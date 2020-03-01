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  • Арустамян: «Краснодар» зимой хотел подписать Педро из «Челси» и Мертенса из «Наполи»

Арустамян: «Краснодар» зимой хотел подписать Педро из «Челси» и Мертенса из «Наполи»

1 марта 2020, 22:51
7

Комментатор Нобель Арустамян рассказал, что в зимнее трансферное окно «Краснодар» рассматривал варианты с подписанием Педро («Челси») и Дриса Мертенса («Наполи»).

«Зимой «Краснодар» был достаточно целеустремлен на трансферном рынке. Рассматривались в основном варианты с арендами — со следующего сезона вступает в силу новый лимит, и «Краснодар» это учитывает. Плюс на лето запланирован большой зарубежный трансфер в группу атаки.

Как бы фантастически это ни звучало, «Краснодар» зимой рассматривал варианты аренды Педро из «Челси» и Дриса Мертенса из Наполи. У обоих шаткое положение в своих клубах: на Педро в Лондоне не рассчитывают, бельгиец не подписывает новый контракт. Обе сделки дальше предварительных переговоров и консультаций не двинулись, но сам «Краснодар» всерьез рассматривал эти возможности.

Также под конец окна клубу агенты активно предлагали Зиньковского из «Крыльев Советов». Но «Краснодар» хочет опираться на своих воспитанников, если говорить о российских молодых игроках», – сообщил Арустамян.

  • Педро в этом сезоне провел восемь матчей в АПЛ, сделав один ассист.
  • На счету Мертенса 21 игра в Серии А, шесть голов и пять ассистов.
  • «Краснодар» занимает второе место в РПЛ.

Источник: Телеграм Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Краснодар Челси Наполи Крылья Советов Педро Мертенс Дрис Зиньковский Антон Арустамян Нобель
Комментарии (7)
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mihail200606
1583093607
Да прошлая селекционная кампания была прям неудачная.. Чемпионство так не возьмёшь..
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LOKOfanatik19
1583094503
Окей, Педро реален, но Мертенс вы что угораете, за ним ТОП клубы из европы охотятся, а тут Краснодар. Мое уважение к Краснодару, но пока не время, еще все впереди.
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ALEX ML
1583098689
Так можно и Файр плей не заметить
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Томик
1583099191
Ну да, я тоже хотел купить спортстер на сезон, а куплю баджаж, скорее всего. Ну или, не к ночи будет сказано, стид.
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DeStar
1583100169
да да , и мне звонили тоже
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1583131863
Нобель в своём репертуаре, п***ануть что-нибудь громкое и интересное, что бы привлечь к себе внимание, всё равно никто не проверит. Ну Педро, с натяжкой, ещё можно сладким калачом заманить в РПЛ в аренду, он в Челси не играет. Но Мертенс топ форвард сейчас, и контракт не подписывает не потому что у него "шаткое положение", а потому что легко уйдёт на повышение летом.
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серега кашин
1583138012
армян походу обкурился
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