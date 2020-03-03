Кверквелия: «Локомотив» не потерял шансы на чемпионство»

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия прокомментировал ничью с «Зенитом» (0:0) в 20-м туре чемпионата России, а также порассуждал о борьбе за чемпионство.

«Мы не потеряли шансы на чемпионство. Впереди еще 10 игр. По большому счету, 10 игр – это 30 очков. Конечно, возможно, что «Зенит» потеряет 11 очков за этот период и подпустит к себе. Все бывает. Это футбол. Мы приехали в Питер за победой, но и нынешний результат хороший – сыграли вничью и голов не пропустили. Сыграть на выезде с топ-клубом вничью – это здорово», – заявил защитник.