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  • Клопп – о поражении от «Уотфорда»: «Если проигрываешь, то делай это достойно, как мужчина»

Клопп – о поражении от «Уотфорда»: «Если проигрываешь, то делай это достойно, как мужчина»

1 марта 2020, 00:17
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал оценку поражению в 28-м туре АПЛ от «Уотфорда» (0:3). Прервалась 44-матчевая беспроигрышная серия ливерпульцев в чемпионате.

«Соперник делал что хотел, мы – нет. Нужно принять такой результат. Мы не были достаточно хороши сегодня. Несмотря на 0:3, мы боролись. Если ты проигрываешь, то делай это достойно, как мужчина», – сказал Клопп после игры.

  • «Ливерпуль» последний раз уступал в АПЛ в январе 2019 года.
  • Команда с отрывом лидирует в лиге.
  • «Ливерпулю» до титула АПЛ осталось одержать четыре победы.

Источник: ВВС
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Уотфорд Ливерпуль Клопп Юрген
Комментарии (2)
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MrRonRSM
1583014080
Ну да по 3-0 это достойно и по мужски :))
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Бухбух
1583028913
Новикову (да и всем нашим тренерам и футболерам) нужно поучиться у Клоппа по-мужски признавать поражения.
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