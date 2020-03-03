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    Лэмпард – о командной встрече «Челси»: «Донес до ребят, что времена Терри и Дрогба прошли»

    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после победы над «Ливерпулем» (2:0) в матче Кубка Англии рассказал о собрании команды перед матчем.

    «У нас действительно был сбор, на котором главной темой была сложившаяся ситуация. Мне было необходимо донести до ребят, что времена Азара, Косты, Терри и Дрогба прошли. Теперь перед нами совершенно другой «Челси». У нас много как молодых, так и опытных футболистов, и мы пытаемся найти свою игру.

    Без упорной ежедневной работы, без изменения мировоззрения и без командного духа мы ничего не добьемся. Наши основные проблемы связаны с действиями в своей, либо в чужой штрафной, и это говорит о нашей психологии. Мы испытываем проблемы на отдельных отрезках игры, как с «Баварией», когда мы пропустили два мяча за несколько минут.Мы с игроками сходимся во мнении: здорово, что мы обыграли «Ливерпуль», но нельзя на этом останавливаться», – поделился Лэмпард.

    • До игры с «Ливерпулем» «Челси» дважды подряд не смог победить – поражение от «Баварии» (0:3) в Лиге чемпионов и ничья с «Борнмутом» (2:2) в АПЛ.

    Источник: Официальный сайт «Челси»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1756

      Бухбух 24 минуты назад

      Это надо было донести перед тем, как Лэмпард заступил на должность главного.

      0
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      Рейтинг: +1053

      AHTUNGBOL 57 минут назад

      Путь будет тернист и труден, если ему дадут поработать, то Френк сможет построить симпатичную команду, намётки уже есть...

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