В Нидерландах протестируют пять изменений футбольных правил

Нидерландские футбольные власти протестируют на своих турнирах несколько изменений правил игры. Об этом сообщил директор Королевского футбольного союза Хейс де Йонг. Список нововведений таков.

1) Игроки смогут при вводе мяча из аута разыгрывать его ногой.

2) При исполнении штрафного можно разыграть мяч с самим собой.

3) За желтую карточку игроки будут на время удаляться с поля.

4) Количество замен не ограничено.

5) «Чистое» время – чтобы убрать то, когда мяч не находится в игре.