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  • В Нидерландах протестируют пять изменений футбольных правил

В Нидерландах протестируют пять изменений футбольных правил

6 марта 2020, 19:14
17

Нидерландские футбольные власти протестируют на своих турнирах несколько изменений правил игры. Об этом сообщил директор Королевского футбольного союза Хейс де Йонг. Список нововведений таков.

1) Игроки смогут при вводе мяча из аута разыгрывать его ногой.

2) При исполнении штрафного можно разыграть мяч с самим собой.

3) За желтую карточку игроки будут на время удаляться с поля.

4) Количество замен не ограничено.

5) «Чистое» время – чтобы убрать то, когда мяч не находится в игре.

  • Есть ли у этих нововведений перспектива стать общепринятыми, не сообщается.
  • По мнению де Йонга, изменения сделают футбол интереснее.

Источник: AD
Голландия. Эредивизие
Комментарии (17)
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I_R_O_N_M_A_N
1583512966
А ничего, что ПСВ идёт 4-м с 7 очками отставания от лидера - а по потерянным вообще на 10... Бомбардир такой бомбардир...
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miki17
1583515885
Удаление на время не серьезно, игра станет грубее, а вот неограниченное количество замен интереснее, у тренера будет больше возможности влиять на ход матча.
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Давид59
1583516732
Неограниченное количество замен - это серьёзно. А остальное - мелочи. Думаю, это нехорошо, т.к разные финансовые возможности дадут преимущество богатым клубам
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DeStar
1583521404
Нихрена себе какие штуки и сразу так много? 1. ну самое тупое это с ЖК, ну это не хоккей же, хотя если отменять красные тогда, и как в хоккее удалять на время.. это слишком крутые изменения для футбола, как минимум защитники постоянно будут удаляться, и не бояться фолить, если не будет КК, и станет только хуже . 2. Ввод с аута - пох, ну т.е вполне адекватно , это же футбол ,с углового же ногами подают, можно и с аута, станет лучше, потому что получить аут около своей штрафной, когда ушло от соперника, вроде ка ки хорошо, но в то же время очень хреново, ибо соперники сразу всех накроют а ты стой жди кому кинуть так чтобы не запороть и не потерять мяч у своих ворот ,с ноги хоть выносить далеко можно 3. Штрафной с самим собой тоже нормальная тема, как для около штрафной, так и в центре поля, не нужно будет ждать чего-то , никто не буде тстоять перед мячом уже и типа перекрывать пас, нууу норм 4. Про замены, для футболистов , пожалуй, хорошо, баночники будут играть чаще теперь, ну и вариаций для замен будет много . НО это возможно только как раз таки с пунктом 5 5. Время, если будет Х замен то тянуть время можно будет " вечно" .но если считать чистое время, как в хоккей - то да, 4-ый пункт будет возможен. но самое главное, перестанут тянуть время, из-за мелких фотов, аутов долгих и угловых за матч уходит точно по больше 3-4 минут времени Так что в целом все норм, разве что только с заменами вопрос сложный. И да псж как бы 4-ый.. думал это я что-то пропустил, но нет)
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El_Chori
1583524931
Вы чо там, орехели чоли совсем??!! Может ещё клюшки выдадите??!
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absent32
1583527274
1, 3, 5 еще куда не шло. а вот 2 и 4 полный бред
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ZENIT84,
1583542972
я бы за то что красная карточка удалять игрока но заменяли бы его другим игроком если конечно остались замены, чтоб не убивать интригу и зрелищность матча))) отменить нафиг гостевой гол))) за пендаль не давать красную прямую да еще и желтую, но тут можно поспорить)))против розыгрыша пендаля с другим игроком)))
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Niko
1583556702
Чистое время это лучшее что можно сделать в футболе, все же для болельщиков, хватит миллионеров беречь, фактически играют то не больше 70-75 минут
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AZ
1583558284
"В Эредивизие лидирует ПСВ." Что за бред?
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