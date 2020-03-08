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  • РПЛ. «Сочи» всухую победил «Урал», но остался на последнем месте

РПЛ. «Сочи» всухую победил «Урал», но остался на последнем месте

8 марта 2020, 18:26
52

«Сочи» одержал первую победу в официальном матче под руководством Владимира Федотова – повержен «Урал». Решающий гол забил Андрей Мостовой в первом тайме.

Сочинцы продолжают замыкать турнирную таблицу. Уральцы идут восьмыми.

Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

Сочи – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Мостовой, 35; 2:0 – Заика, 63.

«Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Цаллагов, Мостовой (Полоз, 89), Нобоа, Заболотный (Карапетян, 76), Кокорин.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Вилюш, Поляков, Золотов, Димитров (Эль Кабир, 78), Бикфалви, Бумаль (Аугустыняк, 75), Егорычев, Кухарчик (Ефремов, 54), Погребняк.

Предупреждения: нет – Бумаль, 70; Бикфалви, 89.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Сочи Урал
Комментарии (52)
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житель СПб
1583681292
Молодцы сочинцы! Поздравляю с такой нужной победой!
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РМЗ
1583681298
Вот для кого эта команда !? 200 чел на стадионе . Мутко **** !!!!
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житель СПб
1583681465
Посмотрел матч. Довольно любопытно! Как Зенит несколько лет назад - полсостава оттуда... Заболотный как не умел играть, так и не умеет...
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ilichkadr
1583681814
Посмотрим как будут развиваться события 11 марта: Сочи - Оренбург!
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slavа0508
1583681825
Всё есть состав,,великолепный стадион ,прекрасная весенняя погода а где зрители????только не надо писать далеко ,,,,от самого Сочи 30 а уж от Адлера и говорить не стоит,,,,,,то что команда не своя тоже не о чём,,,Зенит к примеру ,,,много там своих или Спартак и ЦСКА ,,,один два всё,,,,,но а то что переехали из Питера так сейчас же в Сочи,,,,,,,Просто Сочи самый футбольный город по погоде и условия сейчас сделали супер,,,,,,а болел нет,,,
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upiter622
1583682506
Лед тронулся,молодцы!
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JTherry
1583687074
иметь такие условия для игры в футбол, и совсем не иметь зрителей при этом? жесть!
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sobaka120982
1583690951
Динамо - Тамбов 10000 зрителей!!! Это позор для города миллионщика, москвичи вам что футбол не нужен????, рубин- крылья 5766, Оренбург-арсенал 2400 зрителей!!!! Это статистика для умников что про Сочи пишут. А то у нас сегодня пол города на пикниках было так как +22, и праздник мнение отмечают.
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Mister_Tomsk
1583691249
Сочи еще свое возьмет!
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aleksandr1969
1583692184
Если в Сочи никому не нужен футбол, дак може ну его на фиг? На нет и суда нет. Не надо занимать место в лиге. Есть города и регионы кому футбол нужен, ну дак и отдайте свое место и тусите на пляже торгуя пахлавой и чурчхелой.
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