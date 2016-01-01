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    РПЛ. «Сочи» всухую победил «Урал», но остался на последнем месте

    «Сочи» одержал первую победу в официальном матче под руководством Владимира Федотова – повержен «Урал». Решающий гол забил Андрей Мостовой в первом тайме.

    Сочинцы продолжают замыкать турнирную таблицу. Уральцы идут восьмыми.

    Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

    Сочи – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мостовой, 35; 2:0 – Заика, 63.

    «Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Цаллагов, Мостовой (Полоз, 89), Нобоа, Заболотный (Карапетян, 76), Кокорин.

    «Урал»: Годзюр, Кулаков, Вилюш, Поляков, Золотов, Димитров (Эль Кабир, 78), Бикфалви, Бумаль (Аугустыняк, 75), Егорычев, Кухарчик (Ефремов, 54), Погребняк.

    Предупреждения: нет – Бумаль, 70; Бикфалви, 89.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2217

      Давид59 14 минут назад

      Игра была похожа на тренировку. Всё же с такой посещаемостью уходит атмосфера. Урал откровенно разочаровал. В атаке нужен молодой и шустрый, а не старый и деревянный. Кокорин понравился. Движение, обводка при нём. Кондиции тоже.

      0
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      Рейтинг: +1567

      upiter622 22 минуты назад

      Лед тронулся,молодцы!

      3
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      Рейтинг: +2360

      Литейный4 33 минуты назад

      Сочи с победой. Скоро поменяются местами со свиньями. Гыгыгы

      7
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      Рейтинг: +13073

      slavutiq70 33 минуты назад

      Всё есть состав,,великолепный стадион ,прекрасная весенняя погода а где зрители????только не надо писать далеко ,,,,от самого Сочи 30 а уж от Адлера и говорить не стоит,,,,,,то что команда не своя тоже не о чём,,,Зенит к примеру ,,,много там своих или Спартак и ЦСКА ,,,один два всё,,,,,но а то что переехали из Питера так сейчас же в Сочи,,,,,,,Просто Сочи самый футбольный город по погоде и условия сейчас сделали супер,,,,,,а болел нет,,,

      1
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      Рейтинг: +531

      Nevsky_RU > slavutiq70 14 минут назад

      Там проблема не в расстоянии а в пробках. 2 года в Адлере прожил, там пипец стоялово ну и плюч там чурбососов море, им пох на хоккей и футбол, кайфарикам кальянную подавай. Вот 2 основные причины - упоротая дорожная обстановка до и после матча + ходить то особо и некому.

      0
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      Рейтинг: +6606

      ilichkadr 34 минуты назад

      Посмотрим как будут развиваться события 11 марта: Сочи - Оренбург!

      1
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      Рейтинг: +1264

      Mister_Tomsk > ilichkadr 8 минут назад

      П1 думаю.

      0
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      Рейтинг: +614

      Semenycch 38 минут назад

      В городе с населением 600 тысяч не находится и 10 тысяч футбольных болельщиков?Лидер Сочи в этом матче Мостовой.

      0
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      Рейтинг: +710

      житель СПб 39 минут назад

      Посмотрел матч. Довольно любопытно! Как Зенит несколько лет назад - полсостава оттуда... Заболотный как не умел играть, так и не умеет...

      2
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      Рейтинг: +4631

      Lester84 41 минуту назад

      Урал сегодня похоже не пытался играть. 2-0 горят и пешком по полю ходят.

      1
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      Рейтинг: +943

      РМЗ 42 минуты назад

      Вот для кого эта команда !? 200 чел на стадионе . Мутко **** !!!!

      1
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      Рейтинг: +4631

      Lester84 > РМЗ 41 минуту назад

      И те туристы, приехавшие на праздничные выходные

      0
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      Рейтинг: +710

      житель СПб 42 минуты назад

      Молодцы сочинцы! Поздравляю с такой нужной победой!

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