Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    2 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

    Клопп – о поражении от «Уотфорда»: «Если проигрываешь, то делай это достойно, как мужчина»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал оценку поражению в 28-м туре АПЛ от «Уотфорда» (0:3). Прервалась 44-матчевая беспроигрышная серия ливерпульцев в чемпионате.

    «Соперник делал что хотел, мы – нет. Нужно принять такой результат. Мы не были достаточно хороши сегодня. Несмотря на 0:3, мы боролись. Если ты проигрываешь, то делай это достойно, как мужчина», – сказал Клопп после игры.

    • «Ливерпуль» последний раз уступал в АПЛ в январе 2019 года.
    • Команда с отрывом лидирует в лиге.
    • «Ливерпулю» до титула АПЛ осталось одержать четыре победы.

    Источник: ВВС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:17
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74885
    #5
    insider_retro
    66022
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru