19:16

      Ростов с победой! Но что случилось с командой имея такое преимущество. И благодарить надо в первую очередь Песьякова.

      7
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      Рейтинг: +54695

      MaxRnD > zigbert 9 марта 2020, 20:46

      Саня привет ! Чалов для нас сегодня тоже спаситель ....)

      4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > MaxRnD 9 марта 2020, 21:54

      Можно сказать и так. Привет Максим!

      4
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      Рейтинг: +34

      Химия в бутылочке 9 марта 2020, 19:09

      Что ***** происходило?
      1.Судья дал 2 карточки, 1-ая карта была нормальная всё поделу, 2-ую я не видел.
      2.Пенальти в ворота ростова тоже нормальное решение. Хз думаю жёлтой карточки достаточно для игрока ростова.
      3.Игра цска-отлична. Играть в 9-ом против 11 игроков, да и еще так активно, достойно уважения))
      4.Игра ростова ужасная... Я думаю надо было забивать как минимум 6 голов. Реализации нет. Ошибки тупые, передерживаем мяч постоянно...
      Зарабатываем жёлтые карточки.
      Короче ужасный матч ростова.
      Гол Ерёменко белое пятно в этом матче.

      3
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      Рейтинг: +1953

      evgevg13 9 марта 2020, 19:03

      Ростов красавчики

      1
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      Рейтинг: +1361

      Серж 69 9 марта 2020, 17:43

      Ростов с победой!Спасибо и армейцам,упёрлись конкретно!Ростову рано было расслабляться,могли и наказать.Рад за Мамаева,лучше так себя проявлять,чем по иному...

      7
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      Рейтинг: +1361

      Серж 69 > sssrspartak 9 марта 2020, 18:53

      Хорошо бы,и хоть они могут иной раз сыграть и неважно,(в еврокубках),но равнодушия там быть не должно.Всяких болгар и венгров перемолотят,не то что некоторые.

      2
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 9 марта 2020, 17:31

      Если в жизни - дураки и дороги, то в футболе стало - судьи и ВАР. За что второе удаление - не понятно, видимо каждый судья трактует в силу своих знаний и представлений. Надо было армейцам наказать ростовских "пижонов", но Чалов подвёл команду. А так игра была эмоциональная и держала в напряжении до самых последних минут.

      3
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      Рейтинг: +3554

      CSKA57 > sssrspartak 9 марта 2020, 18:49

      Согласен на 100%!

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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 9 марта 2020, 17:30

      Да,как говорит Машенька-"чуть жиденько не обосрались".С победой Ростов,но про удаление...

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