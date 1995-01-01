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    «Хотел вручить Шюррле, но он сдулся». Фанат «Спартака» подарил Цорну гитару за трансфер Соболева

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн после матча 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (3:2) получил от болельщика в подарок гитару ручной работы. Фанат сказал, что это за трансфер Александра Соболева.

    Также болельщик пояснил, что хотел вручить музыкальный инструмент Андре Шюррле. «Он сдулся», – добавил спартаковский фанат.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +969

      Aston 17 минут назад

      Троица дцпшных в одном лице тут как тут)))ничего не пропускает

      1
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      Рейтинг: +1318

      alarm 34 минуты назад

      позор хрякам!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +74

      valkam72 34 минуты назад

      Хаха. Гыгыкалы тут самые первые комментят. Только и ждут новости о Спартаке.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1875

      Борат 39 минут назад

      рабы-мужеложцы на кожаной флейте хорошо играют, теперь и гитару освоят ! Гыгы

      5
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      Рейтинг: +1390

      serhio80 > Борат 34 минуты назад

      тяжелы казахстанские будни бората) и раб, и на флейте играет) ты ж ***** как ****** акын, что видешь, о том и пишешь

      2
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      Рейтинг: +2005

      Литейный4 42 минуты назад

      Понабрали всякий неликвид, что паренек даже не знал кому свою балалайку всучить. Гыгыгы

      8
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