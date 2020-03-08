РПЛ. «Сочи» всухую победил «Урал», но остался на последнем месте

«Сочи» одержал первую победу в официальном матче под руководством Владимира Федотова – повержен «Урал». Решающий гол забил Андрей Мостовой в первом тайме.

Сочинцы продолжают замыкать турнирную таблицу. Уральцы идут восьмыми.

Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

Сочи – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Мостовой, 35; 2:0 – Заика, 63.

«Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Цаллагов, Мостовой (Полоз, 89), Нобоа, Заболотный (Карапетян, 76), Кокорин.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Вилюш, Поляков, Золотов, Димитров (Эль Кабир, 78), Бикфалви, Бумаль (Аугустыняк, 75), Егорычев, Кухарчик (Ефремов, 54), Погребняк.

Предупреждения: нет – Бумаль, 70; Бикфалви, 89.

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Турнирная таблица РПЛ