«Хотел вручить Шюррле, но он сдулся». Фанат «Спартака» подарил Цорну гитару за трансфер Соболева

Троица дцпшных в одном лице тут как тут)))ничего не пропускает
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн после матча 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (3:2) получил от болельщика в подарок гитару ручной работы. Фанат сказал, что это за трансфер Александра Соболева.
Также болельщик пояснил, что хотел вручить музыкальный инструмент Андре Шюррле. «Он сдулся», – добавил спартаковский фанат.
- Соболев взят в аренду до лета у «Крыльев Советов».
- Шюррле принадлежит дортмундской «Боруссии».
- «Спартак» в полуфинале Кубка России сыграет с «Зенитом».