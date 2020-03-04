Bild: «МЮ», «Ливерпуль» или «Челси» сможет купить Санчо минимум за 140 миллионов

Стоимость вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо выросла до 140 миллионов евро, сообщает Goal со ссылкой на Bild.

Если «Манчестер Юнайтед», «Челси» или «Ливерпуль» соберутся подписать Санчо, им придется побить трансферный рекорд АПЛ.

В феврале сообщалось, что «Боруссия» готова продать англичанина за 100 миллионов фунтов.

Трансферный рекорд АПЛ – покупка манкунианцами Поля Погба из «Ювентуса» за 105 миллионов евро.

из «Ювентуса» за 105 миллионов евро. В этом сезоне Санчо сыграл 33 матча, забил 17 голов и отдал 18 ассистов.

Стоимость футболиста на Transfermarkt – 120 миллионов евро.

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