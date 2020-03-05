«Хотел вручить Шюррле, но он сдулся». Фанат «Спартака» подарил Цорну гитару за трансфер Соболева

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн после матча 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (3:2) получил от болельщика в подарок гитару ручной работы. Фанат сказал, что это за трансфер Александра Соболева.

Также болельщик пояснил, что хотел вручить музыкальный инструмент Андре Шюррле. «Он сдулся», – добавил спартаковский фанат.