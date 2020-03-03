Кикнадзе: «Интерес «Зенита» к Магкееву? Кому-то нужно, чтобы вокруг «Локо» создавалась напряженная атмосфера»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к защитнику Станиславу Магкееву.

«В связи с появлением слухов вокруг нашего футболиста Станислава Магкеева хочу расставить некоторые акценты. Первое. В соответствии с ранее опубликованной программой действий «Локомотив» рассчитывает на воспитанников академии клуба и видит в Магкееве одного из будущих лидеров команды. Второе. Контракт Станислава действует до 2023 года. Третье. В отличие от ранее распространенной информации, у нас не было проблем при достижении нынешнего соглашения с представителями игрока.

Четвертое. Существующий уровень и опыт отношений с руководством «Зенита» подразумевает прямые обсуждения в случае заинтересованности в игроках друг друга. Уверен, был бы интерес – мы бы о нем узнали первыми. И пятое. Данную новость воспринимаю как спекуляцию, направленную на дестабилизацию обстановки в клубе. Кому-то очень нужно, чтобы вокруг «Локомотива» создавалась напряженная атмосфера», – сказал Кикнадзе.