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    Кубок России. «Спартак» и ЦСКА определят полуфиналиста турнира

    На «Открытии Арене» «Спартак» сыграет с ЦСКА в рамках четвертьфинала Кубка России-2019/20.Впервые матч между этими клубами состоялся 11 июня 1922 года.

    За почти сто лет московские команды провели между собой 187 официальных матчей. 81 раз побеждал «Спартак», в 69 случаях победу одерживал ЦСКА.

    Последняя игра состоялась 19 августа 2019-го. «Спартак» благодаря дублю Жиго оказался сильнее (2:1).

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 09:13
    Комментарии16
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      Рейтинг: +1160

      gor77 15 минут назад

      Бомбардир как всегда соединил хрен с редькой! )))))
      Кубковые матчи и матчи регулярных чемпионатов СССР и России!
      Ну?!?!?!?! )))))
      Хоть бы настоящую статистику посмотрели... ))))

      1
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      Рейтинг: +1813

      Литейный4 57 минут назад

      У свиней появился призрачный шанс зацепиться за Лигу Европы через Кубок. Другого в обозримом десятилетии не предвидится. Но это только теория. На практике как всегда жиденько обделаются и вылетят ото всюду. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +1813

      Литейный4 1 час назад

      Кони накрутят свиные хвосты. Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +205

      99-й > Литейный4 18 минут назад

      Хэй-Хэй, кони выи...ут свиней

      1
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      Рейтинг: +6549

      ilichkadr 1 час назад

      Игра носит чисто символический характер, ибо ни одна из команд до финала не дойдет. Обладатель кубка России уже известен.

      1
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      Рейтинг: +857

      seth343 > ilichkadr 1 час назад

      Уже проплачено?

      0
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      Рейтинг: +6549

      ilichkadr > seth343 28 минут назад

      Конечно, но только не теми, о которых думает большинство здесь присутствующих.

      0
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      Рейтинг: +1160

      gor77 > ilichkadr 16 минут назад

      "Повторите, пожалуйста, я записываю!" (Шурик, к/ф "Кавказская пленница")

      0
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      Рейтинг: +3981

      Добрый Бобер 1 час назад

      ЦСКА мотивирован побороться за ЛЧ в чемпионате, поэтому кубок сольёт. "Спартак" мотивирован на трофей в этом году, и кубок - это последний шанс, поэтому будет рвать. Вывод? "Спартак" победит.

      1
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      Рейтинг: -3849

      gosproektikabinet > Добрый Бобер 54 минуты назад

      какое лч лудогорцам

      0
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      Рейтинг: +174

      CSKA №1 1 час назад

      ЦСКА вперед!!!

      4
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      Рейтинг: +13304

      sssrspartak > CSKA №1 1 час назад

      ждем справедливый красивый футбол!!

      4
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      Рейтинг: +857

      seth343 > sssrspartak 1 час назад

      Да, главное что бы было все по чесноку...

      0
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      Рейтинг: +1874

      Борат 2 часа назад

      Все мы ждём весёлый праздник свино*б ! Надеюсь кони порадуют всех нас , а за спартак будет очень стыдно ! Гыгы

      0
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      Рейтинг: +13304

      sssrspartak > Борат 1 час назад

      когда тебя па.лу выгонят отсюда мухо.б ты литейный!п.дор ды ссаный!

      5
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      Рейтинг: +1874

      Борат > sssrspartak 1 час назад

      ты почему такой злой, замкадыш ?
      за 20 лет не привык ещё к коленно-локтевой ?
      гыгы

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