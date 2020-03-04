Кубок России. «Спартак» и ЦСКА определят полуфиналиста турнира

На «Открытии Арене» «Спартак» сыграет с ЦСКА в рамках четвертьфинала Кубка России-2019/20.Впервые матч между этими клубами состоялся 11 июня 1922 года.

За почти сто лет московские команды провели между собой 187 официальных матчей. 81 раз побеждал «Спартак», в 69 случаях победу одерживал ЦСКА.

Последняя игра состоялась 19 августа 2019-го. «Спартак» благодаря дублю Жиго оказался сильнее (2:1).