L'Equipe: матч «ПСЖ» – «Боруссия» может пройти без зрителей

УЕФА рассматривает вариант проведения ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной» без зрителей. Причина – угроза распространения коронавируса. Ранее сообщалось, что встречу могут перенести на другую дату.
В Италии из-за коронавируса решили проводить все спортивные мероприятия без зрителей как минимум до апреля.
- Первый матч завершился победой «Боруссии» со счетом 2:1.
- В пятницу Лига 1 перенесла из-за коронавируса поединок между «Страсбуром» и «ПСЖ».
- По всему миру от коронавируса умерло более 3000 человек.
Источник: L'Equipe