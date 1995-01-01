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    Арустамян: «Краснодар» зимой хотел подписать Педро из «Челси» и Мертенса из «Наполи»

    Комментатор Нобель Арустамян рассказал, что в зимнее трансферное окно «Краснодар» рассматривал варианты с подписанием Педро («Челси») и Дриса Мертенса («Наполи»).

    «Зимой «Краснодар» был достаточно целеустремлен на трансферном рынке. Рассматривались в основном варианты с арендами — со следующего сезона вступает в силу новый лимит, и «Краснодар» это учитывает. Плюс на лето запланирован большой зарубежный трансфер в группу атаки.

    Как бы фантастически это ни звучало, «Краснодар» зимой рассматривал варианты аренды Педро из «Челси» и Дриса Мертенса из Наполи. У обоих шаткое положение в своих клубах: на Педро в Лондоне не рассчитывают, бельгиец не подписывает новый контракт. Обе сделки дальше предварительных переговоров и консультаций не двинулись, но сам «Краснодар» всерьез рассматривал эти возможности.

    Также под конец окна клубу агенты активно предлагали Зиньковского из «Крыльев Советов». Но «Краснодар» хочет опираться на своих воспитанников, если говорить о российских молодых игроках», – сообщил Арустамян.

    • Педро в этом сезоне провел восемь матчей в АПЛ, сделав один ассист.
    • На счету Мертенса 21 игра в Серии А, шесть голов и пять ассистов.
    • «Краснодар» занимает второе место в РПЛ.

    Источник: Телеграм Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 22:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1811

      Борат 2 минуты назад

      Вот умора ! Ничего смешнее сегодня не читал !!!! Гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +734

      LOKOfanatik19 6 минут назад

      Окей, Педро реален, но Мертенс вы что угораете, за ним ТОП клубы из европы охотятся, а тут Краснодар. Мое уважение к Краснодару, но пока не время, еще все впереди.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6952

      mihail200606 21 минуту назад

      Да прошлая селекционная кампания была прям неудачная.. Чемпионство так не возьмёшь..

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