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    Федун: «В матче с «Динамо» были хорошо видны плюсы и минусы игры «Спартака»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун подвел итоги матча 20-го тура РПЛ против «Динамо».

    «Хороший старт после перерыва. Три очка – это очень важно, тем более с таким извечным соперником, как «Динамо». У них сейчас сильный коллектив. В этом матче были хорошо видны плюсы и минусы нашей игры», – сказал Федун.

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 10:19
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2133

      playsh 1 минуту назад

      Центр обороны во главе с капитаном самое слабое звено,причём ещё с осени.Средняя линия порадовала,но только в сравнении с прошлым годом.За одну игру нечего сказать,но будем надеяться.

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      Рейтинг: +5030

      paracetamol 10 минут назад

      Плюсы игры спама в том, что у Дырнамо этот, из Чехии, 2 раза в каркас ворот попал.

      0
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      Рейтинг: +7569

      derrik2000 1 час назад

      Откровенно говоря, плюсов в игре Спартака с Динамо я, например, не заметил.
      Везение, что Комличенко и иже с ними НЕ реализовали ТРИ, по крайней мере, 100-процентных момента - да, присутствовало.
      А в остальном, извините... (((
      Да к тому же Динамо ДАВАЛО ИГРАТЬ Спартаку во 2-м тайме.
      А в начале матча, где-то половину 1-го тайма, в игре Спартака ничего хорошего не наблюдал: постоянные обрезы, потери мяча, неточные пасы и пр....
      И не нужно говорить в оправдание отсутствия игры у Спартака, что, мол, никто из команд в первом после возобновления чемпионата не показал ИГРЫ.
      Игра других команд меня мало интересует.

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      Рейтинг: +1808

      Борат 1 час назад

      надеюсь в среду будет очень стыдно за спартак !
      гыгы

      0
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      Рейтинг: +295

      FROL001 2 часа назад

      Местечковая борьба. Днище проиграло аутсайдеру.

      -1
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      Рейтинг: +12938

      slavutiq70 > FROL001 1 час назад

      Ну Вообще то аутсайдеры сейчас кс,,,Рубин,,Ахмат и Сочи,,,,,

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