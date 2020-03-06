Экс-полузащитник «Динамо» Куштодиу возглавил «Брагу».
В его тренерский штаб также войдет 39-летний экс-защитник «Браги» Пауло Жорже.
На посту главного тренера португальского клуба Куштодиу сменил Рубена Аморима, который ранее возглавил лиссабонский «Спортинг».
- С июля 2007 по конец 2008 года Куштодиу выступал за московское «Динамо».
- За российскую команду он провел девять матчей, не отметившись результативными действиями.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный твиттер «Браги»