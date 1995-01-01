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    Флик: «Фанаты «Баварии» испортили наш последний матч»

    Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал конфликт с фанатами мюнхенцев, произошедший во время матча чемпионата Германии против «Хоффенхайма» (6:0).

    «Мы хотим играть в футбол. Наши фанаты испортили прошлый матч. Я не одобряю то, что они сделали, с этим нужно бороться. Нам всем нужно сплотиться, я хочу снова сосредоточиться на спорте.

    Не думаю, что болельщики прекратят проводить свои акции, но важно, что клуб продолжает говорить об этом. Если что-то произойдет, мы должны говорить на одном языке», – заявил Флик.

    • Матч прерывался дважды из-за агрессии фанатов «Баварии» в адрес президента «Хоффенхайма» Дитмара Хоппа.
    • После второй паузы команды до финального свистка просто перекатывали мяч в центре поля.

    Источник: Goal

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