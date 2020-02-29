Аллегри может сменить Сарри в «Ювентусе», если команда проиграет «Интеру»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри может в ближайшее время покинуть занимаемый пост.
Как сообщает The Sun со ссылкой на La Repubblica, 61-летнему специалисту грозит увольнение в случае поражения туринской команды от «Интера» в воскресенье.
Если решение об отставке Сарри будет принято, то вернуться в «Ювентус» может Массимилиано Аллегри, который покинул клуб летом.
Итальянец, скорее всего, поработает с командой до конца сезона, а потом туринцы попытаются переманить Хосепа Гвардиолу из «Манчестер Сити».
- «Ювентус» в среду проиграл «Лиону» (0:1) в Лиге чемпионов.
- Аллегри возглавлял команду с 2014 по 2019 год и неизменно приводил ее к чемпионству.
- Контракт Сарри с клубом рассчитан до конца сезона-2021/22.
Источник: The Sun