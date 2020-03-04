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Кубок России. «Спартак» и ЦСКА определят полуфиналиста турнира

4 марта 2020, 09:13
22

На «Открытии Арене» «Спартак» сыграет с ЦСКА в рамках четвертьфинала Кубка России-2019/20.Впервые матч между этими клубами состоялся 11 июня 1922 года.

За почти сто лет московские команды провели между собой 187 официальных матчей. 81 раз побеждал «Спартак», в 69 случаях победу одерживал ЦСКА.

Последняя игра состоялась 19 августа 2019-го. «Спартак» благодаря дублю Жиго оказался сильнее (2:1).

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Спартак ЦСКА
Комментарии (22)
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CSKA №1
1583303161
ЦСКА вперед!!!
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Добрый Бобер
1583304060
ЦСКА мотивирован побороться за ЛЧ в чемпионате, поэтому кубок сольёт. "Спартак" мотивирован на трофей в этом году, и кубок - это последний шанс, поэтому будет рвать. Вывод? "Спартак" победит.
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ilichkadr
1583305935
Игра носит чисто символический характер, ибо ни одна из команд до финала не дойдет. Обладатель кубка России уже известен.
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gor77
1583309257
Бомбардир как всегда соединил хрен с редькой! ))))) Кубковые матчи и матчи регулярных чемпионатов СССР и России! Ну?!?!?!?! ))))) Хоть бы настоящую статистику посмотрели... ))))
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lotsman
1583316262
Господа редакторы, не пишите чушь. На открытии чего будут играть Спартак с ЦСКА? Если вы имеете ввиду, что они будут играть на арене Спартака, то и пишите, что на "Открытие Арена" они будут играть.
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Plyash
1583317475
Болелы обеих команд,никого не слушайте,забудьте про всех и вся,про всех тех,кто Вас ненавидит.Не забывайте,что Вы в первую очередь земляки и просто нормальные,хорошие и добрые люди.И нашу с Вами игру будет смотреть вся Россия только потому,что игра будет,не побоюсь этого слова,классной.Всем желаю победы,хотя понятно,победитель будет один.Всем удачи.Я Вас всех люблю,вместе мы сила.
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shurik45
1583325712
Все будет зависеть от Виктора Михайловича,какой вариант состава он выставит на этот матч.
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