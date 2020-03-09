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  • РПЛ. «Ростов» одержал волевую победу над ЦСКА, москвичи не выигрывают в пяти внутрироссийских матчах подряд

РПЛ. «Ростов» одержал волевую победу над ЦСКА, москвичи не выигрывают в пяти внутрироссийских матчах подряд

9 марта 2020, 16:05
80

В матче «Ростов»ЦСКА случились два удаления, оба в составе гостей. Москвичи сумели забить один гол вдевятером, но в итоге уступили, хотя в первом тайме открыли счет.

Голами отметились Роман Еременко и Павел Мамаев – бывшие игроки ЦСКА. Москвичи не побеждают в пяти матчах внутрироссийских турниров подряд.

На 86-й минуте ЦСКА вдевятером мог сравнять счет, но вышедший на замену Федор Чалов не реализовал пенальти.

Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва) – 3:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Сигурдссон, 25; 1:1 – Еременко, 31; 2:1 – Попов, 51 (с пенальти); 3:1 – Мамаев, 63; 3:2 – Осипенко, 78 (в свои ворота).

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков (Саплинов, 13), Осипенко, Байрамян, Ерeменко, И. Попов, Глебов (Мамаев, 58), Зайнутдинов, Шомуродов (Прошляков, 90+3).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Карпов, Магнуссон, Щенников, Ахметов, Обляков (Чалов, 73), Бистрович (Кучаев, 64), Влашич (Дзагоев, 79), Сигурдссон.

Предупреждения: Глебов, 17; Мамаев, 63; Зайнутдинов, 70; Чернов, 77; Попов, 88 – Фернандес, 52; Обляков, 57; Дивеев, 75; Щенников, 89; Сигурдссон, 90+7.

Удаления: нет – Ахметов, 20; Карпов, 51.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА
Комментарии (80)
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СвинкаСправедливости
1583759075
Матч колхозный, еле досмотрел. Судейство отличное. Наконец-то коней поставили на место.
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"supermax"
1583759271
кто смотрел тренеришка конский руку Валере пожал?
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kazak161
1583759336
При счете 3:1 Ростов пижонить стал и катать мяч, вместо того что бы забить четвертый, хорошо что так закончилось! Ростов с победой!
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petlyra
1583759542
Судья г*а*н*д*о*н
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Krossmen73
1583759592
Отличная игра!Шанс выиграть был у обеих команд.Армейцы молодцы,не скисли после удалений,бились,имели шансы.Ростовчане же показали свой добротный футбол.Жаль что реализация хромала,были проблемы с последним пасом,перемудрили парни в нескольких хороших моментах...перемудрили.Но хорошо то,что хорошо заканчивается. Мамаева с почином!Думаю что пользу он ещё не раз принесёт.С ПОБЕДОЙ РОСТОВ!!!
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латунный
1583760231
ростов молодцы
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Из Твери Леха
1583761868
Конечно я рад, что Ростов выиграл, но этих лудогорцев надо было гораздо увереннее наказывать. Да еще и могло все ничьей завершиться, это бы было откровенным позором. Все пенальти по делу, тут даже вопросов быть не может. А клуб гинера показал свою настоящую на данный момент силу, надеюсь они не попадут в еврокубки.
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portero
1583763813
Ростов с победой!!!
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Серж 69
1583765026
Ростов с победой!Спасибо и армейцам,упёрлись конкретно!Ростову рано было расслабляться,могли и наказать.Рад за Мамаева,лучше так себя проявлять,чем по иному...
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zigbert
1583770597
Ростов с победой! Но что случилось с командой имея такое преимущество. И благодарить надо в первую очередь Песьякова.
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