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    Шевченко ведет переговоры о продлении контракта со сборной Украины

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подтвердил наличие переговоров с ассоциацией футбола страны о продлении сотрудничества.

    «Мы в процессе переговоров насчет продления контракта. Но однозначно все будет ясно уже перед чемпионатом Европы. Процесс идет, поэтому я и строю планы на будущее», – сказал Шевченко.

    • Действующее соглашение между сторонами истекает летом.
    • Шевченко возглавляет украинскую сборную с 2016 года.
    • На Евро-2020 команда сыграет с Австрией и Нидерландами, еще один соперник определится позднее.

    Источник: Football Hub

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    05.03.2020 23:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1893

      Борат 1 час назад

      Шева вроде неплохо тянет лямку !
      Не то что рылы спартаковские !
      Гыгы

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