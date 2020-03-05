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Айртон – о победе над ЦСКА: «Классико полностью наше»

5 марта 2020, 00:24
15

Защитник «Спартака» Айртон отреагировал на победу команды в 1/4 финала Кубка России над ЦСКА (3:2). Москвичи забили решающий гол на 107-й минуте в меньшинстве.

«Спартак». Классико полностью наше», – опубликовал запись в социальной сети бразилец.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Айртона
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Айртон
Комментарии (15)
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vka1970
1583358667
Во втором тайме, да и в дополнительное время армейцы всё таки заставили поволноваться.Смотрелись они более организовано что ли, но наши были более мотивированы и индивидуально посильней в большинстве единоборств.Классико действительно наше, но армейцев тоже стоит поблагодарить за такой спектакль.Всё таки здесь было два лица и две команды, а не одна.В противном случае это был бы монолог.
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КАМПОСТЕР1
1583380736
Про колено-локтевую ваши болелы после Грозного знают все, гыгы
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Chingis17rus
1583380874
Питерцы вынесут Спартак. Москвичи приедут в автобус играть 100 процентов, иначе получат 5-0, как уже бывало. Соболев в одиночестве будет стоять, как в играх Крыльев с Зенитом. А Ракицкий с Ивановичем это не дети из ЦСКА, сожрут и ботинки выплюнут. ИМХО
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Диктор
1583383261
А при чем тут бомжи ? Да и какая разница на провинциальную команду(правда присосавшуюся к трубе).Мы главное классико выиграли,и не порть нам своим визгом настроение.
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Владислав Vlad
1583385593
Я думаю, что Классико - это Спартак - Динамо (Киев). Но с распадом СССР можно Спартак - ЦСКА назвать классическое дерби.) Ещё есть классико - Зенит - Локомотив. )))
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paracetamol
1583388951
Да ладно, уделали аутсайдера. Зенит вас на место поставит. На 10-е!
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zigbert
1583411715
Против Фернандеса он сыграл в этот день удачно.
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