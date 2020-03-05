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Шевченко ведет переговоры о продлении контракта со сборной Украины

5 марта 2020, 23:23
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подтвердил наличие переговоров с ассоциацией футбола страны о продлении сотрудничества.

«Мы в процессе переговоров насчет продления контракта. Но однозначно все будет ясно уже перед чемпионатом Европы. Процесс идет, поэтому я и строю планы на будущее», – сказал Шевченко.

  • Действующее соглашение между сторонами истекает летом.
  • Шевченко возглавляет украинскую сборную с 2016 года.
  • На Евро-2020 команда сыграет с Австрией и Нидерландами, еще один соперник определится позднее.

Источник: Football Hub
Украина Украина Шевченко Андрей
Комментарии (1)
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Garrincha58
1583469775
да пофиг на этих х....в
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