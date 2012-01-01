Кубок Испании. «Атлетик» стал финалистом турнира, несмотря на гостевое поражение от «Гранады»

В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании «Атлетик» в гостях уступил «Гранаде» со счетом 1:2.

У басков отличился Юри Бершиче, за хозяев поля забивали Карлос Фернандес Луна и Херман Санчес.

По сумме двух встреч финалистом турнира стал «Атлетик», победивший дома 1:0. В решающем матче команда из Бильбао сыграет с «Реал Сосьедадом».

Кубок Испании. 1/2 финала. Ответный матч

Гранада – Атлетик – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Луна, 48; 2:0 – Санчес, 76; 2:1 – Бершиче, 81.

Результаты Кубка Испании