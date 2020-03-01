Арустамян: «Краснодар» зимой хотел подписать Педро из «Челси» и Мертенса из «Наполи»

Комментатор Нобель Арустамян рассказал, что в зимнее трансферное окно «Краснодар» рассматривал варианты с подписанием Педро («Челси») и Дриса Мертенса («Наполи»).

«Зимой «Краснодар» был достаточно целеустремлен на трансферном рынке. Рассматривались в основном варианты с арендами — со следующего сезона вступает в силу новый лимит, и «Краснодар» это учитывает. Плюс на лето запланирован большой зарубежный трансфер в группу атаки.

Как бы фантастически это ни звучало, «Краснодар» зимой рассматривал варианты аренды Педро из «Челси» и Дриса Мертенса из Наполи. У обоих шаткое положение в своих клубах: на Педро в Лондоне не рассчитывают, бельгиец не подписывает новый контракт. Обе сделки дальше предварительных переговоров и консультаций не двинулись, но сам «Краснодар» всерьез рассматривал эти возможности.

Также под конец окна клубу агенты активно предлагали Зиньковского из «Крыльев Советов». Но «Краснодар» хочет опираться на своих воспитанников, если говорить о российских молодых игроках», – сообщил Арустамян.