L'Equipe: матч «ПСЖ» – «Боруссия» может пройти без зрителей

УЕФА рассматривает вариант проведения ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной» без зрителей. Причина – угроза распространения коронавируса. Ранее сообщалось, что встречу могут перенести на другую дату.

В Италии из-за коронавируса решили проводить все спортивные мероприятия без зрителей как минимум до апреля.