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L'Equipe: матч «ПСЖ» – «Боруссия» может пройти без зрителей

9 марта 2020, 13:17

УЕФА рассматривает вариант проведения ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной» без зрителей. Причина – угроза распространения коронавируса. Ранее сообщалось, что встречу могут перенести на другую дату.

В Италии из-за коронавируса решили проводить все спортивные мероприятия без зрителей как минимум до апреля.

  • Первый матч завершился победой «Боруссии» со счетом 2:1.
  • В пятницу Лига 1 перенесла из-за коронавируса поединок между «Страсбуром» и «ПСЖ».
  • По всему миру от коронавируса умерло более 3000 человек.

Источник: L'Equipe
Лига чемпионов Франция. Лига 1 ПСЖ Боруссия Д
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