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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Чорлука: «Самый опасный игрок «Зенита» – Дзюба. Не показалось, что Малком – это космос»

    Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука дал комментарий после матча 20-го тура РПЛ против «Зенита». Встреча закончилась нулевой ничьей.

    «Дерби — это не красивый футбол. Ничья была бы справедлива. Жаль, что не забили в концовке. Отставание от «Зенита», конечно, большое. Нам надо думать о предстоящих играх. На данный момент «Зенит» — фаворит. А мы попробуем биться до конца.

    Артем Дзюба — отличный игрок, самый опасный игрок «Зенита». Конечно, без него было легче. Показалось ли, что Малком — это космос чемпионата России? Нет», – сказал хорват.

    • «Локомотив» поднялся на четвертое место РПЛ.
    • «Зенит» остался лидером.
    • Обе команды осенью вылетели из еврокубков.

    Источник: «Чемпионат»

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    29.02.2020 23:20
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