Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    2 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    3 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?

    В Нидерландах протестируют пять изменений футбольных правил

    Нидерландские футбольные власти протестируют на своих турнирах несколько изменений правил игры. Об этом сообщил директор Королевского футбольного союза Хейс де Йонг. Список нововведений таков.

    1) Игроки смогут при вводе мяча из аута разыгрывать его ногой.

    2) При исполнении штрафного можно разыграть мяч с самим собой.

    3) За желтую карточку игроки будут на время удаляться с поля.

    4) Количество замен не ограничено.

    5) «Чистое» время – чтобы убрать то, когда мяч не находится в игре.

    • Есть ли у этих нововведений перспектива стать общепринятыми, не сообщается.
    • По мнению де Йонга, изменения сделают футбол интереснее.
    • В Эредивизие лидирует ПСВ.

    Источник: AD

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:14
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1833

      I_R_O_N_M_A_N 39 минут назад

      А ничего, что ПСВ идёт 4-м с 7 очками отставания от лидера - а по потерянным вообще на 10...
      Бомбардир такой бомбардир...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1326

      alarm 55 минут назад

      имхо, только п.3 имеет право на жизнь.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75050
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru