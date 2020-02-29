Чорлука: «Самый опасный игрок «Зенита» – Дзюба. Не показалось, что Малком – это космос»

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука дал комментарий после матча 20-го тура РПЛ против «Зенита». Встреча закончилась нулевой ничьей.

«Дерби — это не красивый футбол. Ничья была бы справедлива. Жаль, что не забили в концовке. Отставание от «Зенита», конечно, большое. Нам надо думать о предстоящих играх. На данный момент «Зенит» — фаворит. А мы попробуем биться до конца.

Артем Дзюба — отличный игрок, самый опасный игрок «Зенита». Конечно, без него было легче. Показалось ли, что Малком — это космос чемпионата России? Нет», – сказал хорват.