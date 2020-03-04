Лэмпард – о командной встрече «Челси»: «Донес до ребят, что времена Терри и Дрогба прошли»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после победы над «Ливерпулем» (2:0) в матче Кубка Англии рассказал о собрании команды перед матчем.

«У нас действительно был сбор, на котором главной темой была сложившаяся ситуация. Мне было необходимо донести до ребят, что времена Азара, Косты, Терри и Дрогба прошли. Теперь перед нами совершенно другой «Челси». У нас много как молодых, так и опытных футболистов, и мы пытаемся найти свою игру.

Без упорной ежедневной работы, без изменения мировоззрения и без командного духа мы ничего не добьемся. Наши основные проблемы связаны с действиями в своей, либо в чужой штрафной, и это говорит о нашей психологии. Мы испытываем проблемы на отдельных отрезках игры, как с «Баварией», когда мы пропустили два мяча за несколько минут.Мы с игроками сходимся во мнении: здорово, что мы обыграли «Ливерпуль», но нельзя на этом останавливаться», – поделился Лэмпард.