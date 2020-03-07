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  • Широков: «Пусть «Спартак» и «Зенит» сыграют полуфинал Кубка России в «Лужниках». Будет как в Англии»

Широков: «Пусть «Спартак» и «Зенит» сыграют полуфинал Кубка России в «Лужниках». Будет как в Англии»

7 марта 2020, 16:41
25

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Роман Широков предложил свой вариант решения спора о выборе хозяина поля на полуфинальный матч Кубка России.

«У нас простаивают «Лужники», пусть «Спартак» и «Зенит» сыграют полуфинал там. Будет как в Англии, когда играют на «Уэмбли». И тогда споров не будет. «Спартак» и «Зенит» – большой матч, только поставьте его на нормальный день, договоритесь с РПЛ. В нормальных странах таких проблем в принципе нет, там всe заранее понятно.

Кстати, Мутко тоже предлагал такой вариант, но тогда испугались, что в кубке играют много команд из ФНЛ. А сейчас есть топовый матч, пусть сыграют в «Лужниках». Понятно, что во второй полуфинал вышли «Химки», им бы логичнее сыграть дома. Но когда у них ещe в «Лужниках» получится сыграть? Так что пускай полуфиналы у нас играют там», – сказал Широков.

  • В регламенте турнира не описан порядок выбора места проведения игры, поэтому где встретятся команды, пока неизвестно.
  • Гендиректор «Зенита» Александр Медведев ранее заявил, что матч должен пройти в Санкт-Петербурге, поскольку «Спартак» два последних поединка в Кубке провел дома.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Спартак Зенит Широков Роман
Комментарии (25)
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AHTUNGBOL
1583589641
Неожиданно умная мысль от Романа..
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NEONFOL
1583590385
Бомжы не согласятся на лужники, опять заноют про свой питер, как обычно, придут большие дяди, успокоют, не плачьте девочки, будет вам питер, а они вытирая сопли будут визжать от восторга. Нам в принципе по барабану где бомжам показывать что они никто
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ilichkadr
1583595730
Надо финалы играть в Лужниках, тогда и нытья ни у кого не будет.
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Kopo6ok22
1583599021
Очень даже здраво. Хоть как- то престиж кубка поднимать.
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portero
1583602475
Одна игра Лужники не спасет, а газон то там скорее всего убит.
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paracetamol
1583603549
В нормальных странах таких проблем в принципе нет, там играют 2 матча.
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Rus9I
1583604090
Финал в Луже, отличная идея! А матч Зенит : Спартак можно и в Питере катнуть, все таки знаковый матч, арена будет заполнена до отказа. Футбол, должен быть для людей, а не для админ ресурса.
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Давид59
1583604741
Лужники был всегда домашней ареной Спартака. Пока Открытие не построили
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alp
1583611473
все таки широков тоже дебил.... кто нить кто к нему поближе - передайте, что лужники в москве находятся...
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SPACE TRUCKIN
1583853778
лучше бы из двух матчей вообще провести такой полуфинал - в Лужниках и Газпром арене...тогда уж точно команды и болельщики будут в одинаковых условиях...
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