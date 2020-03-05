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  • «Хотел вручить Шюррле, но он сдулся». Фанат «Спартака» подарил Цорну гитару за трансфер Соболева

«Хотел вручить Шюррле, но он сдулся». Фанат «Спартака» подарил Цорну гитару за трансфер Соболева

5 марта 2020, 17:53
18

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн после матча 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (3:2) получил от болельщика в подарок гитару ручной работы. Фанат сказал, что это за трансфер Александра Соболева.

Также болельщик пояснил, что хотел вручить музыкальный инструмент Андре Шюррле. «Он сдулся», – добавил спартаковский фанат.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Боруссия Д Крылья Советов Шюррле Андре Соболев Александр Цорн Томас
Комментарии (18)
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valkam72
1583421044
Хаха. Гыгыкалы тут самые первые комментят. Только и ждут новости о Спартаке.
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Aston
1583422021
Троица дцпшных в одном лице тут как тут)))ничего не пропускает
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mihail200606
1583424599
Че не барабан..
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АКС-74У
1583427364
Всё-таки надо и Шюррле что-нибудь подарить, например, воздушный шарик.
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FanatSerj
1583431640
А так бодро начал, может ещё оклемается ....
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vka1970
1583441158
Погорячился парень.Шурик ещё своего последнего слова не сказал.Про Теда тоже говорили типа физрук, а сейчас языки смело и важно засунули в ..опы.
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Диктор
1583468932
Да согласен Соболев это приобретение.
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moskowcity-petrv
1583469348
Смысл говорить, о том,что хотел)?травма у человека,возьми и поддержи,а то сдулся и тд...выглядит просто,ущербно ситуация.Цорн я тебе,не хотел дарить,хотел Шурле,ну ладно отдам тебе)
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zigbert
1583492573
Рано еще начали списывать Шюррле. В том что это игрок высокого класса сомневаться не стоит. Травмы и болезни не приносят пользы никому. Здоровья Андре!
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