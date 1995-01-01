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    Кверквелия: «Локомотив» не потерял шансы на чемпионство»

    Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия прокомментировал ничью с «Зенитом» (0:0) в 20-м туре чемпионата России, а также порассуждал о борьбе за чемпионство.

    «Мы не потеряли шансы на чемпионство. Впереди еще 10 игр. По большому счету, 10 игр – это 30 очков. Конечно, возможно, что «Зенит» потеряет 11 очков за этот период и подпустит к себе. Все бывает. Это футбол. Мы приехали в Питер за победой, но и нынешний результат хороший – сыграли вничью и голов не пропустили. Сыграть на выезде с топ-клубом вничью – это здорово», – заявил защитник.

    • После 20 туров чемпионата России «Локомотив» занимает пятое место с 35 очками.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 11 очков.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1666

      Литейный4 23 минуты назад

      Проводницам Чемпионами не стать. Зенит будет первым, а Спартак будет в Пердиве. Гыгыгы

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