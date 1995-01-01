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    Аллегри может сменить Сарри в «Ювентусе», если команда проиграет «Интеру»

    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри может в ближайшее время покинуть занимаемый пост.

    Как сообщает The Sun со ссылкой на La Repubblica, 61-летнему специалисту грозит увольнение в случае поражения туринской команды от «Интера» в воскресенье.

    Если решение об отставке Сарри будет принято, то вернуться в «Ювентус» может Массимилиано Аллегри, который покинул клуб летом.

    Итальянец, скорее всего, поработает с командой до конца сезона, а потом туринцы попытаются переманить Хосепа Гвардиолу из «Манчестер Сити».

    • «Ювентус» в среду проиграл «Лиону» (0:1) в Лиге чемпионов.
    • Аллегри возглавлял команду с 2014 по 2019 год и неизменно приводил ее к чемпионству.
    • Контракт Сарри с клубом рассчитан до конца сезона-2021/22.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 10:57
    Комментарии4
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      Рейтинг: +254

      Proker 18 минут назад

      Шило на мыло

      0
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      Рейтинг: +14

      Акита Токио 42 минуты назад

      Юве- первые. Даже если слив, а Лацио обыгрывает Болонью, ну вторые. Это бред.

      0
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      Рейтинг: +250

      моэм 53 минуты назад

      Юве идёт в лидерах … и за треть о конца турнира увольнять тренера???...это или лажа , или в Турине сидят идиоты.

      0
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      Рейтинг: +4765

      серега кашин 1 час назад

      а такой юве при сарри может и отхватить от интера

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