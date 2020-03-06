Юрист Прокопец: «Регламент РФС составлен некорректно, но есть больше аргументов, чтобы провести матч «Зенит» – «Спартак» в Петербурге»

Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал ситуацию вокруг полуфинального матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком». Неизвестно, где пройдет встреча, так как в регламенте механизм определения хозяина поля не прописан.

«Какое бы решение не приняли в РФС, одна из сторон будет недовольна. Это проблема организатора. Должен быть подготовлен документ, в котором всe было бы прописано и всe было бы понятно. Такого документа нет. Но если вы пошли по пути определения хозяева матча по количеству домашних игр до этого, то надо ему следовать.

Здесь работает принцип аналогии. Если в 1/8 и даже в 1/4 определял хозяева этим способом, хотя регламент был прописан только до 1/8, то скажи, что действуешь по этому же принципу. Ведь тут можно увидеть двойную аналогию: определение хозяева 1/8 и определение хозяева в матче «Химки» — «Торпедо».

Поэтому сейчас больше аргументов, чтобы сделать матч в Питере, чем провести жеребьeвку. Чтобы сделать жеребьeвку, то надо будет и сыгранный матч «Химки» — «Торпедо» ставить под вопрос. Поэтому на месте организаторов я бы поставил матч в Питере. Если «Спартак» будет недоволен, то пусть обжалуют, но вряд ли на это хватит времени.

Но проблема возникла из-за того, что регламент РФС составлен некорректно. Но раз так случилось, то стоит применять аналогию», – сказал Прокопец.