Айртон – о победе над ЦСКА: «Классико полностью наше»

Защитник «Спартака» Айртон отреагировал на победу команды в 1/4 финала Кубка России над ЦСКА (3:2). Москвичи забили решающий гол на 107-й минуте в меньшинстве.

«Спартак». Классико полностью наше», – опубликовал запись в социальной сети бразилец.