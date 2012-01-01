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    Кубок Испании. «Атлетик» стал финалистом турнира, несмотря на гостевое поражение от «Гранады»

    В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании «Атлетик» в гостях уступил «Гранаде» со счетом 1:2.

    У басков отличился Юри Бершиче, за хозяев поля забивали Карлос Фернандес Луна и Херман Санчес.

    По сумме двух встреч финалистом турнира стал «Атлетик», победивший дома 1:0. В решающем матче команда из Бильбао сыграет с «Реал Сосьедадом».

    Кубок Испании. 1/2 финала. Ответный матч

    Гранада – Атлетик – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Луна, 48; 2:0 – Санчес, 76; 2:1 – Бершиче, 81.

    Результаты Кубка Испании

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 01:11
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      rafik_volkov 39 минут назад

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      Рейтинг: +178

      Авек плезир 1 час назад

      Ееее, в финале баски против басков

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