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  • Юрист Прокопец: «Регламент РФС составлен некорректно, но есть больше аргументов, чтобы провести матч «Зенит» – «Спартак» в Петербурге»

Юрист Прокопец: «Регламент РФС составлен некорректно, но есть больше аргументов, чтобы провести матч «Зенит» – «Спартак» в Петербурге»

6 марта 2020, 19:59
31

Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал ситуацию вокруг полуфинального матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком». Неизвестно, где пройдет встреча, так как в регламенте механизм определения хозяина поля не прописан.

«Какое бы решение не приняли в РФС, одна из сторон будет недовольна. Это проблема организатора. Должен быть подготовлен документ, в котором всe было бы прописано и всe было бы понятно. Такого документа нет. Но если вы пошли по пути определения хозяева матча по количеству домашних игр до этого, то надо ему следовать.

Здесь работает принцип аналогии. Если в 1/8 и даже в 1/4 определял хозяева этим способом, хотя регламент был прописан только до 1/8, то скажи, что действуешь по этому же принципу. Ведь тут можно увидеть двойную аналогию: определение хозяева 1/8 и определение хозяева в матче «Химки»«Торпедо».

Поэтому сейчас больше аргументов, чтобы сделать матч в Питере, чем провести жеребьeвку. Чтобы сделать жеребьeвку, то надо будет и сыгранный матч «Химки» — «Торпедо» ставить под вопрос. Поэтому на месте организаторов я бы поставил матч в Питере. Если «Спартак» будет недоволен, то пусть обжалуют, но вряд ли на это хватит времени.

Но проблема возникла из-за того, что регламент РФС составлен некорректно. Но раз так случилось, то стоит применять аналогию», – сказал Прокопец.

  • «Спартак» в 1/4 финала прошел ЦСКА.
  • «Зенит» оказался сильнее «Ахмата».
  • Зенитовцы с отрывом лидируют в РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (31)
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порт
1583514858
Да без разницы, где будет жарится свинина.
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lordmrv
1583517614
Давайте в Питере проведем, а то болотные уж обнылись, аж у меня слеза от жалости потекла.
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ilichkadr
1583520016
Любой здравый смысл, благодаря нашим горе-юристам можно довести до абсурда. Было же всегда, если одну игру играешь дома, то следующую играешь на выезде. Никто не скулил, принимал как аксиому, а сейчас вспомнили, что оказывается в регламенте не прописано. Теперь месяц будут обсасывать. P.S. Предлагаю всенародно обсудить поправку в Регламент РФС и внести её в бюллетень для голосования 22 апреля(с).
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paracetamol
1583520724
Блин, бумажку грамотно написать не могут, а ведь в РФС целый штат юристов!
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Диктор
1583522510
Я не против провести матч в провинции,пусть потешаться бомжи.Тем горше будет их поражение в Питере так в Питере.А то ноют ,ноют во главе с Прокопцом.
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lysenkoff
1583524900
Это все круто, но чисто объективно Спартак играл с ЦСКА дома, Зенит на выезде, и т.к. чередуются выездные и домашние игры, логично было бы предположить что Зенит будет номинальным хозяином и сыграет на своем поле...
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GoldPlayFIFARus9
1583526636
О хоспадиее, да проводите уже в Москве. Щас опять ныть будут и нести какую-то ересь
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paracetamol
1583564290
Только Питер, только Зенит!
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Джой
1583577448
Кубок России выиграет Спартак и сейчас объясню почему: 1. Кубок дает право выступать в Евро-кубках - а это еще одна команда от России. 2. Спартак не войдет в первую пятерку в РПЛ. 3. Тут все давно уже решено за болельщиков - что и как будет.
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stop
1583585564
Конечно а Питере, здесь лучше !
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