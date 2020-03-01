Клопп – о поражении от «Уотфорда»: «Если проигрываешь, то делай это достойно, как мужчина»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал оценку поражению в 28-м туре АПЛ от «Уотфорда» (0:3). Прервалась 44-матчевая беспроигрышная серия ливерпульцев в чемпионате.

«Соперник делал что хотел, мы – нет. Нужно принять такой результат. Мы не были достаточно хороши сегодня. Несмотря на 0:3, мы боролись. Если ты проигрываешь, то делай это достойно, как мужчина», – сказал Клопп после игры.