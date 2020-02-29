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  • Чорлука: «Самый опасный игрок «Зенита» – Дзюба. Не показалось, что Малком – это космос»

Чорлука: «Самый опасный игрок «Зенита» – Дзюба. Не показалось, что Малком – это космос»

29 февраля 2020, 23:20
4

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука дал комментарий после матча 20-го тура РПЛ против «Зенита». Встреча закончилась нулевой ничьей.

«Дерби — это не красивый футбол. Ничья была бы справедлива. Жаль, что не забили в концовке. Отставание от «Зенита», конечно, большое. Нам надо думать о предстоящих играх. На данный момент «Зенит» — фаворит. А мы попробуем биться до конца.

Артем Дзюба — отличный игрок, самый опасный игрок «Зенита». Конечно, без него было легче. Показалось ли, что Малком — это космос чемпионата России? Нет», – сказал хорват.

  • «Локомотив» поднялся на четвертое место РПЛ.
  • «Зенит» остался лидером.
  • Обе команды осенью вылетели из еврокубков.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Локомотив Дзюба Артем Чорлука Ведран Малком
Комментарии (4)
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portero
1583014810
Дзюба реально лучше того же Ерохина в разы, Ероха отстой в нападении....
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Kollljan
1583048012
Эй, Бомбардир, обнови табличку. На втором месте сейчас РОСТОВ, а не цска.
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neveldomha
1583051991
Игра Малкома удивила. Не брал на себя игру, нет ускорений, про обводки вообще ни одной не вспомню. Вообщем, сыграл трусливо. Советую ему посмотреть матчи с Халком. Для сравнения и саморазвития.
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