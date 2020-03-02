Федун: «В матче с «Динамо» были хорошо видны плюсы и минусы игры «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун подвел итоги матча 20-го тура РПЛ против «Динамо».

«Хороший старт после перерыва. Три очка – это очень важно, тем более с таким извечным соперником, как «Динамо». У них сейчас сильный коллектив. В этом матче были хорошо видны плюсы и минусы нашей игры», – сказал Федун.