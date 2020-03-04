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    Айртон – о победе над ЦСКА: «Классико полностью наше»

    Защитник «Спартака» Айртон отреагировал на победу команды в 1/4 финала Кубка России над ЦСКА (3:2). Москвичи забили решающий гол на 107-й минуте в меньшинстве.

    «Спартак». Классико полностью наше», – опубликовал запись в социальной сети бразилец.

    Источник: твиттер Айртона

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12154

      vka1970 29 минут назад

      Во втором тайме, да и в дополнительное время армейцы всё таки заставили поволноваться.Смотрелись они более организовано что ли, но наши были более мотивированы и индивидуально посильней в большинстве единоборств.Классико действительно наше, но армейцев тоже стоит поблагодарить за такой спектакль.Всё таки здесь было два лица и две команды, а не одна.В противном случае это был бы монолог.

      1
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      Рейтинг: +1905

      Борат 31 минуту назад

      Чучело, это было дерби, а классико будет с Зенитом, ну а там вас по привычке в коленно-локтевую поставят во визгу поросячьего будет ! Гыгы

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