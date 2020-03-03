Флик: «Фанаты «Баварии» испортили наш последний матч»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал конфликт с фанатами мюнхенцев, произошедший во время матча чемпионата Германии против «Хоффенхайма» (6:0).

«Мы хотим играть в футбол. Наши фанаты испортили прошлый матч. Я не одобряю то, что они сделали, с этим нужно бороться. Нам всем нужно сплотиться, я хочу снова сосредоточиться на спорте.

Не думаю, что болельщики прекратят проводить свои акции, но важно, что клуб продолжает говорить об этом. Если что-то произойдет, мы должны говорить на одном языке», – заявил Флик.