Широков: «Пусть «Спартак» и «Зенит» сыграют полуфинал Кубка России в «Лужниках». Будет как в Англии»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Роман Широков предложил свой вариант решения спора о выборе хозяина поля на полуфинальный матч Кубка России.

«У нас простаивают «Лужники», пусть «Спартак» и «Зенит» сыграют полуфинал там. Будет как в Англии, когда играют на «Уэмбли». И тогда споров не будет. «Спартак» и «Зенит» – большой матч, только поставьте его на нормальный день, договоритесь с РПЛ. В нормальных странах таких проблем в принципе нет, там всe заранее понятно.

Кстати, Мутко тоже предлагал такой вариант, но тогда испугались, что в кубке играют много команд из ФНЛ. А сейчас есть топовый матч, пусть сыграют в «Лужниках». Понятно, что во второй полуфинал вышли «Химки», им бы логичнее сыграть дома. Но когда у них ещe в «Лужниках» получится сыграть? Так что пускай полуфиналы у нас играют там», – сказал Широков.

В регламенте турнира не описан порядок выбора места проведения игры, поэтому где встретятся команды, пока неизвестно.

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев ранее заявил, что матч должен пройти в Санкт-Петербурге, поскольку «Спартак» два последних поединка в Кубке провел дома.

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