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    Широков: «Пусть «Спартак» и «Зенит» сыграют полуфинал Кубка России в «Лужниках». Будет как в Англии»

    Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Роман Широков предложил свой вариант решения спора о выборе хозяина поля на полуфинальный матч Кубка России.

    «У нас простаивают «Лужники», пусть «Спартак» и «Зенит» сыграют полуфинал там. Будет как в Англии, когда играют на «Уэмбли». И тогда споров не будет. «Спартак» и «Зенит» – большой матч, только поставьте его на нормальный день, договоритесь с РПЛ. В нормальных странах таких проблем в принципе нет, там всe заранее понятно.

    Кстати, Мутко тоже предлагал такой вариант, но тогда испугались, что в кубке играют много команд из ФНЛ. А сейчас есть топовый матч, пусть сыграют в «Лужниках». Понятно, что во второй полуфинал вышли «Химки», им бы логичнее сыграть дома. Но когда у них ещe в «Лужниках» получится сыграть? Так что пускай полуфиналы у нас играют там», – сказал Широков.

    • В регламенте турнира не описан порядок выбора места проведения игры, поэтому где встретятся команды, пока неизвестно.
    • Гендиректор «Зенита» Александр Медведев ранее заявил, что матч должен пройти в Санкт-Петербурге, поскольку «Спартак» два последних поединка в Кубке провел дома.

    Семак – о месте проведения матча Кубка России против «Спартака»: «Очевидно, имеем дело с человеческой ошибкой»

    Юрист Прокопец: «Регламент РФС составлен некорректно, но есть больше аргументов, чтобы провести матч «Зенит» – «Спартак» в Петербурге»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:41
    Комментарии14
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      Рейтинг: +6598

      ilichkadr 26 минут назад

      Надо финалы играть в Лужниках, тогда и нытья ни у кого не будет.

      1
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      Рейтинг: +53271

      Chernyi Lis > ilichkadr 3 минуты назад

      это не нейтральная сторона все таки!!!. это в пользу спартачей!народ увидит кто должен выиграть по игре ..в этом матче именно не будет предвзятости судей думаю..факелы домовухи прыганья как бендеры увидим...))

      0
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      Рейтинг: +4130

      filosof sparty 1 час назад

      Я всеми руками ЗА!!! Но негодование Питера все равно будет и их можно понять. Я бы в Питер на игру тоже не поехал

      0
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      Рейтинг: +1338

      alarm > filosof sparty 1 час назад

      а что тут ехать-то? этож не на урал тащиться. выезд в лужу для наших тоже не проблема. тем более, это не ноябрь или февраль, а конец апреля.

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      Рейтинг: +53271

      Chernyi Lis > filosof sparty 29 минут назад

      вы только в питер боитесь получается ехать..ну и на кавказ осторожно...в другие города легко вам громить все...вандалы!этот дурак тоже не правильно сформулировал а может и сказал что думал..тогда точно глуп..

      0
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      Рейтинг: +1110

      Питерский князь 1 час назад

      Пускай Химки играют в Лужниках.
      =)))

      1
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      Рейтинг: +181

      кто там 1 час назад

      лучше на стадионе цыска, что б гынер и беларус со своим дет садом посмотрели как играть нужно. гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +443

      NEONFOL 1 час назад

      Бомжы не согласятся на лужники, опять заноют про свой питер, как обычно, придут большие дяди, успокоют, не плачьте девочки, будет вам питер, а они вытирая сопли будут визжать от восторга. Нам в принципе по барабану где бомжам показывать что они никто

      0
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      Рейтинг: +1338

      alarm 2 часа назад

      норм. заодно у хряков будет возможность установить рекорд по визгам. 108,69 дБ, например)

      -1
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      Рейтинг: +1086

      AHTUNGBOL 2 часа назад

      Неожиданно умная мысль от Романа..

      0
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      Рейтинг: +53271

      Chernyi Lis 2 часа назад

      в нормальных странах!)) не боксеры туповаты а многие футболисты наши ...

      0
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      Рейтинг: +1991

      Борат 2 часа назад

      Петровский тоже простаивает - можно там хрякам хвосты накрутить !!! Гыгы

      1
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      Рейтинг: +443

      NEONFOL > Борат 1 час назад

      сами играйте в вонючем болоте, позор бомжам, ахахаха

      -1
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      Рейтинг: +1991

      Борат > NEONFOL 44 минуты назад

      Воняет от свиней немытых, ты хоть рылу свою из лепёхи вынь, потом хрюкай !!! Гыгы

      -2
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