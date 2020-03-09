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    L'Equipe: матч «ПСЖ» – «Боруссия» может пройти без зрителей

    УЕФА рассматривает вариант проведения ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной» без зрителей. Причина – угроза распространения коронавируса. Ранее сообщалось, что встречу могут перенести на другую дату.

    В Италии из-за коронавируса решили проводить все спортивные мероприятия без зрителей как минимум до апреля.

    • Первый матч завершился победой «Боруссии» со счетом 2:1.
    • В пятницу Лига 1 перенесла из-за коронавируса поединок между «Страсбуром» и «ПСЖ».
    • По всему миру от коронавируса умерло более 3000 человек.

    Источник: L'Equipe

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    09.03.2020 13:17
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