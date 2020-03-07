Рауш, Филипп и Комличенко – в старте «Динамо» на матч с «Тамбовом», Мелкадзе выйдет с первых минут у гостей

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Тамбова» на очный матч 21-го тура российской Премьер-лиги.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Шунич, Ордец, Каборе, Рауш, Хильемарк, Комличенко, Нжи, Филипп.
«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Тетрашвили, Грицаенко, Филин, Каплиенко, Карасeв, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе.
- Начало игры – в 16:30 по московскому времени.
- Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве.
- «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, «Тамбов» – 11-е.
Источник: Официальный сайт РПЛ