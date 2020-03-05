Шевченко ведет переговоры о продлении контракта со сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подтвердил наличие переговоров с ассоциацией футбола страны о продлении сотрудничества.
«Мы в процессе переговоров насчет продления контракта. Но однозначно все будет ясно уже перед чемпионатом Европы. Процесс идет, поэтому я и строю планы на будущее», – сказал Шевченко.
- Действующее соглашение между сторонами истекает летом.
- Шевченко возглавляет украинскую сборную с 2016 года.
- На Евро-2020 команда сыграет с Австрией и Нидерландами, еще один соперник определится позднее.
Источник: Football Hub