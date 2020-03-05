Айртон – о победе над ЦСКА: «Классико полностью наше»

Защитник «Спартака» Айртон отреагировал на победу команды в 1/4 финала Кубка России над ЦСКА (3:2). Москвичи забили решающий гол на 107-й минуте в меньшинстве.
«Спартак». Классико полностью наше», – опубликовал запись в социальной сети бразилец.
- Виктор Гончаренко после игры отпихнул коллегу из «Спартака» и не пожал ему руку.
- ЦСКА проиграл «Спартаку» второй раз за сезон.
- В полуфинале спартаковцы сыграют с «Зенитом».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер Айртона