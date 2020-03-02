Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Федун: «В матче с «Динамо» были хорошо видны плюсы и минусы игры «Спартака»

Федун: «В матче с «Динамо» были хорошо видны плюсы и минусы игры «Спартака»

2 марта 2020, 10:19
11

Владелец «Спартака» Леонид Федун подвел итоги матча 20-го тура РПЛ против «Динамо».

«Хороший старт после перерыва. Три очка – это очень важно, тем более с таким извечным соперником, как «Динамо». У них сейчас сильный коллектив. В этом матче были хорошо видны плюсы и минусы нашей игры», – сказал Федун.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Федун Леонид
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
derrik2000
1583137699
Откровенно говоря, плюсов в игре Спартака с Динамо я, например, не заметил. Везение, что Комличенко и иже с ними НЕ реализовали ТРИ, по крайней мере, 100-процентных момента - да, присутствовало. А в остальном, извините... ((( Да к тому же Динамо ДАВАЛО ИГРАТЬ Спартаку во 2-м тайме. А в начале матча, где-то половину 1-го тайма, в игре Спартака ничего хорошего не наблюдал: постоянные обрезы, потери мяча, неточные пасы и пр.... И не нужно говорить в оправдание отсутствия игры у Спартака, что, мол, никто из команд в первом после возобновления чемпионата не показал ИГРЫ. Игра других команд меня мало интересует.
Ответить
paracetamol
1583142097
Плюсы игры спама в том, что у Дырнамо этот, из Чехии, 2 раза в каркас ворот попал.
Ответить
Plyash
1583142816
Центр обороны во главе с капитаном самое слабое звено,причём ещё с осени.Средняя линия порадовала,но только в сравнении с прошлым годом,линия атаки тоже.За одну игру,конечно,многого не увидишь,но будем надеяться на положительную динамику.
Ответить
Владислав Vlad
1583150704
По сути - то же самое может сказать любой присутствующий здесь человек.) А плюсы и минусы может видеть только тренер. Именно тренер даёт установку и именно он видит, как её выполнили футболисты. Всё остальное - рассуждения.
Ответить
erma
1583159807
Плюсы: Спартак лучше держит мяч, быстрее и точнее пасует, агрессивнее в атаке, появился какой-то коллективный разум. Минус: оборона - это та же дыра, что была и раньше.
Ответить
Твой брат по анусу
1583170330
пердун: мы тарасовка любим баблишко и я кому кое чего дал а когда комличенко попал по железякам я чуть не обосрался но все куплено гыгыгы
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+