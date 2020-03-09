РПЛ. «Ростов» одержал волевую победу над ЦСКА, москвичи не выигрывают в пяти внутрироссийских матчах подряд

В матче «Ростов» – ЦСКА случились два удаления, оба в составе гостей. Москвичи сумели забить один гол вдевятером, но в итоге уступили, хотя в первом тайме открыли счет.

Голами отметились Роман Еременко и Павел Мамаев – бывшие игроки ЦСКА. Москвичи не побеждают в пяти матчах внутрироссийских турниров подряд.

На 86-й минуте ЦСКА вдевятером мог сравнять счет, но вышедший на замену Федор Чалов не реализовал пенальти.

Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва) – 3:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Сигурдссон, 25; 1:1 – Еременко, 31; 2:1 – Попов, 51 (с пенальти); 3:1 – Мамаев, 63; 3:2 – Осипенко, 78 (в свои ворота).

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков (Саплинов, 13), Осипенко, Байрамян, Ерeменко, И. Попов, Глебов (Мамаев, 58), Зайнутдинов, Шомуродов (Прошляков, 90+3).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Карпов, Магнуссон, Щенников, Ахметов, Обляков (Чалов, 73), Бистрович (Кучаев, 64), Влашич (Дзагоев, 79), Сигурдссон.

Предупреждения: Глебов, 17; Мамаев, 63; Зайнутдинов, 70; Чернов, 77; Попов, 88 – Фернандес, 52; Обляков, 57; Дивеев, 75; Щенников, 89; Сигурдссон, 90+7.

Удаления: нет – Ахметов, 20; Карпов, 51.

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