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  • Аллегри может сменить Сарри в «Ювентусе», если команда проиграет «Интеру»

Аллегри может сменить Сарри в «Ювентусе», если команда проиграет «Интеру»

29 февраля 2020, 10:57
8

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри может в ближайшее время покинуть занимаемый пост.

Как сообщает The Sun со ссылкой на La Repubblica, 61-летнему специалисту грозит увольнение в случае поражения туринской команды от «Интера» в воскресенье.

Если решение об отставке Сарри будет принято, то вернуться в «Ювентус» может Массимилиано Аллегри, который покинул клуб летом.

Итальянец, скорее всего, поработает с командой до конца сезона, а потом туринцы попытаются переманить Хосепа Гвардиолу из «Манчестер Сити».

  • «Ювентус» в среду проиграл «Лиону» (0:1) в Лиге чемпионов.
  • Аллегри возглавлял команду с 2014 по 2019 год и неизменно приводил ее к чемпионству.
  • Контракт Сарри с клубом рассчитан до конца сезона-2021/22.

Источник: The Sun
Италия. Серия А Ювентус Гвардиола Хосеп Аллегри Массимилиано Сарри Маурицио
Комментарии (8)
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серега кашин
1582966117
а такой юве при сарри может и отхватить от интера
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моэм
1582967883
Юве идёт в лидерах … и за треть о конца турнира увольнять тренера???...это или лажа , или в Турине сидят идиоты.
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Акита Токио
1582968528
Юве- первые. Даже если слив, а Лацио обыгрывает Болонью, ну вторые. Это бред.
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Proker
1582969973
Шило на мыло
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Defensore
1582984516
Не проиграет до 13 мая - матч перенесён)
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Dizayner
1583003050
здравствуй попа новый год называется)) опомнились черти. нахрена вообще было приглашать этого дятла? но и аллегри возвращать не нужно, он уже свое отыграл в турине. вон покеттино очень даже ничего, приглашайте и будет вам счастье
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zigbert
1583057846
Теперь уже можно сказать что приглашение Сарри не дало Ювентусу никаких выгод. Вернуть Аллегри конечно можно но тогда руководство клуба распишется в собственной несостоятельности.
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