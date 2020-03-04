Айртон – о победе над ЦСКА: «Классико полностью наше»

Во втором тайме, да и в дополнительное время армейцы всё таки заставили поволноваться.Смотрелись они более организовано что ли, но наши были более мотивированы и индивидуально посильней в большинстве единоборств.Классико действительно наше, но армейцев тоже стоит поблагодарить за такой спектакль.Всё таки здесь было два лица и две команды, а не одна.В противном случае это был бы монолог.
Защитник «Спартака» Айртон отреагировал на победу команды в 1/4 финала Кубка России над ЦСКА (3:2). Москвичи забили решающий гол на 107-й минуте в меньшинстве.
«Спартак». Классико полностью наше», – опубликовал запись в социальной сети бразилец.
- Виктор Гончаренко после игры отпихнул коллегу из «Спартака» и не пожал ему руку.
- ЦСКА проиграл «Спартаку» второй раз за сезон.
- В полуфинале спартаковцы сыграют с «Зенитом».
Spartak . clássico é tudo nosso #semifinal pic.twitter.com/P4UhjWGs54— Ayrton Lucas (@AyrtonLucas) March 4, 2020